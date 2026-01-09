La reinvención del trabajo: nuevos beneficios y cambios de modalidades

Pero quizá el cambio más radical sea la idea de “micro jubilaciones”: pausas estratégicas durante la vida laboral. “No se trata de trabajar hasta colapsar, sino de dosificar la energía”, señaló Mociulsky. Este enfoque, junto con planes de jubilación anticipada flexibles, refleja una verdad incómoda: el agotamiento no perdona generaciones.

ZONAGESTIONLAREINVENCIONDELTRABAJONUEVOSBENEFICIOSYCAMBIODEMODALIDADESFOTO3 El avance de la tecnología y el cuidado de la salud derivó en la reinvención del trabajo que busca sumar beneficios, el cambio en sus diferentes modalidades.

Salud mental: del estigma a la prioridad estratégica

El bienestar psicológico dejó de ser un tema tabú. Naaloo impulsa culturas de “escucha activa” mediante reuniones periódicas y encuestas de clima. “Identificar problemas a tiempo evita crisis mayores. Invertir en salud mental reduce el ausentismo y mejora la innovación”, afirmó Costa. Un estudio del Journal of Occupational Health Psychology confirma que prácticas como mindfulness reducen el estrés y elevan la satisfacción laboral en un 30%.

Las soluciones van más allá de talleres esporádicos. Briut Salud, plataforma de teleconsultas que combina medicina tradicional y alternativa, ofrece desde yoga hasta mindfulness, fitoterapia, etc. “La gente busca un equilibrio integral”, expresó Ariel Dosoretz, su COO.

Según el Foro Económico Mundial, el 75% de los empleados que experimentan bienestar son más productivos.

Experiencias vs. objetos: el nuevo lenguaje del agradecimiento

Regalar una cena o un electrodoméstico está siendo reemplazado por beneficios que dejan huella en la calidad de vida. Briut Salud lidera esta tendencia en Argentina con programas personalizados: un empleado puede elegir entre una sesión de arteterapia, reiki, nutrición ayurveda, mientras otro opta por coaching ontológico. “Ofrecemos un abanico para que cada uno encuentre su camino”, explicó Dosoretz.

Esta filosofía se extiende a políticas de género: días libres para procesos de transición, coberturas médicas específicas o apoyo contra violencia doméstica. “El trabajo debe ser un espacio seguro para todas las identidades”, insistió Mociulsky.

Hacia una cultura del cuidado integral

El futuro de los beneficios laborales no se debate entre lo material y lo emocional, sino en cómo tejer ambos en una red de apoyo coherente. Las empresas que entiendan esto —como las que integran salud veterinaria, flexibilidad profunda y acceso a terapias alternativas— no sólo atraerán talento, sino que construirán legados. Como resume Costa: “Cuando el bienestar deja de ser un discurso y se convierte en acciones concretas, la productividad deja de ser una meta forzada para ser un resultado natural”.

