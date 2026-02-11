Durante las últimas horas la incertidumbre se apoderó del mercado de pases de Boca una vez más ya que el pase de Edwuin Cetré, el cual ya estaba totalmente acordado en montos y formas de pago, quedó frenado por un inconveniente en la revisión médica del colombiano. Ahora el Xeneize tomó una decisión final y esto también repercute en Estudiantes.
Boca tomó una decisión final con Edwuin Cetré y hay terremoto en Estudiantes
El nombre de Edwuin Cetré comenzó a sonar cada vez más fuerte en Boca durante la semana pasada, luego de que se cayera el pase del colombiano a Athletico Paranaense. Estudiantes esgrimió que la operación se tumbó por diferencias económicas pero en Brasil aseguraron que la revisión médica del extremo no resultó como esperaban.
Por pedido de Boca, Edwuin Cetré se realizó en el día de ayer una revisión médica privada y en el momento que los médicos del Xeneize analizaron los exámenes detectaron que el colombiano tiene un pequeño inconveniente en una de sus rodillas. Se trata de una vieja lesión de meniscos, de la cual se operó en 2018, que parece no haber sanado de la mejor manera y que ahora lo vuelve una bomba de tiempo.
En Boca están al tanto de que Cetré viene jugando sin ningún tipo de problema desde hace tiempo pero también saben de que aquella vieja lesión puede recrudecerse en una semana, dentro de un mes o puede no molestar nunca. Ante esta situación de incertidumbre, el Xeneize tomó una decisión final la cual ya fue comunicada a Estudiantes de La Plata.
Nueva oferta de Boca por Edwuin Cetré
Boca envió una nueva oferta por Cetré donde cambió las condiciones de la operación. Lo que propone es un préstamo de un año con una opción de compra en los mismos montos que se habían charlado con Estudiantes y con Independiente Medellín (dueño del 50% de la ficha) en la primera negociación. Ahora la pelota está del lado del Pincha, donde saben que si no aceptan el pase no se hace.
Hay una situación particular y es que a Cetré le queda solo un año de contrato con Estudiantes, por lo que para salir a préstamo debería extender el vínculo con el club platense. En las próximas horas habrá una definición donde el que quedó en el medio de rodo es el jugador que ya expresó sus ganas de pasar a Boca en este mercado de pases.
