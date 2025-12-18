Baby Etchecopar rompió con Javier Milei: "No se jode con la libertad de expresión"

Etchecopar no ocultó que esa postura le cuesta público dentro del núcleo duro libertario y lo dijo sin vueltas: cuando critica al Gobierno "se empiezan a apagar los puntos de rating". Y ahí lanzó una frase que resonó fuerte en el canal: "Los que quieren a Javier no quieren que yo hable así, quieren que venga acá y haga como mi compañero Majul".

Libertad de expresión: El punto donde Baby no negocia

Más allá del ajuste, el punto donde Baby mostró mayor incomodidad fue otro: la libertad de expresión. En su programa Basta Baby (A24), agradeció a las autoridades del canal por dejarlo hablar sin condicionamientos y recordó que todos los gobiernos intentaron disciplinar periodistas, sin excepción. Su enumeración fue directa y sin maquillaje:

Siempre nos hicieron sufrir a los argentinos, manga de cornudos, hijos de puta. Siempre con alguna ley, cuando no era la censura de los '70, con el mismo INCAA cuando se encargaba de censurar libros cinematográficos, con el mismo COMFER que nos tenía cagando a multas cada cosa que decíamos. Después vino el INADI, después vino el Observatorio de Miriam Lewin, después vino toda la SS de Cristina Kirchner; y después vino Javier Milei con los primeros atisbos de censura. Siempre nos hicieron sufrir a los argentinos, manga de cornudos, hijos de puta. Siempre con alguna ley, cuando no era la censura de los '70, con el mismo INCAA cuando se encargaba de censurar libros cinematográficos, con el mismo COMFER que nos tenía cagando a multas cada cosa que decíamos. Después vino el INADI, después vino el Observatorio de Miriam Lewin, después vino toda la SS de Cristina Kirchner; y después vino Javier Milei con los primeros atisbos de censura.

El punto de quiebre, según el propio Etchecopar, fue cuando Milei habló públicamente de meter presos a periodistas. Ahí explicó por qué reaccionó con tanta dureza y por qué no aceptó relativizaciones desde el entorno libertario: "Entonces cuando salté yo, que fui el primero que saltó a putear al presidente y le dije 'conmigo no', sus acónitos me vinieron a decir 'mirá que es una broma'. Escuchame, mocoso de mierda, no se jode con la libertad de expresión, no es un chiste joder con la libertad de expresión".

image Etchecopar denunció señales de censura, rechazó amenazas a periodistas y marcó un límite democrático.

Para dejar en claro que no juega a la grieta fácil, agregó: "Como no es un chiste lo que hace la oposición berreta de decir que a Milei hay que voltearlo". Finalmente, confirmó que seguirá en A24 el año próximo y marcó diferencias con otros colegas: "Renovamos para el año que viene con todo el elenco… una campana diferente a la de los obsecuentes y alcahuetes que reciben pautas del gobierno de turno".

tweet-2001121420223660104

Ver posteo original en X

Mientras Milei se mueve cómodo en los streams propios y audiencias amigables, Baby eligió incomodar desde la TV abierta, aun sabiendo que eso hoy no suma aplausos ni likes. En un clima de alineamiento casi automático, esa incomodidad, guste o no, sigue siendo una forma de hacer periodismo.

----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River

FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16

¿Paro de colectivos?: UTA reclama aguinaldos y puede coincidir con la marcha de la CGT

La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver ni por un segundo

El Trece sacudido por un video íntimo que involucra a dos de sus figuras