La defensa de Cristina Kirchner volvió a recurrir a la Cámara Federal de Casación Penal para impugnar las condiciones en las que cumple su arresto domiciliario en el marco de la condena dictada en la causa conocida como Causa Vialidad.
LA JUSTICIA DECIDE
Cristina Kirchner vuelve a la carga: Pide quitar la tobillera y usar la terraza sin límites
La expresidente Cristina Kirchner quiere tener menos restricciones y tener medidas más acordes a su prisión domiciliaria. La Justicia decidirá.
En una presentación de 32 páginas firmada por su abogado, Carlos Beraldi, la ex presidenta solicitó que se le retire la tobillera electrónica, se eliminen las restricciones impuestas al régimen de visitas y se deje sin efecto el límite horario para acceder a la terraza del edificio donde reside, en el barrio porteño de Monserrat.
El planteo quedó radicado en la Sala IV del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
El pedido de Cristina Kirchner: tobillera y régimen de visitas
Uno de los ejes centrales del escrito es el pedido para que se quite el dispositivo electrónico que monitorea su detención. El control fue dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2, encargado de ejecutar la pena.
La defensa también cuestionó las limitaciones fijadas tras una reunión que la ex mandataria mantuvo con un grupo de economistas en su domicilio. Luego de ese encuentro, el juez Jorge Gorini estableció que las visitas debían ajustarse a un máximo de dos horas, hasta dos veces por semana y con un límite de tres personas por encuentro.
Según el planteo de Beraldi, esas restricciones carecen de fundamento normativo y afectan derechos que no deberían ser limitados bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
El nuevo foco: la terraza
El recurso incorpora además un reclamo adicional: eliminar el tope de dos horas diarias para utilizar la terraza del edificio.
En diciembre, el juez Gorini había autorizado el acceso a ese espacio abierto únicamente en horario diurno y por un máximo de dos horas al día. El magistrado fundamentó la decisión en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, que establecen la necesidad de garantizar contacto con el aire libre.
Sin embargo, la defensa sostiene que el acceso a un espacio abierto no constituye un beneficio sino un derecho básico vinculado a la integridad física y psíquica de cualquier persona privada de libertad. En ese sentido, argumenta que no existe norma que habilite a los jueces a fijar días u horarios específicos para utilizar un patio, balcón o terraza en el marco de un arresto domiciliario.
Además, Beraldi invocó el principio de igualdad ante la ley al señalar que no se conocen antecedentes de restricciones similares aplicadas a otros condenados bajo la misma modalidad.
La reunión con economistas
En la presentación también se defendió la reunión que motivó el endurecimiento de las condiciones. Según el escrito, la ex presidenta recibió un plan económico por parte de profesionales y esa actividad no configuró una violación de las pautas impuestas.
El recurso busca que la Cámara revise el alcance de las medidas adoptadas por el tribunal de ejecución y redefina las condiciones del arresto domiciliario.
Mientras tanto, la situación procesal de la ex mandataria continúa sumando capítulos judiciales, ahora centrados no en la condena en sí, sino en la forma en que se implementa la pena.
