El Capitán America vuelve a Marvel y demuestra que están al horno: "Dedíquense a otra cosa"

Críticas feroces: "Cierren el show"

"Las películas de Avengers eran las que hacían avanzar la trama de los universos", recordó un comentarista, señalando que desde Endgame no hubo un film que conectara todo el MCU. Otro sentenció sin filtro: "Pasaron un montón de cosas. Un montón, montón de cosas estúpidas y desconectadas".

El enojo también apunta a la falta de protagonismo para Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, quien según los fans debería tener un rol central en una historia que involucra al multiverso. "¿En serio Chris Evans va a ser más importante que Strange en esto?", se preguntaron indignados.

Embed - Avengers: Doomsday | Only in Theaters December 18, 2026

Avengers: Doomsday se estrenará el 18 de diciembre de 2026. Su predecesora, Endgame, recaudó 2.799 millones de dólares y es la segunda película más taquillera de la historia. Ahora, Marvel apuesta todo a la nostalgia.

¿Funcionará o terminará de hundir al estudio?

