Beto Casella regresará a la televisión de la mano de la pantalla de América TV con su nuevo ciclo titulado que finalmente no se llamará Bendito tú eres, sino que será BTV que sería la abreviación de "buena televisión", marcando su vuelta al canal tras su salida de Bendita luego de 20 años al aires.
POR AMÉRICA TV
Beto Casella calienta motores: Cuál es el nombre de su nuevo programa y cuándo debuta
Finalmente, Beto Casella volverá a la televisión mediante la pantalla que pertenece al Grupo América con una apuesta que promete actualidad y humor.
El programa promete un repaso diario por lo más destacado de la televisión, las redes sociales y el streaming, con foco en lo viral, lo insólito y lo bizarro. Con el estilo filoso y humorístico que caracteriza al periodista, la apuesta apuntará a convertirse en una tentación para aquellos que pretendan irse a dormir con una sonrisa.
La fecha del debut será el miércoles 18 de febrero, de lunes a viernes a las 22 horas, sin competir de manera directa con su exprograma, que se emite por El Nueve pero bajo la conducción de Edith Hermida. Con esta incorporación, la productora Mandarina suma su cuarto programa a la grilla de la señal televisiva y refuerza su presencia en el canal.
Beto Casella habló en LAM de su nuevo programa
Por otro lado, Beto Casella se refirió a su llegada a América TV en diálogo con LAM. "Yo quisiera conservar sí el informe de las cosas que pasaron en el día porque tengo debilidad por eso", explicó sobre su nueva apuesta.
Sin embargo, aclaró que pretende que haya "novedades" con respecto a Bendita para diferenciarse del ciclo televisivo que condujo durante 20 temporadas.
Por otro lado, celebró el arribo de Pachu Peña y destacó que el horario elegido será "pegado" al programa liderado por Ángel de Brito.
"Nosotros podemos ofrecer el humor que ya nos conocen, un panel que me parece que está a la altura, que son todos grandes profesionales", agregó.
