Tecnología: Brasil lidera la carrera de los autos voladores mientras que Argentina queda rezagada

La empresa brasileña Eve Air Mobility marcó un hito histórico en tecnología de movilidad autónoma el 19 de diciembre de 2025 al completar el primer vuelo de su prototipo eVTOL en Gavião Peixoto, Brasil. Este avance, impulsado por capitales privados y la aceleradora Embraer-X, busca certificar la aeronave para iniciar servicios comerciales en 2027.
El ecosistema de la movilidad aérea urbana (UAM) ha dado un salto definitivo en la región, aunque con un marcado contraste geográfico. Brasil se ha consolidado como la vanguardia tecnológica de Sudamérica tras el exitoso vuelo inaugural del prototipo a escala real de Eve Air Mobility. Este vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) representa el futuro de las ciudades inteligentes, un futuro que, por ahora, parece esquivo para la infraestructura y la industria de Argentina.
La clave de este éxito radica en el modelo de gestión. Eve nació en 2017 bajo el ala de Embraer-X, utilizando un esquema de inversión privada y alianzas estratégicas internacionales.
En 2022, la firma salió a la bolsa de Nueva York (NYSE), logrando el respaldo financiero necesario para desarrollar una tecnología que hoy no tiene competencia en el Cono Sur. Mientras en Brasil se testean sistemas fly-by-wire de quinta generación y propulsores eléctricos de alta eficiencia, en Argentina no existen proyectos de movilidad aérea de esta envergadura ni marcos regulatorios que fomenten la inversión privada en este sector disruptivo.
El diseño del eVTOL de Eve prioriza la seguridad y la sostenibilidad. Posee ocho rotores dedicados para el vuelo vertical y alas fijas para el crucero, eliminando componentes móviles complejos. Esta configuración, financiada íntegramente por el sector privado y socios globales como BETA Technologies, permite una autonomía de 100 km con una huella acústica mínima.
“El prototipo funcionó exactamente como lo predijeron nuestros modelos. Con los datos, ampliaremos la capacidad de la aeronave y avanzaremos con el vuelo de transición a bordo de forma disciplinada, aumentando a cientos de vuelos a lo largo de 2026 y desarrollando el conocimiento necesario para la certificación de tipo”, declaró Luiz Valentini, Director de Tecnología (CTO) de Eve.
Según Jorge Bittercourt, Director de Producto (CPO) de la compañía, el vuelo demuestra la fiabilidad, eficiencia y simplicidad de la aeronave. “Hemos validado elementos críticos, desde la arquitectura del rotor de sustentación hasta la mecánica de vuelo de la aeronave, y ahora pasamos a la fase de pruebas de vuelo con el objetivo de desarrollar la madurez del producto”, afirmó.
Con una cartera de pedidos que ya alcanza las 3.000 unidades, Brasil se prepara para liderar el mercado global en 2027. El contraste es evidente: mientras el país vecino exporta tecnología de punta y soluciones de transporte verde, Argentina continúa rezagada en la carrera por la movilidad aérea, evidenciando la brecha tecnológica que se abre cuando no se incentiva el aporte de capitales privados en innovación aeroespacial.
