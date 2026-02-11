River se está preparando para lo que será el choque contra Argentinos Juniors de este jueves por la quinta fecha del Torneo Apertura, un encuentro clave luego de lo que fue la goleada en contra ante Tigre en el Monumental. En medio de esto se confirmó que el Millonario terminó de cerrar un acuerdo relámpago con Flamengo de Brasil.
TRATO HECHO
River sorprendió a todos y cerró un acuerdo relámpago con Flamengo: "Préstamo"
En las últimas horas River sorprendió a todos los hinchas y confirmó una operación con el Flamengo de Brasil
Durante el último mercado de pases River ya entabló charlas con Flamengo para lograr la llegada de Matías Viña, lateral izquierdo que se sumó a préstamo por un año con una opción de compra valuada en 5 millones de dólares que se transforma en obligación en caso de que el uruguayo dispute el 50% de los partidos de la temporada.
Ahora es Flamengo el que se lleva a un jugador de River aunque no se trata de un jugador del plantel de Reserva sino de una joyita de las inferiores. Según la información que entregó Germán Balcarce, Juan Sayago, enganche de 18 años que venía participando entre la cuarta y quinta división, "pasó a préstamo" al fútbol brasileño para jugar en la Sub20 del Mengao, donde lo ven como una apuesta a futuro.
La joyita de River que se va a Flamengo
Al mismo tiempo se estableció una opción de compra valuada en 1 millón de dólares por el 50% de la ficha, por lo que en caso de que el joven mediocampista tenga un buen desempeño le terminará dejando un buen ingreso a River que además se quedará con la mitad del pase. Previo a que se dé su salida, Sayago firmó su primer contrato profesional con el Millonario el cual llega hasta diciembre del 2028.
No deja de llamar la atención que en joven que no llegó siquiera a debutar en la Reserva de River ahora se marche al Flamengo que es hoy en día uno de los equipos más poderosos del continente. Desde las entrañas del Millonario afirman que si bien se trata de un chico con potencial no está dentro de los jugadores mejor proyectados a futuro.
Cabe señalar que a pesar de haber cerrado una transferencia al exterior, River no obtendrá un cupo extra para incorporar ya que el reglamento de AFA permite sumar una cara nueva solamente si el juvenil firmó el 30% de las planillas de Reserva, algo que en este caso no ocurrió. Se verá cómo sigue evolucionando Sayago y si finalmente termina siendo comprado de manera definitiva por Flamengo.
