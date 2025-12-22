Alerta urgente en Argentina por el 'reto del paracetamol': Qué es y riesgos ocultos

Según MedlinePlus, "los adultos no deben tomar más de 3,000 mg de paracetamol como único ingrediente al día". Y agregan: "Tomar más, especialmente 7,000 mg o más, puede llevar a una fuerte sobredosis".

Quienes practican este reto buscan ver quién consume más pastillas antes de ser hospitalizado o quien permanece más tiempo internado en el hospital.

“Se graban tomando algún medicamento, principalmente paracetamol, y el reto es ver cuánto aguantan”, dijo a La Capital Bettina Bongiovani, toxicóloga, investigadora y jefa de Cátedra de Farmacología de la Facultad de Ciencias Médicas.

Este reto ya ha provocado hospitalizaciones en Rosario. Según la experta, un adolescente practicó este desafío y fue hospitalizado.

“Uno puede pensar que el paracetamol parece seguro, pero en sobredosis no lo es y hay peligro de muerte. Con un blíster de 10 comprimidos te puede generar una hepatotoxicidad que puede ser irreversible”, advirtió Bongiovani.

Embed - RETO DEL PARACETAMOL

¿Qué riesgos tiene tomar paracetamol?

A propósito de esta problemática, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), alertó sobre el consumo intencional de paracetamol.

En el comunicado, detallan los posibles riesgos del reto viral sobre consumir paracetamol en exceso. Aquí lo que informaron en su cuenta de Instagram:

“Comunicamos a padres, madres y profesionales de la salud sobre la circulación en redes sociales de desafíos donde se alienta a consumir analgésicos de venta libre como paracetamol.

Este desafío implica tomar en forma intencional dosis tóxicas de paracetamol para evaluar resistencia y comparar la duración de la hospitalización con pares.

Alertamos sobre los riesgos asociados a este reto.

El paracetamol puede provocar daño hepático grave e irreversible, que en ocasiones necesita trasplante hepático. también produce daño renal, pancreático e incluso la muerte.

No se permite la dispensación de paracetamol a menores.

Al dispensarlo a adultos se debe les recordar el riesgo asociado a sobredosis. Los medicamentos no deben estar al alcance de niños y adolescentes. El consumo en adultos debe ser responsable".

Signos y síntomas de intoxicación por paracetamol

Ahora bien, los síntomas de sobredosis por paracetamol, según MedlinePlus, pueden incluir:

Dolor abdominal, malestar estomacal

Pérdida del apetito

Coma

Convulsiones

Diarrea

Irritabilidad

Piel y esclerótica amarillas (ictericia)

Náuseas y vómito

Sudoración

Aclaran que, es posible que los síntomas no se presenten sino hasta después de 12 horas o más de haber ingerido el paracetamol.

--------

Más noticias en Urgente24

Disuasión: Tras los F-16, Reino Unido pone a volar sus aviones supersónicos en Malvinas

Racing mete un batacazo y le roba un refuerzo a River

Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando

La miniserie de 8 capítulos que se convirtió en furor absoluto

Oficios: Cómo la Generación Z se asegura no ser reemplazada por Inteligencia Artificial