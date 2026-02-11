Daniela Celis, imputada por apuestas ilegales: El video que no la deja dormir

En otras palabras, la Justicia ya mostró que no hay negociación posible cuando el tema es la exposición masiva y hay dinero de por medio.

El video viral que pone a la ex Gran Hermano contra las cuerdas

Aunque el otro gran problema para Celis no es la cuenta falsa, sino un video que circula de ella promocionando un casino online, que la expareja de Thiago Medina define como "sitio seguro, legal y solo para mayores de 18 años", publicado justo después de la recuperación de Thiago tras 28 días internado.

En ese momento, Celis mostró su alegría y la de sus hijas, pero no dudó en incluir: "Hoy fue un día muy especial… Estoy volviendo a mi vida normal. Hoy me siento relajada y feliz. Por supuesto, no puede faltar un momento para el entretenimiento y es en el casino online".

Pero aquel momento íntimo terminó viralizado y cuestionado por su oportunismo en redes, aunque legalmente el casino no sea clandestino. Los comentarios en X (ex Twitter) fueron inmediatos y duros, como "Thiago recién volviendo a respirar por su cuenta y la otra haciendo publicidad a la timba" o "No es bueno hacer propaganda de juegos. Hay un problema serio con los menores".

image El video de Celis promocionando un casino online fue publicado tras la recuperación de Thiago Medina. El clip generó críticas en redes y suma presión sobre su situación judicial.

Celis sostiene que necesita generar ingresos para ella y sus hijas, Laia y Aimé, especialmente después de haber frenado todos sus compromisos durante la internación de Thiago. Pero el problema de monetizar cada momento de su vida es que cada clip, cada posteo y cada video puede volverse en su contra. Por ahora, Daniela juega un partido cuesta arriba, donde cualquier paso en falso puede costarle mucho más que seguidores.

