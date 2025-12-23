¿Chau Ozempic? Cómo es la píldora Wegovy, la nueva pastilla diaria para adelgazar recién aprobada

Nueva píldora Wegovy para adelgazar

La nueva píldora Wegovy para adelgazar tiene como principio activo la semaglutida, un tipo de GLP-1, el mismo usado en Ozempic.

Esta pastilla contra la obesidad recién aprobada viene en presentación de 25 mg y se toma una vez al día.

De acuerdo con Novo Nordisk, está indicada para reducir el exceso de peso corporal y mantener la reducción de peso a largo plazo, y para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares adversos importantes.

“La píldora ya está aquí. Con la aprobación hoy de la píldora Wegovy® , los pacientes dispondrán de una práctica píldora de una toma diaria que les ayudará a perder tanto peso como la inyección original de Wegovy®” , dijo Mike Doustdar, presidente y director ejecutivo de Novo Nordisk.

“Como el primer tratamiento oral con GLP-1 para personas con sobrepeso u obesidad, la píldora Wegovy® ofrece a los pacientes una nueva y práctica opción de tratamiento que puede ayudarles a comenzar o continuar su proceso de pérdida de peso. Ningún otro tratamiento oral actual con GLP-1 puede igualar la pérdida de peso que ofrece la píldora Wegovy®, y estamos muy entusiasmados con lo que esto significará para los pacientes en EE. UU.”.

¿Qué tan efectiva es la píldora Webovy para bajar de peso?

La píldora Wegovy, según sus creadores, ha mostrado en ensayos una pérdida de peso similar a la de medicamentos inyectables como Webovy.

"En el ensayo OASIS 4, semaglutida oral 25 mg tomada una vez al día demostró una pérdida de peso media del 16,6% cuando se adhirió al tratamiento en participantes adultos con obesidad o sobrepeso con una o más comorbilidades", detalla Novo Nordisk.

"La pérdida de peso lograda con la píldora Wegovy ® es similar a la de Wegovy ® 2,4 mg inyectable. Además, una de cada tres personas experimentó una pérdida de peso del 20% o más en el ensayo OASIS 4", agrega.

En cuanto a los efectos secundarios, han dicho que son parecidos a los de la inyección Wegovy, de acuerdo con los ensayos clínicos.

¿Cuándo saldrá a la venta la píldora Webovy para adelgazar?

Novo Nordisk espera lanzar la píldora Wegovy en Estados Unidos a principios de enero de 2026.

El precio de la dosis inicial será de $149 para los pacientes que paguen de su bolsillo, según un acuerdo anunciado por el gobierno de Donald Trump.

Novo Nordisk indicó que también ha presentado semaglutida oral de 25 mg una vez al día para la obesidad a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y otras autoridades reguladoras durante la segunda mitad de 2025. Esperan su aprobación.

