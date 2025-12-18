urgente24
Ante la Reforma Laboral de Javier Milei, la CGT vuelve a ocupar el centro de la escena

Se prevé una jornada intensa en contra de la Reforma Laboral.

La CGT pretende hacer una gran movilización en contra de la Reforma Laboral. Desafío de protocolo antipiquetes para el gobierno de Javier Milei.

18 de diciembre de 2025 - 09:30

Tras largo debate en la Cámara de Diputados, el gobierno de Javier Milei logró esta madrugada los votos para aprobar en general el Presupuesto 2026. En paralelo, el Senado comenzó a debatir el proyecto de Reforma Laboral. Sobre ese marco, la CGT se prepara para encabeza una protesta que promete dar que hablar.

A partir de una convocatoria central en Plaza de Mayo, desde las 15, se pondrá a prueba su poder de convocatoria bajo la nueva conducción que lleva poco más de un mes en funciones y tendrá en esta movilización su debut al frente de una marcha.

Bajo la consigna de la defensa de los derechos laborales, la conducción cegetista tiene el objetivo de dejar un mensaje claro: no está dispuesta a convalidar una reforma que, a su entender, flexibiliza condiciones de trabajo, debilita las indemnizaciones y reduce el poder de negociación de los sindicatos.

A raíz de ello, la Plaza de Mayo se convertirá, una vez más, en el escenario simbólico de una disputa que excede lo estrictamente sindical y se inscribe en la disputa política de fondo entre el Gobierno y la oposición. Desafío de protocolo antipiquetes para la administración libertaria.

Del lado de La Libertad Avanza, la lectura es completamente opuesta: en Casa Rosada minimizan el impacto político de la protesta y sostienen que la 'modernización laboral' es una demanda del sector privado y una condición fundamental para reactivar la economía.

Asimismo, continúan los paros de controladores aéreos: hoy, la medida será entre las 16 y las 19.

Comenzó una jornada que promete ser caliente.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

El Presupuesto 2026 puede ser un inconveniente

"Hay que ser muy estúpido para pagar fortuna por los votos en el Legislativo y perder la votación más importante", gruñó el cronista. Del otro lado, Topo Rodríguez (PJ / Consenso Federal) sonrió: "Siempre dije que a Javier Milei le interesa más seguir ajustando según su necesidad el Presupuesto 2023 que tener un moderno Presupuesto 2025. Ni él ni ninguno de su clan saben negociar y por eso viven frustrados. Esa envidia / impotencia es el origen de la 'guerra de la Casta'".

La pizarra mostraba números implacables: La Libertad Avanza había perdido la votación 124 a 115 y 2 abstenciones. El cronista dijo que el castigo de Karina Milei para Martin Menem (LA Rioja / LLA) sería implacable: "Hoy duerme en el balcón". El Topo fue más condescendiente: "Pueden socializar las pérdidas... Lo importante es que tal como quedó, el proyecto de Presupuesto 2025 ya no le sirve a Milei".

La Resolución 249 expone a Javier Milei (y Donald Trump)

Por medio de la Resolución 249/2025, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca notificó la apertura del plazo de inscripción a la cuota de carne vacuna enviada a USA, que quedó en 20.000 toneladas, las que ya estaban habilitadas para ese destino, y no las 80.000 prometidas por Donald Trump y festejadas por el Gobierno de Javier Milei.

Aquel aumento en el cupo de exportación fue una de las grandes victorias celebradas por Javier Milei tras las elecciones, por supuesto, por el aumento de ingresos que supondría.

Fue hace más de un mes atrás, en el America Business Forum, en Miami, donde Javier Milei dijo textualmente: "Argentina explotará recursos y hará crecer industrias hoy subdesarrolladas. Por poner algunos ejemplos: tenemos prácticamente la misma cantidad de cabezas de ganado que hace 30 años, una locura para un país famoso por la calidad de su carne. En línea con esto, quisiera agradecer al presidente Donald Trump y a toda su administración por haber alcanzado un acuerdo por la cuota de carne argentina, cuatro veces superior al anterior".

Fuerte operativo policial: Gendarmería detiene micros en el Peaje Hudson

Desde temprano se puede observar que están realizando controles en el Peaje Hudson: paran autos y micros con el objetivo de pedir papeles/documentación a los manifestantes.

Contra la reforma: La "obligación" de "mantener una lucha activa hasta que esto caiga"

A partir de lo comentado por el portal Mundo Gremial, el capitán Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, lanzó una fuerte advertencia sobre el impacto que tendría la Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

El dirigente confirmó que el gremio marchará encolumnado junto a la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la CGT, y rechazó de plano la iniciativa oficial. Según afirmó, el proyecto no contiene “un solo punto que proponga el crecimiento de las fuentes de trabajo” y, por el contrario, “representa la destrucción total de los derechos adquiridos”.

“Lo que no vamos a poder evitar es que los trabajadores en la calle hagan lo propio y demos batalla”, afirmó. Y concluyó con un llamado a la acción directa y sostenida: “Tenemos la obligación de levantarnos en un rechazo contundente y mantener una lucha activa hasta que esto caiga”.

ATE mete presión al Gobierno por protocolo antipiquetes

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, lanzó una dura advertencia de cara a la movilización convocada para este jueves 18 de diciembre y aseguró que el Gobierno no podrá aplicar el protocolo antipiquetes. En ese marco, ratificó el rechazo a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo y llamó a profundizar el plan de lucha sindical.

Aguiar cuestionó con dureza el accionar del Ejecutivo y el protocolo anunciado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. “La nueva ministra vende humo con el protocolo. Sabe perfectamente que el 18 no lo podrá aplicar”, afirmó. En ese sentido, remarcó que la masividad de la marcha y su inconstitucionalidad impedirán su ejecución.

El dirigente sindical advirtió que el Gobierno y la ministra “serán los únicos responsables” ante cualquier hecho grave que pueda producirse durante la jornada. Además, recordó que organismos internacionales ya alertaron sobre el uso excesivo de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales en la Argentina.

Redes de U24: Un 18/12 que no se olvidará jamás

Ya pasaron tres años de la que es considerada la mejor final de un Mundial en toda la historia. Argentina se consagró campeona tras empatar 3 a 3 con Francia y definir la Copa del Mundo en una dramática tanda de penales.

Las finales nunca fueron fáciles para la Albiceleste: en 1978 necesitó marcar tres goles a Holanda en tiempo suplementario, en México 86 le hizo tres a Alemania después de ir ganando 2 a 0 y en Qatar volvió a convertir tres tras dejar escapar una ventaja que parecía cómoda.

El PRO de Macri ¿traicionado? por LLA de Milei

Rita Mónica Almada es la representante de LLA en la AGN de los tres que juraron esta madrugada. Los otros dos están vinculados a los K y al gobernador Sáenz. El PRO enfureció y amenazaron con una denuncia judicial. La traición es doble, el pacto con los K y dejar afuera a Jorge Triaca.

Almada viene de la UCR de Silvana Giudici (exPRO y ahora diputada libertaria) pero cuando se pone en pareja con Enrique Pinedo (hermano de Federico Pinedo, exsenador y exdiputado macrista) y éste acuerda con el PRO, Enrique la lleva también al partido amarillo donde militó con Patricia Bullrich.

La Bancaria se suma a la movilización

A través de sus redes sociales, el sindicato de trabajadores bancarios, respaldaron a la CGT y manifestaron su apoyo a la movilización de esta tarde frente a la Reforma Laboral.

"Desde la Asociación Bancaria reafirmamos nuestro compromiso histórico en defensa del trabajo, de los derechos laborales, de la negociación colectiva y de las condiciones dignas para todas y todos los trabajadores", expresaron.

Protestas a la vista: Patricia Bullrich lanzó advertencia a la CGT

En la antesala a la marcha de la CGT contra la Reforma Laboral, Patricia Bullrich lanzó una contundente advertencia para los líderes de la central obrera que se reunirán en Plaza de Mayo.

"Si la protesta es pacífica, las respuestas serán pacíficas", remarcó la senadora de La Libertad Avanza.

Benegas Lynch lamentó los revés en discapacidad y universidades: "La resistencia K es grande"

Luego de la media sanción con reparos al Presupuesto 2026, el diputado libertario Alberto "Bertie" Benegas Lynch lamentó que no se derogaran las normativas sobre la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario , porque van a "incinerar el equilibrio fiscal", después de "todo el esfuerzo que se ha hecho".

"La resistencia kirchnerista es grande", señaló en diálogo con Radio Rivadavia AM630 el legislador violeta, quien además enfatizó en que "todavía el mapa legislativo es bastante pobre en su debate", dado que "hay algunos de otros bloques que no se saben donde están parados" porque "van y vienen".

"Se proponía derogar las leyes 27.793 y 27.795, que era el tema de educación y discapacidad. No es que estemos en contra, ni queremos que la pasen mal los discapacitados, simplemente es todo un trabajo político para incinerar el equilibrio fiscal", añadió, al tiempo que aseguró que se trata de propuestas "irreales de proceder con los recursos que hoy dispone el Estado".

En tanto, tras ser consultado por el tratamiento de la reforma laboral tras su aval de Senado, donde inició su recorrido esta semana con debate en comisiones, el titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja señaló que una supuesta sesión en enero "dependerá de que el Presidente Javier Milei abra otra ventana para extraordinarias".

"El Congreso debería tener un receso de una semana en verano y eventualmente una semana en invierno. La gente que nos paga las dietas a veces no se puede tomar vacaciones, estamos tomando dos meses", puntualizó sobre la extensión de las tareas de los legisladores, que habitualmente descansan no sólo en casi todo diciembre sino también en enero y febrero si no hay un plazo extra pedido por el Ejecutivo nacional.

Bajo nueva conducción, la CGT enfrenta el primer gran desafío

La Confederación General del Trabajo (CGT) protagoniza esta tarde su debut callejero bajo la nueva conducción tripartita, elegida el pasado 5 de noviembre e integrada por Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).

La movilización, convocada para las 15 horas en Plaza de Mayo y con réplicas en todo el país, representa la primera prueba de poder de convocatoria de esta cúpula, en un rechazo frontal al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei.

La protesta cuenta con el respaldo de las dos CTA: la Autónoma, liderada por Hugo “Cachorro” Godoy, y la de los Trabajadores, por Hugo Yasky, ambas en estado de movilización permanente. A ello, se suman gremios clave como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que realiza un paro nacional; la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT); la Unión Tranviarios Automotor (UTA); docentes y sectores combativos del sindicalismo, junto al Frente de Izquierda.

Fuerte panorama en el Congreso: Sigue el debate por la Reforma Laboral

Luego de un arranque marcado por la polémica, este jueves continúa el debate sobre la reforma laboral en el plenario de comisiones del Senado. El objetivo del oficialismo es obtener dictamen entre hoy y mañana viernes para poder llevar el proyecto al recinto la próxima semana, ya pasada la Navidad. En ese marco, el Gobierno buscará acelerar las exposiciones matutinas para dejar tiempo al intercambio entre los legisladores.

En un principio, la agenda de la jornada incluía nuevas exposiciones de referentes sindicales, pero finalmente abrirían el debate representantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), junto con asociaciones de abogados, entidades bancarias y magistrados. La intención del oficialismo es “liquidar” las presentaciones en pocas horas para que los senadores puedan abocarse al análisis político del proyecto.

Ambas comisiones están conformadas por 17 integrantes cada una: cinco del oficialismo, cinco del kirchnerismo y siete legisladores dialoguistas. Para lograr un dictamen favorable entre hoy y mañana, La Libertad Avanza necesita al menos nueve firmas en cada comisión, lo que implica sumar cuatro apoyos adicionales de ese bloque intermedio a sus cinco propios.

En la comisión de Trabajo, el Gobierno apunta a los radicales Eduardo Vischi (Corrientes), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Silvana Schneider (Corrientes); al titular del PRO, Martín Goerling Lara (Misiones); al peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes–Provincias Unidas); a la ex secretaria de Energía Flavia Royón (Primero los Salteños); y a la misionera renovadora Sonia Elizabeth Rojas Decut.

En tanto, para Presupuesto y Hacienda, las negociaciones incluyen a los radicales Flavio Fama (Catamarca), Mariana Juri (Mendoza) y Silvana Schneider (Chaco); a Andrea Cristina (PRO–Chubut); a los peronistas disidentes Carlos Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas–Córdoba); y a la ex macrista y actual legisladora “jaldista” Beatriz Ávila (Tucumán).

Jornada intensa: Continúa el paro de controladores aéreos

Por segundo día consecutivo, el paro de controladores aéreos vuelve a alterar la rutina de los aeropuertos argentinos, con miles de pasajeros afectados, justo en la antesala de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. En Aeroparque se anticipa una tarde complicada.

image
Mientras tanto, Milei anticipó una "inflación cero" para agosto

Javier Milei pronosticó que para agosto de 2026 "la inflación va a ir a cero", tras destacar que corría a "17.000% y ahora está en 24%" anual.

"Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo, seguro va a empezar con cero", expresó el Presidente al participar del streaming Carajo.

En tanto, le apuntó a quienes los critican de ser insensible ante los problemas que atraviesan los sectores más vulnerados: "Es falso que no nos importan los pobres. Los países más libres son los más ricos y que menos pobres tienen. Es una gran mentira de lo que nos acusaron".

"Luis Caputo dijo que en los últimos 100 años vivimos trabajando sobre los síntomas, pero no sobre las causas. Como no se solucionaba el déficit fiscal se seguían generando los problemas. Entonces el sistema empezaba a funcionar peor y consecuentemente perdías libertad. La gente estaba en situación de vulnerabilidad y le decían que la solución era más Estado, más impuestos y más robo", destacó.

Jueves caliente: ATE pronostica un 'acatamiento récord' en contra de Javier Milei

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reportó un acatamiento récord para una paro nacional durante la gestión de Javier Milei con una adhesión que ya supera el 93% en promedio en todo el país y pronostica una alta concurrencia a la movilización que se realizará a Plaza de Mayo a las 15. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habrá cese de tareas y retiros de los lugares de trabajo a partir de las 12 del mediodía.

"HOY EMPIEZA A TRONAR EL ESCARMIENTO EN LA ARGENTINA", enfatizó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional por medio de sus redes sociales.

Fuerte operativo de seguridad en Plaza de Mayo

Desde muy temprano se puede observar la Policía Federal en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, donde será el punto de concentración de la marcha que se realizará por la tarde en manos de la CGT.

En paralelo, se prepara un amplio escenario ante la cantidad de personas que se prevé que se hagan presentes en contra de la Reforma Laboral.

Por ahora, la jornada recién arranca y hay cierta tranquilidad en los alrededores.

image
18/12 caliente: En Rosario no se quieren quedar atrás

Las calles de la ciudad también se harán oír frente a la Reforma Laboral impulsada por Javier Milei. Primero, la Iglesia rosarina respaldó de manera pública a la Confederación General del Trabajo (CGT) y ahora se le suman los gremios universitarios, quienes confirmaron un paro de 24 horas para este jueves (18/12).

Las autoridades religiosas expresaron su acompañamiento y bendición de la marcha que los trabajadores realizarán.

Tensión en Diputados: El PRO anticipó una denuncia judicial

En un hecho que fácilmente podría ser declarado como inconstitucional, la Cámara de Diputados les tomó juramento a los nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN). Fue a las 3 de la madrugada de este jueves (18/12). El PRO denunció un pacto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo.

Tras la polémica jura de los nuevos integrantes de la AGN, los diputados del PRO emitieron el siguiente comunicado de prensa:

image

Media sanción: El Presupuesto 2026 pasa al Senado

El Presupuesto 2026 se aprobó en general con amplia mayoría en la cámara de diputados pero a la hora de votar por capítulos La Libertad Avanza sufrió duras derrotas: ahora el proyecto con media sanción pasa al Senado donde los libertarios intentarán revertir los reveses legislativos en discapacidad y universidades.

Sería el primer Presupuesto de la gestión Milei, ya que durante los últimos dos años recurrió a prórrogas del aprobado en 2023.

La Libertad Avanza contó con la ayuda del PRO, la UCR, y legisladores que responden a distintos gobernadores aliados como los peronistas disidentes de Catamarca y Tucumán, los 7 diputados de Innovación Federal (Salta y Misiones), una diputada de La Neuquinidad, un diputado de Por Santa Cruz y los dos sanjuaninos de Producción y Trabajo.

Primera prueba de fuego para Alejandra Monteoliva

Alejandra Monteoliva tendrá su bautismo de fuego como flamante ministra de Seguridad con la aplicación del protocolo antipiquetes este jueves cuando la CGT movilice hacia la Plaza de Mayo en protesta contra el proyecto de reforma laboral que el Gobierno envió al Congreso. La funcionaria quedará entonces en el ojo de la atención pública.

Monteoliva había anticipado la aplicación del dispotivo el viernes en una entrevista con el canal TN. “Se aplica el protocolo, como siempre", dijo la sucesora de Patricia Bullrich en el cargo. Bullrich, ahora senadora, es por su parte es la principal promotora en la Cámara Alta de la iniciativa oficial.

