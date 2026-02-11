Cristina Kirchner vuelve a la carga: Pide quitar la tobillera y usar la terraza sin límites

Según el planteo de Beraldi, esas restricciones carecen de fundamento normativo y afectan derechos que no deberían ser limitados bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

El nuevo foco: la terraza

El recurso incorpora además un reclamo adicional: eliminar el tope de dos horas diarias para utilizar la terraza del edificio.

En diciembre, el juez Gorini había autorizado el acceso a ese espacio abierto únicamente en horario diurno y por un máximo de dos horas al día. El magistrado fundamentó la decisión en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, que establecen la necesidad de garantizar contacto con el aire libre.

Sin embargo, la defensa sostiene que el acceso a un espacio abierto no constituye un beneficio sino un derecho básico vinculado a la integridad física y psíquica de cualquier persona privada de libertad. En ese sentido, argumenta que no existe norma que habilite a los jueces a fijar días u horarios específicos para utilizar un patio, balcón o terraza en el marco de un arresto domiciliario.

Además, Beraldi invocó el principio de igualdad ante la ley al señalar que no se conocen antecedentes de restricciones similares aplicadas a otros condenados bajo la misma modalidad.

La reunión con economistas

En la presentación también se defendió la reunión que motivó el endurecimiento de las condiciones. Según el escrito, la ex presidenta recibió un plan económico por parte de profesionales y esa actividad no configuró una violación de las pautas impuestas.

El recurso busca que la Cámara revise el alcance de las medidas adoptadas por el tribunal de ejecución y redefina las condiciones del arresto domiciliario.

Mientras tanto, la situación procesal de la ex mandataria continúa sumando capítulos judiciales, ahora centrados no en la condena en sí, sino en la forma en que se implementa la pena.

