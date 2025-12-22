Paracetamol es uno de los medicamentos más consumidos en el mundo, es de venta libre y se usa para enfermedades comunes: desde bajar la fiebre hasta aliviar un dolor de cabeza. Sin embargo, esto no significa que el paracetamol no conlleve riesgos cuando se usa en dosis altas.
"INCLUSO LA MUERTE"
Alerta urgente en Argentina por el 'reto del paracetamol': Qué es y riesgos ocultos
El paracetamol no es para consumirlo como lo están haciendo algunos ahora. La dura advertencia de expertos en salud por un reto viral con este fármaco.
En los últimos días, precisamente, se ha hablado más sobre los peligros del paracetamol, debido a un supuesto reto viral en las redes sociales que tiene a este fármaco como protagonista.
Ya esto se había alertado en Europa y Estados Unidos, pero ahora es Argentina, específicamente, en Rosario, donde se encienden las alarmas por este reto de moda que, en realidad, puede ser mortal.
¿Qué es el reto del 'paracetamol'?
Últimamente ha circulado un peligroso reto, principalmente, entre adolescentes, que implica consumir una cantidad excesiva de paracetamol.
De acuerdo con el diario La Capital, el reto consiste en consumir un blíster entero de dicho analgésico de un gramo y medir la resistencia a la sobredosis.
Según MedlinePlus, "los adultos no deben tomar más de 3,000 mg de paracetamol como único ingrediente al día". Y agregan: "Tomar más, especialmente 7,000 mg o más, puede llevar a una fuerte sobredosis".
Quienes practican este reto buscan ver quién consume más pastillas antes de ser hospitalizado o quien permanece más tiempo internado en el hospital.
“Se graban tomando algún medicamento, principalmente paracetamol, y el reto es ver cuánto aguantan”, dijo a La Capital Bettina Bongiovani, toxicóloga, investigadora y jefa de Cátedra de Farmacología de la Facultad de Ciencias Médicas.
Este reto ya ha provocado hospitalizaciones en Rosario. Según la experta, un adolescente practicó este desafío y fue hospitalizado.
“Uno puede pensar que el paracetamol parece seguro, pero en sobredosis no lo es y hay peligro de muerte. Con un blíster de 10 comprimidos te puede generar una hepatotoxicidad que puede ser irreversible”, advirtió Bongiovani.
¿Qué riesgos tiene tomar paracetamol?
A propósito de esta problemática, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), alertó sobre el consumo intencional de paracetamol.
En el comunicado, detallan los posibles riesgos del reto viral sobre consumir paracetamol en exceso. Aquí lo que informaron en su cuenta de Instagram:
“Comunicamos a padres, madres y profesionales de la salud sobre la circulación en redes sociales de desafíos donde se alienta a consumir analgésicos de venta libre como paracetamol.
Este desafío implica tomar en forma intencional dosis tóxicas de paracetamol para evaluar resistencia y comparar la duración de la hospitalización con pares.
Alertamos sobre los riesgos asociados a este reto.
El paracetamol puede provocar daño hepático grave e irreversible, que en ocasiones necesita trasplante hepático. también produce daño renal, pancreático e incluso la muerte.
No se permite la dispensación de paracetamol a menores.
Al dispensarlo a adultos se debe les recordar el riesgo asociado a sobredosis. Los medicamentos no deben estar al alcance de niños y adolescentes. El consumo en adultos debe ser responsable".
Signos y síntomas de intoxicación por paracetamol
Ahora bien, los síntomas de sobredosis por paracetamol, según MedlinePlus, pueden incluir:
- Dolor abdominal, malestar estomacal
- Pérdida del apetito
- Coma
- Convulsiones
- Diarrea
- Irritabilidad
- Piel y esclerótica amarillas (ictericia)
- Náuseas y vómito
- Sudoración
Aclaran que, es posible que los síntomas no se presenten sino hasta después de 12 horas o más de haber ingerido el paracetamol.
--------
