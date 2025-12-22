La ciencia ha tratado de salvar a estas raras (y adorables) aves: Hay buenas noticias

Los kakapos, según esta institución, son quizás la especie de ave más longeva del mundo, con una esperanza de vida estimada de entre 60 y 90 años.

Además, son la especie de loro más pesada del mundo: los machos en óptimas condiciones reproductivas pueden pesar alrededor de 4 kg.

¿Qué ha hecho la ciencia por el kakapo?

Repoblar a los kakapos no es, como dicen por ahí, 'soplar y hacer botella'. La reproducción es bastante complicada.

De acuerdo con expertos, esta especie de ave se reproduce cada dos o cuatro años, sólo lo hacen cuando el árbol rimu está lleno de frutos, y menos de la mitad de los huevos son fértiles.

Un reportaje de National Geographic indicaba, en julio de 2025, que solo quedaban 147 kakapos adultos en el mundo.

En ese momento, informaban que "un equipo de científicos, guardas y voluntarios trabajan las 24 horas durante la temporada de cría actual".

Las técnicas usadas para lograr el objetivo pueden parecer sorprendentes. National Geographic las resume: Huevos "inteligentes" impresos en 3D, dispositivos de seguimiento de la actividad física y un dron que transporta esperma al que llaman "mensajero de cloaca".

En el medio Meduza explican parte del proceso:

"Cuando los kakapos incuban sus huevos, los especialistas intentan instalar cámaras para monitorearlos. El monitoreo constante les ayuda a reaccionar con prontitud si algo sale mal. Por ejemplo, en 2014, un kakapo llamado Lisa dañó gravemente su huevo accidentalmente. Pero los científicos lo sellaron, lo incubaron (rotándolo cada cinco horas) y nació un macho, llamado Lisa One.

Los especialistas toman los huevos de la hembra, los reemplazan por otros idénticos y cuidan de los verdaderos. Cuando el polluelo empieza a eclosionar, los huevos falsos debajo de la hembra se reemplazan por huevos falsos equipados con un altavoz que emite los sonidos adecuados para que el kakapo sepa que un polluelo está a punto de eclosionar. Entonces, está listo y comienza a alimentar a su cría (que se coloca en lugar del huevo falso) a tiempo".

¿Cuántos kakapos quedan?

Hay buenas noticias. Los esfuerzos y la tecnología ha dado frutos.

Han batido récords en la reproducción de kakapos: Actualmente, hay 237 kakapos vivos, detalla el Departament of Conservation Te Papa Atawhai.

Para tener una idea de la magnitud del logro, Meduza detalla: "En 1995, solo había 51 kakapos en Nueva Zelanda. Ahora hay 237, y cada uno tiene nombre. Además, tienen microchip para facilitar su identificación".

Hoy no hay ningún lugar donde el público pueda visitar a los kakapos.

"Se encuentran en tres islas libres de depredadores y en un santuario cercado en Nueva Zelanda continental", indica Meduza. "Pero si la población crece, los kakapos tendrán que ser reubicados en otros lugares donde tengan más enemigos naturales".

Mientras esto ocurre, les dejamos el video de Sirocco para que conozca más de cerca a los juguetones y adorables kakapos.

Embed - Shagged by a rare parrot | Last Chance To See - BBC

