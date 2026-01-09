En pleno Siglo XXI y con el escenario pospandemia, la tecnología continúa avanzando y el cuidado de la salud de los ciudadanos derivó en la reinvención del trabajo que apunta a sumar más cantidad de beneficios, el cambio en sus diferentes modalidades.
AVANCES
La reinvención del trabajo: nuevos beneficios y cambios de modalidades
Actualmente, hay trabajadores que concurren a su lugar laboral, otros que acceden a sus tareas en forma virtual, y también los hay híbridos. Por si faltara algo, en la Argentina hay una reforma laboral pendiente, y una caída del consumo que provoca limitaciones al flujo de caja de las empresas. Por lo tanto, acerca de beneficios laborales reinventados hay que tomarlo con cuidado. Hay mucho de teoría y deseo que la modernidad suceda.
Del reloj fichador al “derecho a desconectar”
Si algo dejó en claro la pandemia es que el trabajo ya no cabe en moldes rígidos. Según un estudio de Trendsity, el 81% de los argentinos se siente víctima del overworking, con un 35% de jóvenes entre 18 y 25 años reportando cargas excesivas. “La desconexión digital es un mito. La presión por estar siempre disponibles quema a los equipos”, advirtió Mariela Mociulsky, CEO de la consultora. La paradoja es palpable: aunque el 68% de la Generación Z prioriza empleadores que validen su estilo de vida completo, según la misma firma, la frontera entre lo laboral y lo personal se desdibuja peligrosamente.
Aquí entra la innovación. Empresas pioneras rediseñan oficinas con espacios de “alonement” —rincones para descomprimirse en soledad— o implementan semanas laborales de cuatro días. Francisco Costa, CEO de Naaloo, subrayó: “La flexibilidad no es un privilegio, sino una estrategia. El 94% de los trabajadores argentinos sufre estrés laboral crónico; adaptar horarios según necesidades personales reduce la ansiedad”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) respalda esta visión: el 15% de la población activa global padece trastornos mentales, con 12 mil millones de días perdidos anuales por licencias relacionadas.
Mascotas, fertilidad y micro jubilaciones: lo íntimo como política corporativa
Las empresas ya no miran solo al empleado, sino a su entorno. Algunas otorgan días libres remunerados por la pérdida de una mascota o seguros médicos veterinarios. “Reconocer el vínculo emocional con los animales no es anecdótico; construye lealtad”, explicó Mociulsky. En paralelo, crecen las licencias para tratamientos de fertilidad —incluyendo acompañamiento psicológico— o apoyos económicos para adopciones. En 2025, el 40% de las empresas líderes integrarán bonificaciones por hábitos sostenibles, como usar bicicletas o instalar paneles solares, según Trendsity.
Pero quizá el cambio más radical sea la idea de “micro jubilaciones”: pausas estratégicas durante la vida laboral. “No se trata de trabajar hasta colapsar, sino de dosificar la energía”, señaló Mociulsky. Este enfoque, junto con planes de jubilación anticipada flexibles, refleja una verdad incómoda: el agotamiento no perdona generaciones.
Salud mental: del estigma a la prioridad estratégica
El bienestar psicológico dejó de ser un tema tabú. Naaloo impulsa culturas de “escucha activa” mediante reuniones periódicas y encuestas de clima. “Identificar problemas a tiempo evita crisis mayores. Invertir en salud mental reduce el ausentismo y mejora la innovación”, afirmó Costa. Un estudio del Journal of Occupational Health Psychology confirma que prácticas como mindfulness reducen el estrés y elevan la satisfacción laboral en un 30%.
Las soluciones van más allá de talleres esporádicos. Briut Salud, plataforma de teleconsultas que combina medicina tradicional y alternativa, ofrece desde yoga hasta mindfulness, fitoterapia, etc. “La gente busca un equilibrio integral”, expresó Ariel Dosoretz, su COO.
Según el Foro Económico Mundial, el 75% de los empleados que experimentan bienestar son más productivos.
Experiencias vs. objetos: el nuevo lenguaje del agradecimiento
Regalar una cena o un electrodoméstico está siendo reemplazado por beneficios que dejan huella en la calidad de vida. Briut Salud lidera esta tendencia en Argentina con programas personalizados: un empleado puede elegir entre una sesión de arteterapia, reiki, nutrición ayurveda, mientras otro opta por coaching ontológico. “Ofrecemos un abanico para que cada uno encuentre su camino”, explicó Dosoretz.
Esta filosofía se extiende a políticas de género: días libres para procesos de transición, coberturas médicas específicas o apoyo contra violencia doméstica. “El trabajo debe ser un espacio seguro para todas las identidades”, insistió Mociulsky.
Hacia una cultura del cuidado integral
El futuro de los beneficios laborales no se debate entre lo material y lo emocional, sino en cómo tejer ambos en una red de apoyo coherente. Las empresas que entiendan esto —como las que integran salud veterinaria, flexibilidad profunda y acceso a terapias alternativas— no sólo atraerán talento, sino que construirán legados. Como resume Costa: “Cuando el bienestar deja de ser un discurso y se convierte en acciones concretas, la productividad deja de ser una meta forzada para ser un resultado natural”.
