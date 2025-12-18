Diego Lerner, el empresario argentino que revolucionó Disney en toda Latinoamérica, murió tras una dura batalla contra una enfermedad. La noticia sacudió al mundo del entretenimiento y generó una ola de condolencias en la industria global. Gran tragedia nacioanl.
CONMOCIÓN
Murió Diego Lerner: El empresario argentino que construyó el imperio de Disney en Latinoamérica
El ejecutivo argentino de 35 años en Disney falleció tras luchar contra una enfermedad. Bob Iger expresó su dolor por la pérdida.
El visionario argentino que cambió la TV paga en la región
El abogado porteño, que había sido nombrado presidente honorario de The Walt Disney Company Latin America en noviembre pasado, trabajó durante casi 35 años en la compañía del ratón Mickey. Desde 1990, cuando abrió las primeras oficinas en la región con apenas 5 empleados, Lerner fue el arquitecto detrás del crecimiento exponencial de Disney en todo el continente.
"Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia de Diego. Sé que hablo en nombre de todos en Disney al reconocer cuánto se lo va a extrañar", declaró Bob Iger, CEO de The Walt Disney Company, en un comunicado que refleja la magnitud de la pérdida para la corporación.
Diego Lerner fue responsable de consolidar el negocio de la televisión paga en Latinoamérica a partir del año 2000. Bajo su liderazgo se lanzaron todos los Disney Channel en la región, y jugó un papel clave en la fusión de ESPN y Fox Sports, posicionando a Disney como líder indiscutido del mercado deportivo.
Entre 2009 y 2017, el ejecutivo argentino presidió Disney para Europa, Medio Oriente y África desde Londres, donde recibía a las figuras más importantes de la industria del entretenimiento en su residencia británica. En 2018 regresó a Latinoamérica para liderar la región como presidente.
Un legado que trasciende generaciones
Nacido en Buenos Aires, Lerner estudió en el Colegio Juan José Castelli y el Nicolás Avellaneda. Casado y padre de tres hijos, mantenía su Haras El Dock en Luján, donde recibió desde Francis Ford Coppola hasta los más influyentes empresarios internacionales.
"La fórmula de la innovación de Disney es básicamente contar cuentos", había dicho Lerner en una entrevista. Esa filosofía lo convirtió en leyenda.
Sus restos serán despedidos este viernes en el Jardín de Paz.
