Alerta por mega hackeo a Spotify: Quienes lo hicieron aseguran que "es un gran comienzo"

"Hicimos una copia de seguridad de Spotify (metadatos y archivos de música). Se distribuye en torrents masivos (aproximadamente 300 TB), agrupados por popularidad.

Esta versión incluye la base de datos de metadatos de música disponible públicamente más grande, con 256 millones de pistas y 186 millones de ISRC únicos.

Es el primer “archivo de preservación” de música del mundo que es completamente abierto (lo que significa que cualquier persona con suficiente espacio en disco puede duplicarlo fácilmente), con 86 millones de archivos de música, que representan alrededor del 99,6% de las escuchas".

De acuerdo con Anna's Archive este proyecto busca que el patrimonio musical de la humanidad quede "protegido para siempre".

Y han revelado otros detalles:

Usamos principalmente la métrica de " popularidad " de Spotify para priorizar las canciones .

" de Spotify para . Esta es, por mucho, la base de datos de metadatos musicales más grande disponible públicamente. A modo de comparación, tenemos 256 millones de pistas, mientras que otros tienen entre 50 y 150 millones.

¿Qué dijo Spotify sobre el hackeo?

Aunque no le llaman hackeo, Spotify asegura que vigila activamente el suceso y que lleva adelante una investigación.

Un portavoz de Spotify confirmó, según Euronews, el acceso no autorizado a su biblioteca y añadió que el tercero "utilizó tácticas ilícitas para sortear la DRM (gestión de derechos digitales) y acceder a algunos de los archivos de audio de la plataforma".

"Spotify ha identificado y desactivado las cuentas de usuario maliciosas que realizaron la extracción ilegal de datos. Hemos implementado nuevas salvaguardas frente a este tipo de ataques contra los derechos de autor y estamos vigilando activamente comportamientos sospechosos", agregó el portavoz en una declaración a 'Euronews Next'.

También dijo que no hay indicios de que se haya visto comprometida información no pública de los usuarios.

Sin embargo, lo ocurrido enciende las alertas y abre el debate sobre la fragilidad del copyright en la era del streaming, destacan en Business Insider España.

"¿Qué significa esto? Cualquiera puede ahora, en teoría, crear su propia versión gratuita personal de Spotify (toda la música hasta 2025) con suficiente almacenamiento y un servidor de streaming multimedia personal como Plex", señaló en LinkedIn Yoav Zimmerman, director ejecutivo de Third Chair.

Mientras tanto, desde Anna's Archive han señalado: "Este scrap de Spotify es nuestro humilde intento de crear un archivo de preservación musical. Claro que Spotify no tiene toda la música del mundo, pero es un gran comienzo".

