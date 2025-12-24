Esto es lo que la Navidad le hace a tu cerebro, según la ciencia

Los participantes fueron sometidos a escáneres cerebrales mientras veían una serie de imágenes con temas navideños, intercaladas con imágenes neutras con características similares, pero sin ningún símbolo navideño.

Tras el escáner, los voluntarios respondieron un cuestionario sobre sus tradiciones navideñas y las asociaciones que tienen con la Navidad.

Los investigadores analizaron los mapas de activación cerebral del escáner para determinar la activación relacionada con la Navidad, y calcularon las diferencias entre ambos grupos.

En general, encontraron que el cerebro se activa significativamente con la Navidad. "Existe una red de espíritu navideño en el cerebro humano que comprende varias áreas corticales", concluyeron los autores

Y explicaron: "Esta red mostró una activación significativamente mayor en personas que celebran la Navidad con asociaciones positivas, en comparación con quienes no tienen tradiciones navideñas y las asocian con neutralidad".

Los resultados del estudio aparecen en BMJ.

Se relaciona con la felicidad

Hablando de la neurociencia del sentimiento navideño, en Psychology Today hacen referencia a un estudio de investigadores japoneses, quienes hallaron una relación entre la felicidad y una zona del cerebro llamada precúneo, escribe el Dr. Justin James Kennedy, profesor de neurociencia aplicada y comportamiento organizacional en la UGSM-Monarch Business School, College & University, en Hagedorn, Zug, Suiza.

Para ello, escanearon 50 cerebros e investigaron la emoción de la felicidad mediante un cuestionario de evaluación de la felicidad.

Los resultados "sugieren que los sentimientos de felicidad se asocian con un precúneo derecho más grande. Otras emociones positivas, como la alegría, la emoción, la sensación navideña e incluso un mayor propósito en la vida, se relacionan con esta región", indica el experto.

"Sin embargo, desconocemos si los hallazgos en esta pequeña muestra de japoneses podrían generalizarse a los sentimientos de felicidad navideños de todos. Tampoco es fácil aplicar la relación causa-efecto a la activación del precúneo derecho", aclara.

Todo depende de lo que imagines

La neurociencia también explica por qué podrías sentirte decaído en el gran día, aún cuando adoras la Nochebuena.

El Dr. Toby Wise, ha investigado los mecanismos neuronales y computacionales que subyacen a los síntomas de los trastornos del estado de ánimo y la ansiedad, y usa dicho conocimiento para explicar por qué el día de Navidad puede resultar un poco decepcionante.

Esto es parte de lo que ha explicado, de acuerdo con una publicación en Instagram de Kings College London:

"Mis investigaciones se centran en la incertidumbre y la predicción y cómo estas pueden dar forma a la experiencia emocional y la salud mental. Esto se puede aplicar a la anticipación de los sentimientos navideños.

Los sentimientos de decepción provienen de cómo esperamos que sea el futuro versus cómo se desarrolla realmente. La diferencia entre nuestro futuro imaginado y lo que sucede es un error de predicción.

Los circuitos neuronales involucrados en un escenario imaginado y la vida real son muy similares. Cuando imaginas la Navidad, tu cerebro está actuando como si ya fuera el día de Navidad. Esto explica por qué las personas se sienten tan emocionadas por la Navidad en los días previos. Estás imaginando la Navidad perfecta, como si realmente la estuvieras experimentando.

La gente podría poner el gran día en un pedestal. Intenta no exagerarlo. Disfruta cada momento como viene. Esta noche te ayuda. Disfruta el día 25 tanto como los días previos".

