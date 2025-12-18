Ante la Reforma Laboral de Javier Milei, la CGT vuelve a ocupar el centro de la escena

Live Blog Post

Benegas Lynch lamentó los revés en discapacidad y universidades: "La resistencia K es grande"

Luego de la media sanción con reparos al Presupuesto 2026, el diputado libertario Alberto "Bertie" Benegas Lynch lamentó que no se derogaran las normativas sobre la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario , porque van a "incinerar el equilibrio fiscal", después de "todo el esfuerzo que se ha hecho".

"La resistencia kirchnerista es grande", señaló en diálogo con Radio Rivadavia AM630 el legislador violeta, quien además enfatizó en que "todavía el mapa legislativo es bastante pobre en su debate", dado que "hay algunos de otros bloques que no se saben donde están parados" porque "van y vienen".

"Se proponía derogar las leyes 27.793 y 27.795, que era el tema de educación y discapacidad. No es que estemos en contra, ni queremos que la pasen mal los discapacitados, simplemente es todo un trabajo político para incinerar el equilibrio fiscal", añadió, al tiempo que aseguró que se trata de propuestas "irreales de proceder con los recursos que hoy dispone el Estado".

En tanto, tras ser consultado por el tratamiento de la reforma laboral tras su aval de Senado, donde inició su recorrido esta semana con debate en comisiones, el titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja señaló que una supuesta sesión en enero "dependerá de que el Presidente Javier Milei abra otra ventana para extraordinarias".

"El Congreso debería tener un receso de una semana en verano y eventualmente una semana en invierno. La gente que nos paga las dietas a veces no se puede tomar vacaciones, estamos tomando dos meses", puntualizó sobre la extensión de las tareas de los legisladores, que habitualmente descansan no sólo en casi todo diciembre sino también en enero y febrero si no hay un plazo extra pedido por el Ejecutivo nacional.