Boca tomó una decisión final con Edwuin Cetré y hay terremoto en Estudiantes

Por pedido de Boca, Edwuin Cetré se realizó en el día de ayer una revisión médica privada y en el momento que los médicos del Xeneize analizaron los exámenes detectaron que el colombiano tiene un pequeño inconveniente en una de sus rodillas. Se trata de una vieja lesión de meniscos, de la cual se operó en 2018, que parece no haber sanado de la mejor manera y que ahora lo vuelve una bomba de tiempo.