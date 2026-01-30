Fátima Florez volvió a prender fuego la tele después de que Luca Martin la insultara al aire y terminara siendo ubicado en vivo por la propia humorista. Como si eso fuera poco, la actriz también dejó flotando una posible reconciliación con Javier Milei, reactivando una novela que ya tiene más capítulos que una ficción turca.
"ANDATE A CAGAR"
Fátima Florez le puso los puntos a Luca Martin y reavivó rumores con Milei: "Somos"
Luca Martin malinterpretó a Fátima Florez, la insultó y ella lo acomodó en vivo. Después insinuó reconciliación con Javier Milei, pero una famosa lo reclamó.
Luca Martin se metió solo en el barro y Fátima Florez lo frenó en seco
El nuevo panelista picante de Bendita (El Nueve) parece decidido a ganarse un lugar a fuerza de polémicas. Hace apenas días había quedado en el ojo de la tormenta por sus dichos sobre la edad de Chiche Gelblung, episodio que motivó críticas públicas de Eduardo Feinmann y Fabián Doman, y hasta obligó a su padre, Matías Martin, a salir a poner paños fríos en LAM (América).
Ahí, Matías aclaró: "A mi hijo se le fue larga", y agregó algo que dice mucho del clima que se armó: "Los conflictos los resuelvo personalmente. No por redes ni por los medios".
Parecía que el tema terminaba ahí, pero no. Esta vez, Luca apuntó contra Fátima Florez por una entrevista que la humorista dio en La mañana con Moria (El Trece), donde recordó una charla con Javier Milei cuando él le contó que iba a ser entrevistado por Yuyito González. Fátima le respondió desde la lógica del rating y la visibilidad: "¿De quién? Pero si está en desuso, está discontinuada… Me parece que vos estás muy arriba para ir a un programa que le estás dando vos luz porque nadie sabe que existe".
Sin embargo, Luca decidió llevarlo a otro plano y lanzó en Bendita: "Es medio preocupante ver a Fátima hablando en la televisión abiertamente sobre cómo la validez de Yuyito tiene que ver 100% con su sexualidad… Loco, andá a cagar, andate a cagar".
Sus compañeros, que sí habían entendido las palabras de la imitadora, trataron de razonar con él. Estefi Berardi intentó explicarle que estaba interpretando mal, Cati Pugin aclaró el contexto original del tape, Vero Franco marcó lo agresivo de su cierre, y Adriana Salgueiro se preguntó si no estaría buscando posicionarse a los golpes mediáticos. Incluso la psicóloga Eliana Amic sugirió que Luca podría estar sosteniendo un personaje nacido en redes dentro de un formato mucho más rígido (como es el televisivo).
Mientras tanto, Fátima, que miraba el programa, se comunicó con Guillermo Barrios, que leyó su mensaje en vivo: "Cualquiera lo que dice Luca. Cualquiera. Que aprenda a escuchar. Discontinuado no se refiere para nada al sexo". Luca después mandó un beso, Edith Hermida pidió bajar un cambio y el programa siguió. Pero otra vez Luca Martin se expuso solo por hablar antes de entender.
Triángulo amoroso: Javier Milei entre Fátima y una cantante tropical
Como si el cruce no alcanzara, Fátima Florez volvió a copar titulares por el reencuentro con Javier Milei en el Teatro Roxy de Mar del Plata, durante una función de Fátima Universal. El Presidente llegó con Karina Milei y Sandra Pettovello, subió al escenario, cantaron, bailaron y el público explotó. Las imágenes hicieron el resto.
Al día siguiente, Fátima habló con Moria Casán y se mostró movilizada: "Me dijo ‘soy muy feliz. Soy extremedamente feliz’. Y yo le dije ‘somos, somos’". También aclaró algo importante: "Yo nunca me creí ese cuento de primera dama ni ninguna de esas tilingadas".
Después vino el gesto que encendió alarmas: Fátima votó "sí" en una encuesta de Instagram sobre si había vuelto con Milei. Para muchos, señal directa de reconciliación... pero no duró mucho.
La periodista Nancy Duré, desde Puro Show (El Trece), aportó una versión completamente distinta: aseguró que Milei estaría en pareja con Roxy Leone, cantante tropical, y que habló directamente con ella. "Me dice que hace mucho que están juntos. Que se dicen bastantes cosas de él y la mayoría son mentira".
Mientras tanto, Yuyito González salió a pegarle a Fátima diciendo que "sigue confundida con una historia que no es real", sumando más a este triángulo amoroso lleno de política, espectáculo y egos. Porque en Argentina, el amor y la política siempre terminan cruzándose, y nadie está realmente "discontinuado" mientras siga generando repercusión.
