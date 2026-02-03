La dupla Diego Leuco y Lizy Tagliani en La Peña de Morfi pende de un hilo: "No hay certezas"

Durante el último año, las versiones sobre tensiones entre los conductores fueron en aumento y habrían influido en la decisión del canal de las pelotas. A esto se suma el contexto de reestructuración en la señal televisiva tras la llegada de nuevos dueños, lo que habría acelerado la necesidad de renovar el formato y su conducción.





En ese marco, comenzó a circular con fuerza el nombre del reconocido cantante. “Quieren remontarlo desde la cabeza para abajo y el nombre que están buscando para este año es Diego Torres”, dijo el comunicador aunque aclaró que el cantante tendría complicaciones de agenda.

La elección no sería casual debido a que el músico mantiene un fuerte vínculo con el programa y con su creador, Gerardo Rozín. No obstante, también apareció en carpeta Soledad Pastorutti, quien ya condujo el ciclo en reemplazos anteriores.

