Santiago "Santutu" Rodríguez Zahn, el streamer millonario de Kick y CEO de BESTIA, explotó en vivo y se descargó lanzando insultos raciales, clasistas y personales que rápidamente se hicieron virales. No solo sacudió los eSports latinoamericanos, sino que dejó al descubierto la tensión entre el estilo de vida millonario y los seguidores informales argentinos.
"GANO USD 35K POR DÍA"
Santutu se pasó de rosca en stream, insultó a todos y terminó suspendido y cancelado
El streamer Santutu explotó en vivo en Kick con insultos de todo tipo y un descargo viral que terminó en disculpa y suspensión. ¿Se redime o se hunde?
35 mil dólares y un insulto tras otro: el estallido de Santutu en Kick
El clip viral dura unos 2 minutos y medio, pero condensó un tsunami de polémica. Tras la eliminación de BESTIA en el torneo FiRe CONTER Season 1 a manos de RED Canids, Santutu leyó comentarios negativos y se descontroló: "No soy pago para tener hinchada, soy pago por lo que hago, por lo que genero, por quien soy, y no me hacen los nenitos. A mí me hace gente de bien. Pedazos de mogules. Los de Twitter son todos unos mogólicos. Mañana tenés que levantarte temprano para ir a laburar, hoy yo tengo 35 mil dólares para apostar", arrancó.
El descargo siguió sin pausa. con insultos de clasismo extremo, ataques raciales y humillaciones personales, que hicieron que el clip se reproduzca sin parar en Argentina, Brasil y Uruguay. Entre las frases más citadas se escuchan: "Seguís en Twitter, negro de mierda", "Lleno de estrías estás, gordito tetón", "Pendejito mogólico de Twitter, te encantaría tener mi vida", y la repetición constante de su fortuna: "35 mil dólares por día".
La reacción fue inmediata: críticas de todos lados y reposteos internacionales, especialmente en la escena brasileña, donde el ataque racial generó enojo por el impacto que podría tener en torneos regionales y el Major de CS2 en Argentina. Los seguidores se dividieron: algunos defienden que solo "bardeó a un hater", otros acusan a Santutu de un patrón de comportamiento que no puede justificarse con excusas de juego o de estilo millonario.
BESTIA es uno de los equipos de eSports más grandes de LATAM, con sponsoreo mundial de Kick, así que perder la credibilidad del CEO en medio de un torneo y a menos de un año del Major afecta tanto la imagen de la organización como la relación con sponsors y jugadores, quedando la duda sobre cómo seguirá la marca en los próximos meses.
Suspendido, cancelado y las disculpas de Santutu que no convencen
Un día después, el 03/02, Santutu publicó un tuit buscando frenar la ola: "Verdaderamente y en toda mi honestidad no puedo creer lo que dije en mi stream ayer, no me representa ni habla pero ni un poco de lo que soy como ser humano. No pido disculpas por que haya escalado tanto, pido disculpas porque me pasó algo que nunca me pasó en mi carrera como streamer, que me haya dado vergüenza algo que dije yo mismo. Perdón de corazón a todos. Voy a alejarme un tiempo para meditar mi accionar y pensar bien todo lo sucedido."
Con más de 1.5 millones de vistas y miles de respuestas, la mayor de la comunidad reaccionó con brutalidad, acusando que su arrepentimiento es más por la exposición que por convicción, como sintetizó un usuario: "No estás arrepentido de lo que dijiste, estás arrepentido de que te hayan grabado. La vergüenza te dio cuando viste que perdías seguidores y marcas…"
Otros comentarios muestran cierta incredulidad y crítica social tras su desahogo: "Cuando sos tan pobre que lo único que tenes es plata", "Un millonario que nunca va a dejar de ser un pobre tipo", y "Lo amenazaron con rajarlo de todos lados al bobina este, por eso sale a pedir disculpas".
En paralelo, BESTIA anunció la suspensión indefinida de Santutu de su rol como CEO y socio fundador, y varios sponsors empezaron a retirarle apoyo, un golpe fuerte para la marca y para la imagen personal del streamer, que ahora queda en pausa y bajo observación.
Santutu se mantiene alejado, pero su nombre quedó marcado, y la pregunta que flota es si podrá recuperar alguna vez credibilidad o su reputación quedó quebrada por un descontrol de minutos.
