Fátima Florez le puso los puntos a Luca Martin y reavivó rumores con Milei: "Somos"

Embed Otra vez Luca Martín generando polémica por sus opiniones. Esta vez, opinó de Fátima Florez, la "mandó a cagar" y ella salió rápidamente a ubicarlo.#Bendita #BenditoAmor @fatimaflorez pic.twitter.com/zq6Avul67k — foromedios (@forofms) January 29, 2026

Sus compañeros, que sí habían entendido las palabras de la imitadora, trataron de razonar con él. Estefi Berardi intentó explicarle que estaba interpretando mal, Cati Pugin aclaró el contexto original del tape, Vero Franco marcó lo agresivo de su cierre, y Adriana Salgueiro se preguntó si no estaría buscando posicionarse a los golpes mediáticos. Incluso la psicóloga Eliana Amic sugirió que Luca podría estar sosteniendo un personaje nacido en redes dentro de un formato mucho más rígido (como es el televisivo).

Mientras tanto, Fátima, que miraba el programa, se comunicó con Guillermo Barrios, que leyó su mensaje en vivo: "Cualquiera lo que dice Luca. Cualquiera. Que aprenda a escuchar. Discontinuado no se refiere para nada al sexo". Luca después mandó un beso, Edith Hermida pidió bajar un cambio y el programa siguió. Pero otra vez Luca Martin se expuso solo por hablar antes de entender.

Triángulo amoroso: Javier Milei entre Fátima y una cantante tropical

Como si el cruce no alcanzara, Fátima Florez volvió a copar titulares por el reencuentro con Javier Milei en el Teatro Roxy de Mar del Plata, durante una función de Fátima Universal. El Presidente llegó con Karina Milei y Sandra Pettovello, subió al escenario, cantaron, bailaron y el público explotó. Las imágenes hicieron el resto.

Al día siguiente, Fátima habló con Moria Casán y se mostró movilizada: "Me dijo ‘soy muy feliz. Soy extremedamente feliz’. Y yo le dije ‘somos, somos’". También aclaró algo importante: "Yo nunca me creí ese cuento de primera dama ni ninguna de esas tilingadas".

image Fátima y Milei se reencontraron en Mar del Plata, hubo show, emoción y rumores de reconciliación después de que ella respondiera que "sí" a una encuesta sobre si habían vuelto.

Después vino el gesto que encendió alarmas: Fátima votó "sí" en una encuesta de Instagram sobre si había vuelto con Milei. Para muchos, señal directa de reconciliación... pero no duró mucho.

La periodista Nancy Duré, desde Puro Show (El Trece), aportó una versión completamente distinta: aseguró que Milei estaría en pareja con Roxy Leone, cantante tropical, y que habló directamente con ella. "Me dice que hace mucho que están juntos. Que se dicen bastantes cosas de él y la mayoría son mentira".

image Roxy Leone, una cantante tropical, asegura ser la pareja del Presidente pese a lo que dijo Fátima. ¿Quién de las dos miente?

Mientras tanto, Yuyito González salió a pegarle a Fátima diciendo que "sigue confundida con una historia que no es real", sumando más a este triángulo amoroso lleno de política, espectáculo y egos. Porque en Argentina, el amor y la política siempre terminan cruzándose, y nadie está realmente "discontinuado" mientras siga generando repercusión.

