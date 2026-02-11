Daniela Celis está metida en un lío gigante: la ex Gran Hermano fue imputada penalmente en una causa por apuestas ilegales y ahora su vida pública parece un campo minado. Para colmo, circula un video suyo que la complica aún más, vinculando su imagen a un casino online y dejando todo el escándalo mucho más expuesto de lo que podría imaginar.
"UNA LOCURA DE DINERO"
Daniela Celis, imputada por apuestas ilegales: El video que no la deja dormir
La influencer Daniela Celis está señalada por la Justicia por promocionar un casino ilegal. Lo peor de todo son las pruebas que pesan en contra de la ex GH.
La causa que golpea a Daniela Celis: una cuenta falsa y millones en juego
"¿Pueden creer lo que estoy viviendo? Se me termina de imputar penalmente en una causa por apuestas ilegales en el 2025 (que no hice) con los datos de una cuenta falsa y un número de celular que no es mío", escribió Daniela en sus historias de Instagram, donde acumula 2,6 millones de seguidores sobre dicho perfil.
La morocha no lo administra, afirma que es una cuenta fandom con más de 400 mil seguidores que está facturando "cifras millonarias con mi imagen". Además, agregó con indignación: "Y yo tengo que abonar una locura de dinero para que se demuestre que soy inocente".
Su abogado, Walter Cormace, ya está armando la estrategia de defensa, pero el antecedente judicial no juega a su favor: la Ciudad viene investigando fuertemente a influencers que promocionan apuestas ilegales.
Recordemos que, a mediados de 2025, Wanda Nara, L-Gante, Flor Vigna y demás personajes influyentes tuvieron que grabar un video de concientización sobre ludopatía y juegos clandestinos, firmando un acta de acuerdo con el Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, y cumpliendo cursos presenciales dictados por la Lotería de la Ciudad, además de publicar los mensajes en sus redes.
En otras palabras, la Justicia ya mostró que no hay negociación posible cuando el tema es la exposición masiva y hay dinero de por medio.
El video viral que pone a la ex Gran Hermano contra las cuerdas
Aunque el otro gran problema para Celis no es la cuenta falsa, sino un video que circula de ella promocionando un casino online, que la expareja de Thiago Medina define como "sitio seguro, legal y solo para mayores de 18 años", publicado justo después de la recuperación de Thiago tras 28 días internado.
En ese momento, Celis mostró su alegría y la de sus hijas, pero no dudó en incluir: "Hoy fue un día muy especial… Estoy volviendo a mi vida normal. Hoy me siento relajada y feliz. Por supuesto, no puede faltar un momento para el entretenimiento y es en el casino online".
Pero aquel momento íntimo terminó viralizado y cuestionado por su oportunismo en redes, aunque legalmente el casino no sea clandestino. Los comentarios en X (ex Twitter) fueron inmediatos y duros, como "Thiago recién volviendo a respirar por su cuenta y la otra haciendo publicidad a la timba" o "No es bueno hacer propaganda de juegos. Hay un problema serio con los menores".
Celis sostiene que necesita generar ingresos para ella y sus hijas, Laia y Aimé, especialmente después de haber frenado todos sus compromisos durante la internación de Thiago. Pero el problema de monetizar cada momento de su vida es que cada clip, cada posteo y cada video puede volverse en su contra. Por ahora, Daniela juega un partido cuesta arriba, donde cualquier paso en falso puede costarle mucho más que seguidores.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra ya tiene su efecto dominó
Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'
Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha
El peor momento en la relación de los hermanos Milei: Javier no cede ante Karina
El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento