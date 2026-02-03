Santutu se pasó de rosca en stream, insultó a todos y terminó suspendido y cancelado

Suspendido, cancelado y las disculpas de Santutu que no convencen

Un día después, el 03/02, Santutu publicó un tuit buscando frenar la ola: "Verdaderamente y en toda mi honestidad no puedo creer lo que dije en mi stream ayer, no me representa ni habla pero ni un poco de lo que soy como ser humano. No pido disculpas por que haya escalado tanto, pido disculpas porque me pasó algo que nunca me pasó en mi carrera como streamer, que me haya dado vergüenza algo que dije yo mismo. Perdón de corazón a todos. Voy a alejarme un tiempo para meditar mi accionar y pensar bien todo lo sucedido."

Con más de 1.5 millones de vistas y miles de respuestas, la mayor de la comunidad reaccionó con brutalidad, acusando que su arrepentimiento es más por la exposición que por convicción, como sintetizó un usuario: "No estás arrepentido de lo que dijiste, estás arrepentido de que te hayan grabado. La vergüenza te dio cuando viste que perdías seguidores y marcas…"

Otros comentarios muestran cierta incredulidad y crítica social tras su desahogo: "Cuando sos tan pobre que lo único que tenes es plata", "Un millonario que nunca va a dejar de ser un pobre tipo", y "Lo amenazaron con rajarlo de todos lados al bobina este, por eso sale a pedir disculpas".

En paralelo, BESTIA anunció la suspensión indefinida de Santutu de su rol como CEO y socio fundador, y varios sponsors empezaron a retirarle apoyo, un golpe fuerte para la marca y para la imagen personal del streamer, que ahora queda en pausa y bajo observación.

Santutu se mantiene alejado, pero su nombre quedó marcado, y la pregunta que flota es si podrá recuperar alguna vez credibilidad o su reputación quedó quebrada por un descontrol de minutos.

