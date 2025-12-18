Ante la Reforma Laboral de Javier Milei, la CGT vuelve a ocupar el centro de la escena

Tras largo debate en la Cámara de Diputados, el gobierno de Javier Milei logró esta madrugada los votos para aprobar en general el Presupuesto 2026. En paralelo, el Senado comenzó a debatir el proyecto de Reforma Laboral. Sobre ese marco, la CGT se prepara para encabeza una protesta que promete dar que hablar.
El Presupuesto 2026 puede ser un inconveniente
"Hay que ser muy estúpido para pagar fortuna por los votos en el Legislativo y perder la votación más importante", gruñó el cronista. Del otro lado, Topo Rodríguez (PJ / Consenso Federal) sonrió: "Siempre dije que a Javier Milei le interesa más seguir ajustando según su necesidad el Presupuesto 2023 que tener un moderno Presupuesto 2025. Ni él ni ninguno de su clan saben negociar y por eso viven frustrados. Esa envidia / impotencia es el origen de la 'guerra de la Casta'".
La pizarra mostraba números implacables: La Libertad Avanza había perdido la votación 124 a 115 y 2 abstenciones. El cronista dijo que el castigo de Karina Milei para Martin Menem (LA Rioja / LLA) sería implacable: "Hoy duerme en el balcón". El Topo fue más condescendiente: "Pueden socializar las pérdidas... Lo importante es que tal como quedó, el proyecto de Presupuesto 2025 ya no le sirve a Milei".
