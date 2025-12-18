La miniserie de 8 capítulos que se convirtió en furor absoluto

Melanie McFarland de Salon puso su foco en Arquette: "Si todavía buscas una respuesta a cómo llegamos hasta aquí, Arquette ofrece una interpretación absorbente e intensa de Maggie Murdaugh". Y tiene razón absoluta. Ver a Patricia Arquette navegar entre la negación, el horror y la complicidad resulta sumamente hipnótico.

image "Crimen de una dinastía: El caso Murdaugh", disponible en Disney+.

Basada en acontecimientos reales y fortalecida por el exitoso "Murdaugh Murders Podcast", esta miniserie recrea con atmósfera de thriller psicológico cómo una dinastía temida en el sur estadounidense colapsa bajo el peso de sus propios demonios. Combina tensión, actuaciones magistrales y un retrato demoledor sobre cómo el legado de poder puede convertirse en la peor de las sentencias.

------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La devastadora estafa que cada hora suma nuevas víctimas

El increíble lugar que muchos eligen para pasar las fiestas

Se le acabó lo zen a Maru Botana: La grave denuncia que la deja en la lona

Fin de año con cambios en las estaciones de servicio: Qué tienen que saber los conductores