Muchos municipios 'bochados' en simplificación y digitalización de trámites municipales

En cambio, los mayores problemas se concentran en los trámites gestionados por los municipios, en particular:

. Habilitación de negocios, con puntajes muy bajos en numerosos municipios (por debajo del 20% en casos como Merlo, La Matanza, Tigre o Morón).

. Licencias de conducir, donde predominan procesos presenciales, múltiples requisitos y escasa información sobre plazos y seguimiento.

MUCHOSMUNICIPIOSBOCHADOSENSIMPLIFICACIONYDIGITALIZACIONDETRAMITESMUNICIPALESFOTO4 IDESA reveló que en muchos municipios solo 1 de cada 6 ciudades de Argentina aprueba en simplificación y digitalización de los trámites municipales.

En varios municipios, abrir un comercio o renovar una licencia sigue implicando múltiples visitas presenciales y pérdida de jornadas laborales, afectando especialmente a emprendedores y trabajadores.

Qué hacen distinto los municipios mejor rankeados

Los municipios con mejores resultados comparten algunas prácticas clave: información centralizada en portales únicos, requisitos claros, menos pasos presenciales y mayor previsibilidad en los procesos. Tres de Febrero, por ejemplo, se destaca por el alto desempeño en habilitación comercial (77%) y por no cobrar tasas en los trámites analizados, reduciendo costos directos para los vecinos.

El informe advierte que digitalizar sin simplificar no resuelve el problema. “Cuando se trasladan requisitos innecesarios a una plataforma online, lo único que se logra es burocracia digital”, señala el estudio, que remarca la necesidad de revisar normativas, eliminar documentación redundante y medir tiempos reales de resolución.

Un índice para comparar y aprender

Desde IDESA aclaran que, debido a la ampliación del universo y al cambio de trámites evaluados, la edición 2025 no busca comparar posiciones con 2024, sino ofrecer un diagnóstico actualizado y una hoja de ruta para los gobiernos locales.

El Índice FACIL continuará ampliándose en futuras ediciones, incorporando más municipios y nuevos trámites, con el objetivo de visibilizar buenas prácticas y reducir las brechas en la calidad del Estado local.

