La miniserie de 8 capítulos que se convirtió en furor absoluto

Hay historias que parecen demasiado oscuras para ser verdad, y, sin embargo, existen. "Crimen de una dinastía: El caso Murdaugh" llega a Disney+ como ese tipo de propuesta, mezclando el drama más crudo con el crimen en apenas ocho episodios que funcionan como piñas directo al estómago. Esta miniserie no anda con rodeos, te sumerge en el universo de Maggie y Alex, una pareja que vivía el sueño americano gracias a pertenecer a una de las dinastías legales más influyentes de Carolina del Sur.
Todo brillaba hasta que la tragedia tocó a su puerta. El hijo de ambos, Paul, queda en medio de un accidente náutico que termina en muerte, y ahí la historia cambia por completo. Lo que parecía un imperio blindado empieza a desmoronarse cuando cada secreto sale a flote. Las conexiones con otras muertes sospechosas, los negocios turbios y las mentiras acumuladas durante años transforman lo que era una familia poderosa en un nido de víboras donde nadie sale ileso.
Steven Piet dirige esta producción que tiene el respaldo de un elenco que no deja lugar a medias tintas. Patricia Arquette y Jason Clarke lideran un casting que incluye a John Berchtold, Will Harrison, Brittany Snow, J. Smith-Cameron, Gerald McRaney y Noah Emmerich. Cada capítulo dura alrededor de una hora, y te aseguro que no vas a querer pausarla ni para ir al baño.
Crimen y secretos familiares marcan esta miniserie
La crítica, por su parte, ya le puso el sello de calidad. Aramide Tinubu, desde Variety, describe la serie como " un estudio muy convincente del carácter de un hombre tan arraigado en su propio encanto, afianzado por su influencia legal, política y financiera, que la idea de ser devorado por su propia monstruosidad le resultaba ajena". Brutal, directo y certero. Porque eso es lo que vas a ver: cómo alguien puede estar tan envuelto en su propia burbuja de poder que pierde toda noción de realidad y consecuencias.
Karina Adelgaard de Heaven of Horror le puso cuatro de cinco estrellas y destacó que "está extremadamente bien producida y aún mejor escrita. Siempre con un enfoque en los hechos del caso, al mismo tiempo que intenta ofrecernos más contexto sobre todas las personas implicadas".
Melanie McFarland de Salon puso su foco en Arquette: "Si todavía buscas una respuesta a cómo llegamos hasta aquí, Arquette ofrece una interpretación absorbente e intensa de Maggie Murdaugh". Y tiene razón absoluta. Ver a Patricia Arquette navegar entre la negación, el horror y la complicidad resulta sumamente hipnótico.
Basada en acontecimientos reales y fortalecida por el exitoso "Murdaugh Murders Podcast", esta miniserie recrea con atmósfera de thriller psicológico cómo una dinastía temida en el sur estadounidense colapsa bajo el peso de sus propios demonios. Combina tensión, actuaciones magistrales y un retrato demoledor sobre cómo el legado de poder puede convertirse en la peor de las sentencias.
