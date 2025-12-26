En esta miniserie de Disney+ la emoción, historia y melancolía se cruzan de una manera fascinante para presentar una producción que es aclamada por todos en la plataforma. La misma supo ser de las más aplaudidas y sigue causando todo tipo de reacciones.
ESTREMECEDORA
La miniserie de 8 capítulos que vas a querer ver en un solo día
La miniserie en cuestión está basada en un hecho real y es una de las historias más conocidas de la historia moderna. Sigue desde cerca un hecho que sin duda cambió para siempre al mundo en la época de la segunda guerra mundial.
La miniserie que todos aclaman
La serie es Una pequeña luz: protegiendo a Ana Frank, una historia sumamente conmovedora y que muestra la realidad de una época muy cruda y completamente horrorosa. La misma narra como Miep Gies arriesgó su vida para proteger tanto a Ana Frank como a su familia.
De esta manera, en medio de la ocupación de los nazis en Países Bajos, esta joven arriesgó todo para proteger a Ana Frank. Por esa razón la serie está orientada en la periferia, es decir en quienes estaban con ella intentando que no le pasara nada.
A lo largo de cada uno de sus capítulos la serie enseña los peligros que conllevaba esconder gente en pleno nazismo, mentir a amigos, alimentarlos sin caer en sospechas y sobrevivir a una de las épocas más crudas y horribles de los últimos años. En una época donde todo era horror, una joven tuvo el acto de valentía más grande.
