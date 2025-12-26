Las altas temperaturas generan alarma en Argentina. De hecho, expertos advierten que podría estar cerca la primera ola de calor de este verano. A propósito de ello, y del calor agobiante que no da tregua en estos días, es importante estar atentos a los síntomas de deshidratación.
CUIDADO
Alerta por calor extremo: Atención a estos síntomas de deshidratación que muchos desconocen
La deshidratación puede provocar síntomas sutiles y que, fácilmente, pueden ser pasados por alto. Cuidado con esto.
Pero, ¿Cómo el cuerpo avisa que está deshidratado? ¿Cuáles son los primeros síntomas de deshidratación? ¿Cómo saber si estoy deshidratado?
Reconocer si una persona está deshidratada no siempre es fácil, ya que los síntomas de deshidratación son sutiles.
Esto hace que los síntomas de deshidratación a menudo pasen desapercibidos y que la gente no note que el cuerpo está perdiendo más líquido del que se ingiere.
Síntomas de deshidratación
La deshidratación puede manifestarse con varios síntomas, no sólo con el aumento de la sed, algo que muchos no saben.
De acuerdo con la Clínica Cleveland, cuando un adulto está deshidratado puede presentar los siguientes síntomas:
- Dolor de cabeza, delirio y confusión
- Cansancio
- Mareos, debilidad y aturdimiento
- Boca seca o tos seca
- Frecuencia cardíaca alta pero presión arterial baja
- Pérdida de apetito pero tal vez antojo de azúcar
- Piel enrojecida
- Pies hinchados
- Calambres musculares
- Intolerancia al calor o escalofríos
- Estreñimiento
- Orina oscura
Mientras, los síntomas de deshidratación en niños son:
- Lengua seca y labios secos
- No hay lágrimas cuando llora
- Menos de seis pañales mojados por día (en bebés) y ningún pañal mojado ni micción durante ocho horas (en niños pequeños)
- Punto blando hundido en la cabeza de su bebé
- Ojos hundidos
- Piel seca y arrugada
- Respiración profunda y rápida
- Manos y pies fríos y manchados
Ante la presencia de estos síntomas debe buscar ayuda médica inmediata. Los bebés, los niños y los adultos mayores tienen mayor riesgo de deshidratación.
¿Cómo estará el clima?
Definitivamente serán días en los que hay que estar muy pendientes de lo que ocurre en el cuerpo y cómo nos sentimos.
Y es que, el calor agobiante se mantendrá en algunas zonas de Argentina hasta finales de diciembre.
Para hoy viernes 26, en el AMBA, se prevé una jornada calurosa con un ascenso de la temperatura: máximas de 33 °C.
Luego, se espera que haya un frente frío, para que regrese el calor nuevamente del 29 al 31 de diciembre.
En estos últimos 3 días de 2025 podría volver a subir fuertemente la temperatura, con mínimas de 24 a 26 °C y máximas de 34 a 37 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
"Esta previsión, de cumplirse, estaría determinando la primera ola de calor oficial de la temporada 25/26 en Buenos Aires, al cumplirse los criterios de al menos 3 días consecutivos con mínimas superiores a 22 °C y máximas superiores a 32,3 °C, de acuerdo a los umbrales establecidos por el Servicio Meteorológico Nacional", indica el meteorólogo de Meteored, Cristian Garavaglia.
Recomendaciones para las altas temperaturas
Tomando en cuenta todo esto, he aquí las recomendaciones del SMN frente a un evento de temperatura extrema cálido:
- Aumenta el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Presta atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evita las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerí frutas y verduras.
- Reduce la actividad física.
- Usa ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanece en espacios ventilados o acondicionados.
