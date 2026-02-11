Pentágono prueba láser contra drones del narco: Descalabro en El Paso

El repentino y sorprendente cierre del espacio aéreo sobre El Paso, Texas (USA), fue por los planes del Pentágono de probar un láser para derribar drones utilizados por los cárteles del narcotráfico mexicano, según la agencia AP.
La Administración Federal de Aviación (FAA son sus siglas en inglés) reabrió el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso el miércoles 11/02 por la mañana, apenas horas después de anunciar un cierre de 10 días que habría suspendido todos los vuelos hacia y desde el aeropuerto.
El escándalo fue tan grande que obligó al Pentágono a abandonar su iniciativa.
El Paso es la 2da. localidad más importante a lo largo de la frontera entre USA y México, después de San Diego (California).
Se encuentra frente a Ciudad Juárez, Chihuahua (México), separadas por el Río Bravo o Río Grande.
Entre ambas forman un área metropolitana de 2,5 millones de personas. 650.000 son de El Paso, 6ta. localidad con más habitantes en Texas y N°21 de USA, según Wikipedia.
El láser
Un puntero láser puede dañar un dron, independientemente de su potencia.
Los rayos láser generan calor y pueden fundir la carcasa exterior del dron y dañar su cableado interno.
También se puede quemar el sensor de la cámara del dron.
Se desconocen las características del nuevo láser que ensaya el Pentágono.
Cuanto más potente sea el láser, más fácil es verlo. Los lásers de alta potencia son visibles en entornos oscuros y suelen ser o rojos o verdes.
Los punteros láser de alta potencia no son inhibidores de drones en el sentido tradicional pero tienen el potencial de derribarlos.
A su vez la tecnología ha incorporado punteros láser protectores o evasivos para ayudar a los drones a protegerse de los ataques.
Fricciones
Esta suspensión de vuelos provocó fricciones entre el Pentágono y la Administración Federal de Aviación (FAA), que quería garantizar la seguridad aerocomercial, y ambas agencias buscaron coordinarse.
A pesar de una reunión programada para finales de febrero para tratar el tema, el Pentágono quiso probar ahora su láser, lo que llevó a la FAA a cerrar el espacio aéreo.
Los cárteles mexicanos llevan mucho tiempo utilizando drones para
- traficar drogas,
- controlar los cruces migratorios en la frontera y
- librar guerras con cárteles rivales y autoridades.
México emitió por primera vez una alerta internacional sobre el uso de aeronaves teledirigidas en 2010, y la práctica no ha hecho más que expandirse.
No quedó claro si el láser fue probado, más allá del caos.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, declaró que el rayo láser del Departamento de Defensa y la FAA para neutralizar una incursión de drones de un cártel mexicano había provocado el cierre del espacio aéreo.
Las incursiones de drones son frecuentes en la frontera entre USA y México.
La representante Verónica Escobar, demócrata cuyo distrito incluye El Paso, afirmó que ni su oficina, ni la ciudad de El Paso, ni las operaciones del aeropuerto recibieron aviso previo sobre el cierre. Ella aseguró que el cierre no fue causado por un dron en el espacio aéreo estadounidense, afirmando que "no es lo que nos han dicho en el Congreso".
