Senado en sesión y la calle en ebullición: Gremios endurecen la protesta y prometen masiva movilización

Los Aceiteros amplían la protesta por la Reforma Laboral

A la protesta se sumó la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines, que inició una huelga nacional desde las 00 horas con paro activo y movilización.

El secretario general del gremio, Daniel Yofra, había anticipado que “sobran los motivos” para una medida de fuerza y calificó el proyecto como “un retroceso en derechos laborales”.

Desde el sector argumentan que la reforma no generará empleo de calidad y que impactará en convenios colectivos, derecho de huelga y organización sindical.

Respaldo político desde la oposición

El conflicto también sumó apoyo político. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, confirmó que acompañará la movilización junto a centrales obreras y volvió a manifestar su rechazo al proyecto.

Kicillof calificó la iniciativa como una “ley de precarización laboral” y cuestionó particularmente la derogación del estatuto del periodista incluida en el articulado. Además, la administración bonaerense presentó un informe técnico-político donde expone los argumentos por los cuales considera que la reforma implicaría pérdida de derechos y debilitamiento sindical.

Un debate y una sesión en el Senado que trasciende el Congreso

Mientras el Senado avanza con el tratamiento del proyecto, la discusión excede el ámbito legislativo y se traslada a la calle. El oficialismo sostiene que la reforma apunta a modernizar el mercado laboral y facilitar la generación de empleo, mientras que los gremios denuncian que se trata de una flexibilización que recorta derechos.

La combinación de paro nacional, movilización masiva y acusaciones públicas anticipa una jornada de alto voltaje institucional. El desenlace legislativo marcará no solo el rumbo de la política laboral, sino también el nivel de confrontación entre el Gobierno y el sindicalismo en los próximos meses.

__________________________

Más noticias en Urgente24:

Reforma tributaria en pausa: el Gobierno busca un pacto con gobernadores para evitar otro traspié

Reforma laboral: el duro revés para las billeteras virtuales que nadie imaginó

Un dirigente petrolero sorprendió con su apoyo a la reforma laboral con crítica a la CGT y gobernadores