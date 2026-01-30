IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino) realizó un nuevo relevamiento sobre trámites municipales y muestra avances desiguales en la modernización del Estado local en Argentina. Según la edición 2025 del Índice FACIL, elaborado por este instituto, solo 6 de los 37 municipios evaluados superan el 60% de cumplimiento en criterios de simplificación, digitalización y experiencia ciudadana.
RANKING DE ÍNDICE FÁCIL
Muchos municipios 'bochados' en simplificación y digitalización de trámites municipales
IDESA reveló que en muchos municipios solo 1 de cada 6 ciudades de Argentina aprueba en simplificación y digitalización de los trámites municipales.
El ranking nacional es encabezado por Tres de Febrero, con un puntaje de 67,7%, seguido por San Isidro (66,2%) y Tandil (64,5%). La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que había liderado la edición anterior, quedó en el cuarto lugar (62,7%), mientras que Córdoba se ubicó sexta (62,1%). En el extremo inferior aparecen municipios como José C. Paz (31,5%), San Miguel de Tucumán (34,4%) y San Luis (36,1%), con fuertes déficits de información, digitalización y estandarización de trámites.
Más ciudades y un nuevo trámite bajo la lupa
La edición 2025 del Índice FACIL amplió significativamente su alcance: pasó de 16 a 37 municipios, incorporando 21 nuevas ciudades de distintas provincias. Además, actualizó el conjunto de trámites analizados, reemplazando el “libre deuda automotor” por la renovación de la licencia de conducir, uno de los trámites más frecuentes y problemáticos para los ciudadanos.
El índice evalúa cinco trámites centrales —habilitación de negocios, primera licencia de conducir, renovación de licencia, solicitud de actas y DNI— a partir de tres dimensiones: regulación, proceso y experiencia del ciudadano.
Registro Civil bien, trámites municipales mal
Uno de los principales hallazgos del informe es la brecha entre trámites provinciales y municipales. Los trámites del Registro Civil (DNI y actas), especialmente en la provincia de Buenos Aires, muestran niveles altos y homogéneos de desempeño, asociados a esquemas más centralizados y digitalizados.
En cambio, los mayores problemas se concentran en los trámites gestionados por los municipios, en particular:
. Habilitación de negocios, con puntajes muy bajos en numerosos municipios (por debajo del 20% en casos como Merlo, La Matanza, Tigre o Morón).
. Licencias de conducir, donde predominan procesos presenciales, múltiples requisitos y escasa información sobre plazos y seguimiento.
En varios municipios, abrir un comercio o renovar una licencia sigue implicando múltiples visitas presenciales y pérdida de jornadas laborales, afectando especialmente a emprendedores y trabajadores.
Qué hacen distinto los municipios mejor rankeados
Los municipios con mejores resultados comparten algunas prácticas clave: información centralizada en portales únicos, requisitos claros, menos pasos presenciales y mayor previsibilidad en los procesos. Tres de Febrero, por ejemplo, se destaca por el alto desempeño en habilitación comercial (77%) y por no cobrar tasas en los trámites analizados, reduciendo costos directos para los vecinos.
El informe advierte que digitalizar sin simplificar no resuelve el problema. “Cuando se trasladan requisitos innecesarios a una plataforma online, lo único que se logra es burocracia digital”, señala el estudio, que remarca la necesidad de revisar normativas, eliminar documentación redundante y medir tiempos reales de resolución.
Un índice para comparar y aprender
Desde IDESA aclaran que, debido a la ampliación del universo y al cambio de trámites evaluados, la edición 2025 no busca comparar posiciones con 2024, sino ofrecer un diagnóstico actualizado y una hoja de ruta para los gobiernos locales.
El Índice FACIL continuará ampliándose en futuras ediciones, incorporando más municipios y nuevos trámites, con el objetivo de visibilizar buenas prácticas y reducir las brechas en la calidad del Estado local.
