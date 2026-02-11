Pentágono prueba láser contra drones del narco: Descalabro en El Paso

Entre ambas forman un área metropolitana de 2,5 millones de personas. 650.000 son de El Paso, 6ta. localidad con más habitantes en Texas y N°21 de USA, según Wikipedia.

Embed Luego del cierre caótico del espacio aéreo en El Paso, Texas, autoridades de EU no logran unificar una versión oficial.



Primero se habló de una restricción de la FAA por 10 días; después, de drones de cárteles mexicanos; y finalmente, el Pentágono aseguró que probaban un láser… pic.twitter.com/XuoTbj8sOa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 11, 2026

El láser

Un puntero láser puede dañar un dron, independientemente de su potencia.

Los rayos láser generan calor y pueden fundir la carcasa exterior del dron y dañar su cableado interno.

También se puede quemar el sensor de la cámara del dron.

Se desconocen las características del nuevo láser que ensaya el Pentágono.

Cuanto más potente sea el láser, más fácil es verlo. Los lásers de alta potencia son visibles en entornos oscuros y suelen ser o rojos o verdes.

Los punteros láser de alta potencia no son inhibidores de drones en el sentido tradicional pero tienen el potencial de derribarlos.

A su vez la tecnología ha incorporado punteros láser protectores o evasivos para ayudar a los drones a protegerse de los ataques.

Embed Lo que el secretario de Transporte, Sean Duffy, calificó como una "incursión de drones de cárteles neutralizada", ha sido puesto en duda por fuentes cercanas al Pentágono.



Reportes indican que el cierre súbito del aeropuerto de El Paso se debió en realidad a la urgencia de los… pic.twitter.com/EILK8IXf26 — La Jornada (@lajornadaonline) February 11, 2026

Fricciones

Esta suspensión de vuelos provocó fricciones entre el Pentágono y la Administración Federal de Aviación (FAA), que quería garantizar la seguridad aerocomercial, y ambas agencias buscaron coordinarse.

A pesar de una reunión programada para finales de febrero para tratar el tema, el Pentágono quiso probar ahora su láser, lo que llevó a la FAA a cerrar el espacio aéreo.

Los cárteles mexicanos llevan mucho tiempo utilizando drones para

traficar drogas,

controlar los cruces migratorios en la frontera y

librar guerras con cárteles rivales y autoridades.

México emitió por primera vez una alerta internacional sobre el uso de aeronaves teledirigidas en 2010, y la práctica no ha hecho más que expandirse.

No quedó claro si el láser fue probado, más allá del caos.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, declaró que el rayo láser del Departamento de Defensa y la FAA para neutralizar una incursión de drones de un cártel mexicano había provocado el cierre del espacio aéreo.

Las incursiones de drones son frecuentes en la frontera entre USA y México.

La representante Verónica Escobar, demócrata cuyo distrito incluye El Paso, afirmó que ni su oficina, ni la ciudad de El Paso, ni las operaciones del aeropuerto recibieron aviso previo sobre el cierre. Ella aseguró que el cierre no fue causado por un dron en el espacio aéreo estadounidense, afirmando que "no es lo que nos han dicho en el Congreso".

