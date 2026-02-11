En distintas imágenes se observó a participantes cubriéndose el rostro y lanzando proyectiles hacia el edificio del parlamento: la feroz respuesta a los incidentes estuvo a cargo de la policía motorizada que movilizó más de un centenar de rodados en Avenida de Mayo, especialmente.
URGENTE24 EN EL CONGRESO NACIONAL
Imágenes de los incidentes: cómo comenzaron, quién los inició, la reacción de la policía
Manifestantes encapuchados (que no habrían sido detenidos) iniciaron los incidentes con pedradas y bombas molotov arrojadas contras las fuerzas federales.
Se registraron 4 efectivos afectados, 10 manifestantes heridos y múltiples denuncias que se viralizaron en redes sociales por agresiones hacia la prensa y los manifestantes.
El origen de los incidentes y la respuesta de las fuerzas federales
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, supervisó el operativo desde el comando central y destacó la “firmeza” de las fuerzas federales, al tiempo que advirtió sobre la presencia de grupos organizados que “buscaban alterar el orden democrático”.
En el interior del parlamento, el debate continuó y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que el trabajo parlamentario seguiría “sin interrupciones” mientras representantes de la oposición reclamaban el cese inmediato de la represión y la apertura de una mesa de diálogo.
El presidente Javier Milei se refirió a los incidentes a través de su cuenta en la red social X:
“Del otro lado tenemos esto” escribió en referencia a las imágenes de los disturbios.
El Jefe de Estado tambièn agradeció la labor de las fuerzas de seguridad.