Chris Evans vuelve al rol que lo convirtió en estrella. Los avances de Avengers: Doomsday, confirmaron que el actor retomará su papel como Steve Rogers/Capitán América en la próxima gran apuesta de Marvel Studios. La noticia generó furor, pero también un rechazo masivo entre los fanáticos.
DELIRANTE
El Capitán America vuelve a Marvel y demuestra que están al horno: "Dedíquense a otra cosa"
Manotazo de ahogado de Marvel. El estudio vuelve a recurrir a la nostalgia barata y trae de vuelta al Capitán América para Avengers: Doomsday.
Quizás te interese leer: 'La Odisea' al cine: Matt Damon lucha contra cíclopes y dioses en el primer tráiler
¿Marvel repite la fórmula o naufraga en la nostalgia?
"No pasó nada. No pasó nada realmente desde que se fue", expresó un usuario en Reddit, resumiendo el sentimiento de una parte importante de la audiencia. Para muchos, Marvel quedó estancado tras Avengers: Endgame (2019), y este regreso es visto como una falta de creatividad absoluta.
Los hermanos Russo, directores del film, publicaron en Instagram: "El personaje que cambió nuestras vidas. La historia que nos trajo aquí juntos. Siempre iba a volver a esto". Sin embargo, los comentarios no perdonan. "¿En serio los tres personajes principales van a ser los mismos tres actores otra vez?", cuestionó otro fan, apuntando contra la decisión de priorizar a Evans, Robert Downey Jr. y Chris Hemsworth por sobre figuras más recientes como Shang-Chi, Spider-Man o los Thunderbolts.
Evans interpretó al Capitán América desde 2011 hasta 2019, cuando su personaje pasó el escudo a Sam Wilson (Anthony Mackie) en la serie The Falcon and the Winter Soldier. Su despedida en Endgame, convertido en un anciano tras vivir una vida plena, pareció definitiva. Ahora, ese cierre emotivo podría quedar diluido.
Críticas feroces: "Cierren el show"
"Las películas de Avengers eran las que hacían avanzar la trama de los universos", recordó un comentarista, señalando que desde Endgame no hubo un film que conectara todo el MCU. Otro sentenció sin filtro: "Pasaron un montón de cosas. Un montón, montón de cosas estúpidas y desconectadas".
El enojo también apunta a la falta de protagonismo para Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, quien según los fans debería tener un rol central en una historia que involucra al multiverso. "¿En serio Chris Evans va a ser más importante que Strange en esto?", se preguntaron indignados.
Avengers: Doomsday se estrenará el 18 de diciembre de 2026. Su predecesora, Endgame, recaudó 2.799 millones de dólares y es la segunda película más taquillera de la historia. Ahora, Marvel apuesta todo a la nostalgia.
¿Funcionará o terminará de hundir al estudio?
