Tecnología: Brasil lidera la carrera de los autos voladores mientras que Argentina queda rezagada

“El prototipo funcionó exactamente como lo predijeron nuestros modelos. Con los datos, ampliaremos la capacidad de la aeronave y avanzaremos con el vuelo de transición a bordo de forma disciplinada, aumentando a cientos de vuelos a lo largo de 2026 y desarrollando el conocimiento necesario para la certificación de tipo”, declaró Luiz Valentini, Director de Tecnología (CTO) de Eve.

Tecnología sustentable 'Eve'

Según Jorge Bittercourt, Director de Producto (CPO) de la compañía, el vuelo demuestra la fiabilidad, eficiencia y simplicidad de la aeronave. “Hemos validado elementos críticos, desde la arquitectura del rotor de sustentación hasta la mecánica de vuelo de la aeronave, y ahora pasamos a la fase de pruebas de vuelo con el objetivo de desarrollar la madurez del producto”, afirmó.

Con una cartera de pedidos que ya alcanza las 3.000 unidades, Brasil se prepara para liderar el mercado global en 2027. El contraste es evidente: mientras el país vecino exporta tecnología de punta y soluciones de transporte verde, Argentina continúa rezagada en la carrera por la movilidad aérea, evidenciando la brecha tecnológica que se abre cuando no se incentiva el aporte de capitales privados en innovación aeroespacial.

