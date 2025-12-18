Murió Diego Lerner: El empresario argentino que construyó el imperio de Disney en Latinoamérica

Entre 2009 y 2017, el ejecutivo argentino presidió Disney para Europa, Medio Oriente y África desde Londres, donde recibía a las figuras más importantes de la industria del entretenimiento en su residencia británica. En 2018 regresó a Latinoamérica para liderar la región como presidente.

Un legado que trasciende generaciones

Nacido en Buenos Aires, Lerner estudió en el Colegio Juan José Castelli y el Nicolás Avellaneda. Casado y padre de tres hijos, mantenía su Haras El Dock en Luján, donde recibió desde Francis Ford Coppola hasta los más influyentes empresarios internacionales.

image

"La fórmula de la innovación de Disney es básicamente contar cuentos", había dicho Lerner en una entrevista. Esa filosofía lo convirtió en leyenda.

Sus restos serán despedidos este viernes en el Jardín de Paz.

---------------------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Se le acabó lo zen a Maru Botana: La grave denuncia que la deja en la lona

Fin de año con cambios en las estaciones de servicio: Qué tienen que saber los conductores

América TV cayó en la volteada: Conductora dejó expuestos los recortes del canal

La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver ni por un segundo