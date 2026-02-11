River sorprendió a todos y cerró un acuerdo relámpago con Flamengo: "Préstamo"

image

La joyita de River que se va a Flamengo

Al mismo tiempo se estableció una opción de compra valuada en 1 millón de dólares por el 50% de la ficha, por lo que en caso de que el joven mediocampista tenga un buen desempeño le terminará dejando un buen ingreso a River que además se quedará con la mitad del pase. Previo a que se dé su salida, Sayago firmó su primer contrato profesional con el Millonario el cual llega hasta diciembre del 2028.