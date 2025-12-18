Mientras Javier Milei cerraba el año en Carajo Stream, en La Misa, programa conducido por El Gordo Dan, en la televisión tradicional se cocinaba un clima menos controlado y mucho más incómodo para el oficialismo. Baby Etchecopar rompió con el silencio, tensó la relación con los libertarios y dejó varias críticas al poder y al discurso presidencial.
LE CANTÓ LAS 40 A LOS LIBERTARIOS
Baby Etchecopar rompió con Javier Milei: "No se jode con la libertad de expresión"
En pleno cierre de año de Javier Milei en streams de amigos, Baby Etchecopar lo expuso con críticas al ajuste y una advertencia que dejó tenso a todo A24.
Baby Etchecopar rompió la comodidad libertaria en la TV
Para Baby Etchecopar, agradar a su audiencia histórica y ser coherente con lo que piensa del gobierno libertario se volvió una misión casi imposible. No le gustan las decisiones de Javier Milei, están muy lejos de su idea de país, pero decirlo en A24 (una señal donde buena parte de la grilla juega a favor del Gobierno) tiene un costo evidente. Rating que cae, redes que se enojan y un clima interno que se espesa.
En ese contexto apareció el editorial titulado "Están como carroñeros", donde el conductor decidió sacarse la bronca sin medir demasiado las consecuencias. Criticó con dureza los recortes presupuestarios en áreas sensibles, habló de decisiones que definió como caprichosas y puso el foco en los sectores que siempre pagan primero el ajuste.
El momento más fuerte llegó cuando apuntó directo al Presidente por los salarios médicos: "Pregunto, Milei, si vos te estás por morir, ¿cuánto vale el médico que te salva? ¿800 lucas por mes? ¿Cuánto vale tu vida?".
También desestimó la pelea del Gobierno con la AFA, a la que calificó como una distracción frente a una crisis mucho más profunda: "Nos siguen boludeando con el Chiqui Tapia, cosa que me chupa un huevo. Lo del Chiqui Tapia es un problema de la AFA, lo nuestro es un problema nacional", dijo al aire de A24, señalando que mientras se discuten esas cosas el país sigue deteriorándose.
Etchecopar no ocultó que esa postura le cuesta público dentro del núcleo duro libertario y lo dijo sin vueltas: cuando critica al Gobierno "se empiezan a apagar los puntos de rating". Y ahí lanzó una frase que resonó fuerte en el canal: "Los que quieren a Javier no quieren que yo hable así, quieren que venga acá y haga como mi compañero Majul".
Libertad de expresión: El punto donde Baby no negocia
Más allá del ajuste, el punto donde Baby mostró mayor incomodidad fue otro: la libertad de expresión. En su programa Basta Baby (A24), agradeció a las autoridades del canal por dejarlo hablar sin condicionamientos y recordó que todos los gobiernos intentaron disciplinar periodistas, sin excepción. Su enumeración fue directa y sin maquillaje:
El punto de quiebre, según el propio Etchecopar, fue cuando Milei habló públicamente de meter presos a periodistas. Ahí explicó por qué reaccionó con tanta dureza y por qué no aceptó relativizaciones desde el entorno libertario: "Entonces cuando salté yo, que fui el primero que saltó a putear al presidente y le dije 'conmigo no', sus acónitos me vinieron a decir 'mirá que es una broma'. Escuchame, mocoso de mierda, no se jode con la libertad de expresión, no es un chiste joder con la libertad de expresión".
Para dejar en claro que no juega a la grieta fácil, agregó: "Como no es un chiste lo que hace la oposición berreta de decir que a Milei hay que voltearlo". Finalmente, confirmó que seguirá en A24 el año próximo y marcó diferencias con otros colegas: "Renovamos para el año que viene con todo el elenco… una campana diferente a la de los obsecuentes y alcahuetes que reciben pautas del gobierno de turno".
Mientras Milei se mueve cómodo en los streams propios y audiencias amigables, Baby eligió incomodar desde la TV abierta, aun sabiendo que eso hoy no suma aplausos ni likes. En un clima de alineamiento casi automático, esa incomodidad, guste o no, sigue siendo una forma de hacer periodismo.
