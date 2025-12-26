Alerta por calor extremo: Atención a estos síntomas de deshidratación que muchos desconocen

De acuerdo con la Clínica Cleveland, cuando un adulto está deshidratado puede presentar los siguientes síntomas:

Dolor de cabeza, delirio y confusión

Cansancio

Mareos, debilidad y aturdimiento

Boca seca o tos seca

Frecuencia cardíaca alta pero presión arterial baja

Pérdida de apetito pero tal vez antojo de azúcar

Piel enrojecida

Pies hinchados

Calambres musculares

Intolerancia al calor o escalofríos

Estreñimiento

Orina oscura

Mientras, los síntomas de deshidratación en niños son:

Lengua seca y labios secos

No hay lágrimas cuando llora

Menos de seis pañales mojados por día (en bebés) y ningún pañal mojado ni micción durante ocho horas (en niños pequeños)

Punto blando hundido en la cabeza de su bebé

Ojos hundidos

Piel seca y arrugada

Respiración profunda y rápida

Manos y pies fríos y manchados

Ante la presencia de estos síntomas debe buscar ayuda médica inmediata. Los bebés, los niños y los adultos mayores tienen mayor riesgo de deshidratación.

¿Cómo estará el clima?

Definitivamente serán días en los que hay que estar muy pendientes de lo que ocurre en el cuerpo y cómo nos sentimos.

Y es que, el calor agobiante se mantendrá en algunas zonas de Argentina hasta finales de diciembre.

Para hoy viernes 26, en el AMBA, se prevé una jornada calurosa con un ascenso de la temperatura: máximas de 33 °C.

Luego, se espera que haya un frente frío, para que regrese el calor nuevamente del 29 al 31 de diciembre.

En estos últimos 3 días de 2025 podría volver a subir fuertemente la temperatura, con mínimas de 24 a 26 °C y máximas de 34 a 37 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

"Esta previsión, de cumplirse, estaría determinando la primera ola de calor oficial de la temporada 25/26 en Buenos Aires, al cumplirse los criterios de al menos 3 días consecutivos con mínimas superiores a 22 °C y máximas superiores a 32,3 °C, de acuerdo a los umbrales establecidos por el Servicio Meteorológico Nacional", indica el meteorólogo de Meteored, Cristian Garavaglia.

Recomendaciones para las altas temperaturas

Tomando en cuenta todo esto, he aquí las recomendaciones del SMN frente a un evento de temperatura extrema cálido:

Aumenta el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Presta atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evita las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reduce la actividad física.

Usa ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanece en espacios ventilados o acondicionados.

