Imágenes de los incidentes: cómo comenzaron, quién los inició, la reacción de la policía

Estamos resguardando todas las imágenes y ya requerimos a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las individualizaciones.



Son decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de… pic.twitter.com/c7j4JToawv — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) February 11, 2026

El presidente Javier Milei se refirió a los incidentes a través de su cuenta en la red social X:

“Del otro lado tenemos esto” escribió en referencia a las imágenes de los disturbios.

El Jefe de Estado tambièn agradeció la labor de las fuerzas de seguridad.