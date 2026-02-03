Mediante la red social X, Ángel de Brito sorprendió al revelar información inesperada sobre cómo seguirá La Peña de Morfi, el clásico dominical de Telefe. El conductor de LAM sembró dudas sobre la continuidad del ciclo televisivo y sobre la permanencia de sus actuales conductores: Lizy Tagliani y Diego Leuco.
¿CÓMO SIGUE?
La dupla Diego Leuco y Lizy Tagliani en La Peña de Morfi pende de un hilo: "No hay certezas"
El periodista Ángel de Brito aseguró que no hay definiciones sobre la continuidad de La Peña de Morfi ni sobre el regreso de sus conductores.
Mientras la televisión se encuentra en pleno receso de verano y los canales comienzan a definir sus próximas programaciones, el periodista puso el foco en el envío musical y gastronómico. Según expresó, aún no hay definiciones concretas sobre si el programa seguirá en pantalla ni sobre quiénes estarán al frente cuando termine el actual período.
"Por ahora no hay certezas sobre la continuidad del programa dominical. Ni Lizy Tagliani ni Diego Leuco saben si regresarán", señaló y agregó: "En el caso de Lizy, todas las negociaciones son manejadas por su manager Gustavo Yankelevich".
Por el lado de su colega, indicó que tendrá una reunión clave a mediados de febrero para definir su rumbo en el canal de las pelotas. Existe la posibilidad de que continúe aunque puede ser que avance con otro proyecto, debido a que su interés estaría puesto en conducir un certamen de preguntas y respuestas. Por ahora, el destino de producto creado por Gerardo Rozín y de la dupla permanece abierto.
La apuesta de Telefe para renovar La Peña de Morfi
Es preciso recordar que hace algunos días el periodista Alejandro Castelo mencionó en Infama que las autoridades estarían decididas en avanzar con Diego Torres para que sea el nuevo conductor de La Peña de Morfi.
Durante el último año, las versiones sobre tensiones entre los conductores fueron en aumento y habrían influido en la decisión del canal de las pelotas. A esto se suma el contexto de reestructuración en la señal televisiva tras la llegada de nuevos dueños, lo que habría acelerado la necesidad de renovar el formato y su conducción.
En ese marco, comenzó a circular con fuerza el nombre del reconocido cantante. “Quieren remontarlo desde la cabeza para abajo y el nombre que están buscando para este año es Diego Torres”, dijo el comunicador aunque aclaró que el cantante tendría complicaciones de agenda.
La elección no sería casual debido a que el músico mantiene un fuerte vínculo con el programa y con su creador, Gerardo Rozín. No obstante, también apareció en carpeta Soledad Pastorutti, quien ya condujo el ciclo en reemplazos anteriores.
