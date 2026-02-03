El mercado de pases sigue dando qué hablar en la Argentina y sobre todo en Boca, ya que no solo hay jugadores que suenan para llegar sino también para irse. En las últimas horas el CSKA de Moscú oficializó una propuesta por Exequiel Zeballos y finalmente el Changuito se plantó y confirmó su deseo en este momento.
CONFIRMADO
Impacto en Boca por la decisión de Zeballos tras la oferta del CSKA de Moscú
Luego de haber recibido una oferta millonaria del CSKA de Moscú, Exequiel Zeballos le confirmó a Boca su decisión.
Exequiel Zeballos tiene una historia de resiliencia más que especial. Desde muy joven fue catalogado como una de las grandes joyas de las inferiores de Boca pero no solo le costó asentarse en primera sino que una serie de lesiones graves cortaron su crecimiento. Ahora a sus casi 24 años logró relanzar su carrera siendo una figura clave y fundamental para el Xeneize.
El gran nivel que viene mostrando en el equipo de Claudio Úbeda hizo que clubes del exterior posaran sus ojos en Zeballos. Hubo sondeos de Arabia Saudita, más recientemente el Napoli de Italia mostró intenciones de llevárselo y ahora fue el CSKA de Moscú el que presentó una oferta cercana a los 10 millones de dólares netos para Boca.
Exequiel Zeballos le dice que no a Rusia
La oferta de por sí no es para nada mala y lo más importante en esta historia es que el contrato que le ofrecieron a Zeballos es infinitamente superior a lo que gana en Boca. Con los años de lucha que tuvo que pasar para llegar a este momento se podía imaginar que el Changuito no iba a querer dejar pasar la chance de emigrar a un destino que le asegura un ingreso económico importantísimo para él y su familia.
Sin embargo, en este momento Zeballos entiende que lo mejor para su carrera es seguir en Boca y es por eso que rechazó rápidamente la chance de llegar a Rusia ya que deportivamente no es un destino que le convenza. El delantero y su entorno están convencidos que si sigue en este nivel, en el mes de junio llegará una oferta mucho más importante del fútbol europeo.
Por su parte Boca también rechazó la oferta por Zeballos ya que la consideró insuficiente e incluso dejaron en claro que para que el Changuito se vaya tiene que llegar una oferta cercana la cláusula de rescisión valuada en 20 millones de dólares. Los rusos estaban dispuestos a negociar pero con el no del jugador la operación quedó descartada.
Más en GOLAZO24
River sacude a Sudamérica con un acuerdo único: "30 millones"