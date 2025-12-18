Carlos Maslatón dice "ojo con Dante Gebel" y los K vuelven a hacerse los sordos

tweet-2001328733345743022

El tuit fue una acusación política y pretendía marcarle a Maslatón una supuesta hipocresía, como si se sorprendiera ahora por un fenómeno que él mismo ayudó a legitimar antes.

El problema es que Maslatón ya pasó por esta película. En 2021, en una entrevista con Urgente24, cuando Milei todavía era tratado como un panelista quilombero, anticipó algo que a muchos les parecía risible: un balotaje con él adentro. "Cuando un personaje se convierte en noticia, tiene un volumen más allá del voluntarismo de los medios, los periodistas y los políticos adversarios", dijo entonces.

También afirmó que las ideas no son autoperativas y que siempre necesitan un líder que diga "yo juego", una definición que hoy calza perfecto tanto para Milei como para el debate alrededor de Gebel.

Dante Gebel: ¿Experimento artificial o síntoma real?

Ahí aparece Dante Gebel y se rompe el molde. Porque no es un dirigente clásico, no es un liberal puro, no es peronista ni antisistema, pero tampoco un improvisado. Es un predicador, un showman, un empresario exitoso y alguien con estructura propia, seguidores fieles y recursos económicos. Y eso no es menor en Argentina, donde la política suele carecer de todo eso.

En ese armado extraño aparece Eugenio Casielles, ex fundador de La Libertad Avanza, hoy corrido del núcleo duro mileísta, que se mueve como puente entre liberales desencantados y peronistas sin estrategia clara. Casielles lo dijo sin eufemismos en distintos reportajes: la idea no es lanzar ya una candidatura, sino crear condiciones, construir un espacio y ver si Gebel decide jugar.

image Gebel es predicador, showman y empresario con seguidores fieles y recursos propios. Su armado político, con Casielles y apoyos transversales, incomoda tanto a liberales como al kirchnerismo cultural.

Desde el kirchnerismo cultural y digital, donde Pinarello tiene cierto peso simbólico, la reacción es el sarcasmo, en parte porque no hay una respuesta clara frente a esto. La periodista Sandra Russo expresó con crudeza en redes lo que siente como desorden político: "Si no nos dejamos de joder con las internas nos va a ganar un pastor. No falla".

Gebel todavía no confirmó nada y repite que no tiene apuro. Pero ya logró lo más difícil: instalar su nombre, generar conversación y mostrar músculo popular. Maslatón lo entendió rápido, como antes entendió a Milei. Pinarello lo señaló con bronca. Y el resto discute en X como si todo fuera un meme.

La experiencia reciente debería servir de advertencia: en Argentina, aquellos que se minimizan en redes suelen terminar decidiendo elecciones. Después vienen las explicaciones, los hilos largos y el clásico "nadie lo vio venir". El problema es que algunos sí lo vieron, y lo dijeron a tiempo.

