Es, nuevamente, 18 de diciembre. Y los recuerdos de la Selección Argentina campeona del Mundo en aquella copa de Qatar 2022 afloran como si fuese la primera vez. En ese marco, una canción compuesta por un chico fanático de la Scaloneta se hizo eco rápidamente en redes sociales, portales web y la televisión. Y le llegó a Lionel Messi.
VIDEO
Messi lo escuchó y se emocionó: el tango viral de un nene de 13 años para el 10
Tomi Jackson sorprendió con su talento y amor por la Selección Argentina, y recibió una confirmación inesperada sobre Messi. El tierno mensaje de Mac Allister.
"Somos fan de la Selección": la confesión y el talento de Tomi Jackson
Tomi Jackson tiene apenas 13 años pero un talento inigualable. Nacido en el municipio bonaerense de Malvinas Argentinas, el jovencito sorprendió con la creativa canción que le compuso a la Selección Argentina. Un tango, interpretado por él mismo, con su guitarra, una boina y una sonrisa de oreja a oreja. "Pan y queso. Costumbre de potrero", es el nombre del tema.
Tomi se hizo conocido y este jueves 18-12 visitó el programa Lape Club Social, programa que conduce el periodista Sergio Lapegüe y que va por canal América. Allí contó:
"Esta canción la escribimos con mi papá. Somos fan de la Selección. Cuando nos enteramos que podía ser el último partido de Messi con la Selección acá en Argentina escribimos este tango. Y qué más argentino que un tango para representar a Argentina".
También dijo que su sueño es "poder cantársela a la Selección. Poder cantársela a Messi, al Dibu..."
En un momento emotivo y alegre, el jovencito (que tiene miles de seguidores en Instagram y que llegó hasta las semifinales del programa Got Talent Argentina) desplegó todo su arte e interpretó su canción.
El periodista Leo Paradizo le confesó al aire: "Te puedo asegurar que Messi te escuchó. Y que tal vez pronto recibas una sorpresa. Te prometo que tu canción le llegó, que Messi te escuchó y que a Messi le gustó lo que hiciste, eso te lo confirmo".
La sorpresa del chico no terminó ahí. Luego fue Alexis Mac Allister el que lo sorprendió, con un mensaje de voz de Whatsapp. "Hola Tomi, ¿cómo estás? Mandarte un saludo desde Inglaterra, felicitarte por la voz y por la mente que tenés, te deseo lo mejor para todo lo que se viene. Un abrazo muy grande".
La letra de "Pan y queso. Costumbre de potrero", la canción de Tomi Jackson a la Selección Argentina
Desde el patio, de mi casa
a la gente de mi barrio veo pasar.
Me pregunto dónde irán, con su apuro al caminar
mientras yo sigo buscando mi pelota.
A lo lejos, Josesito, mi compinche, me viene a buscar
Siempre viene con un plan y convence a mi mamá ,
para irnos a jugar unas horas.
Que comience el pan y queso, la costumbre del potrero
Pies descalzos, con botines, la pelota gira igual.
Si se juega por la Coca, al final la compartimos,
ya están todos mis amigos, el picadito va a empezar.
En arco manda el Dibu, es un pulpo con sus manos.
Con el Cuti defendiendo y a su lado el general.
En el medio el Motorcito, tiki taka con Paredes,
van cuidando la mimosa para pasársela a él.
Que la duerme con el pecho, y la trata con cariño
la pulguita escurridiza, nadie la puede parar.
Adelante está Angelito, el de patas de fideo,
que se pasa uno por uno para que haga el gol Julián.
Los jugadores como Lio, como el Diego, como el Kun. Ellos también fueron niños que soñaban como yo.
Ellos son los que me inspiran a ser alguien en la vida,
hoy yo juego a ser artista pero el 'fulbo'...
el fútbol también es mi pasión
+ de Golazo24
El plan de Gallardo con Fausto Vera: el 5 que eligió para dar "orden y progreso"
Insólito: el goleador del fútbol argentino juega en el peor equipo del Clausura
Mundial 2026: Donald Trump suma a su lista negra a otros dos países clasificados