Vea el primer adelanto de la entrevista a Lionel Messi para Luzu TV

Luego, aparece la imagen de Lionel Messi intrigado. Y empieza el diálogo:

Nico Occhiato: Leo, ¿Sexo, habilita heladera?

Diego Leuco: ¿Galán, o neogalán?

Nico Occhiato:¿Es toxi, o tiene un punto, Leo?

Diego Leuco: ¿Estilo Presti o estilo Gaspi?

Lionel Messi: ¡Pará! ¿En serio, vamos a hablar estas boludeses? ¿Para eso vinieron hasta acá?

Nico Occhiato: Y... sí, bueno, vamos por otro lado.

El video termina con "enero 2026", para cuando está pautada la transmisión de la entrevista.

De acuerdo con informes de medios, la entrevista a Lionel Messi fue grabada en Miami, donde la estrella del fútbol vive actualmente y juega con el Inter Miami.

LIONEL MESSI LUZU TV

Vea aquí el video original del primer adelanto de la entrevista de Luzu TV a Lionel Messi

Interna con OLGA

Tal como informó Urgente24, el anunció de que Luzu TV abrirá el 2026 con una entrevista exclusiva a Lionel Messi, reavivó un viejo pique del streaming argentino con OLGA.

Tras el anuncio, desde la cuenta oficial de OLGA en X (ex Twitter) apareció un mensaje corto, filoso y con memoria: "No creo que lo reaccionemos en vivo, ¿no?", frase que recordó uno de los episodios más tensos y exitosos del streaming reciente.

En septiembre de 2023, Migue Granados entrevistó a Messi para Soñé que volaba, el ciclo emblema de OLGA. Al mismo tiempo, Nico Occhiato decidió reaccionar en vivo a esa nota desde Luzu, con picos altísimos de audiencia cruzada y una conversación que se extendió durante semanas. Ese día, el récord de rating fue para OLGA, aunque el rebote mediático terminó siendo compartido.

Por eso el tuit no fue al azar. En el streaming no hay amnesia, y cada gesto se lee como una jugada. La pregunta que queda es ¿habrá devolución cuando salga la entrevista de Luzu? Nadie lo confirma, pero nadie lo descarta.

De cualquier manera, la entrevista de Luzu TV a Lionel Messi ya es uno de los contenidos más esperados del arranque del 2026.

