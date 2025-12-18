Messi lo escuchó y se emocionó: el tango viral de un nene de 13 años para el 10

Qatar 2022, Chile 2025 y Qatar 2025: Argentina va por la tercera estocada a México El recuerdo de Lionel Messi en el Argentina-México de Qatar 2022 Foto NA-REUTERS/Molly Darlington

En un momento emotivo y alegre, el jovencito (que tiene miles de seguidores en Instagram y que llegó hasta las semifinales del programa Got Talent Argentina) desplegó todo su arte e interpretó su canción.

El periodista Leo Paradizo le confesó al aire: "Te puedo asegurar que Messi te escuchó. Y que tal vez pronto recibas una sorpresa. Te prometo que tu canción le llegó, que Messi te escuchó y que a Messi le gustó lo que hiciste, eso te lo confirmo".

La sorpresa del chico no terminó ahí. Luego fue Alexis Mac Allister el que lo sorprendió, con un mensaje de voz de Whatsapp. "Hola Tomi, ¿cómo estás? Mandarte un saludo desde Inglaterra, felicitarte por la voz y por la mente que tenés, te deseo lo mejor para todo lo que se viene. Un abrazo muy grande".

La letra de "Pan y queso. Costumbre de potrero", la canción de Tomi Jackson a la Selección Argentina

Desde el patio, de mi casa

a la gente de mi barrio veo pasar.

Me pregunto dónde irán, con su apuro al caminar

mientras yo sigo buscando mi pelota.

A lo lejos, Josesito, mi compinche, me viene a buscar

Siempre viene con un plan y convence a mi mamá ,

para irnos a jugar unas horas.

Que comience el pan y queso, la costumbre del potrero

Pies descalzos, con botines, la pelota gira igual.

Si se juega por la Coca, al final la compartimos,

ya están todos mis amigos, el picadito va a empezar.

En arco manda el Dibu, es un pulpo con sus manos.

Con el Cuti defendiendo y a su lado el general.

En el medio el Motorcito, tiki taka con Paredes,

van cuidando la mimosa para pasársela a él.

Que la duerme con el pecho, y la trata con cariño

la pulguita escurridiza, nadie la puede parar.

Adelante está Angelito, el de patas de fideo,

que se pasa uno por uno para que haga el gol Julián.

Los jugadores como Lio, como el Diego, como el Kun. Ellos también fueron niños que soñaban como yo.

Ellos son los que me inspiran a ser alguien en la vida,

hoy yo juego a ser artista pero el 'fulbo'...

el fútbol también es mi pasión

