Impacto en Boca por la decisión de Zeballos tras la oferta del CSKA de Moscú

image

Exequiel Zeballos le dice que no a Rusia

La oferta de por sí no es para nada mala y lo más importante en esta historia es que el contrato que le ofrecieron a Zeballos es infinitamente superior a lo que gana en Boca. Con los años de lucha que tuvo que pasar para llegar a este momento se podía imaginar que el Changuito no iba a querer dejar pasar la chance de emigrar a un destino que le asegura un ingreso económico importantísimo para él y su familia.