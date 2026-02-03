Beto Casella calienta motores: Cuál es el nombre de su nuevo programa y cuándo debuta

La fecha del debut será el miércoles 18 de febrero, de lunes a viernes a las 22 horas, sin competir de manera directa con su exprograma, que se emite por El Nueve pero bajo la conducción de Edith Hermida. Con esta incorporación, la productora Mandarina suma su cuarto programa a la grilla de la señal televisiva y refuerza su presencia en el canal.

Beto Casella habló en LAM de su nuevo programa

Por otro lado, Beto Casella se refirió a su llegada a América TV en diálogo con LAM. "Yo quisiera conservar sí el informe de las cosas que pasaron en el día porque tengo debilidad por eso", explicó sobre su nueva apuesta.

Sin embargo, aclaró que pretende que haya "novedades" con respecto a Bendita para diferenciarse del ciclo televisivo que condujo durante 20 temporadas.

Por otro lado, celebró el arribo de Pachu Peña y destacó que el horario elegido será "pegado" al programa liderado por Ángel de Brito.

"Nosotros podemos ofrecer el humor que ya nos conocen, un panel que me parece que está a la altura, que son todos grandes profesionales", agregó.

