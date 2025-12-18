Efecto Nata: Un deseo de adopción que expuso más casos

Adopción en Santa Fe

En Santa Fe, hay muchos Nata. Tal es así que desde el Ruaga recordaron que actualmente se encuentran 137 niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años en convocatoria pública. A este grupo se suman varios hermanos que esperan ser adoptados de manera conjunta: un grupo de tres hermanas de 9, 8 y 5 años, y tres grupos de dos hermanos de entre 10 y 14 años.

"Las personas que no reúnan los requisitos para el caso de Nata pueden ingresar al sitio web del registro, donde están publicadas todas las convocatorias vigentes, con información sobre las edades, los lugares de alojamiento y algunas características de los chicos", precisó Bonelli.

Las consultas se responden en un plazo de entre 24 y 48 horas y, en caso de manifestar interés por una convocatoria concreta, se inicia el proceso mediante el envío del formulario correspondiente.

A su vez, la directora destacó que, si bien continúa siendo difícil encontrar familias dispuestas a adoptar niños mayores, durante 2025 se registraron avances significativos.

"Este año se iniciaron más de 100 procesos de vinculación, de los cuales 24 corresponden a niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 12 años, algo que no sucedía con frecuencia en la provincia", remarcó.

Requisitos para adoptar

Dentro de este marco, el Ruaga informó que para iniciar un trámite de adopción es necesario tener más de 25 años. En el caso de personas extranjeras, se exige una residencia mínima de cinco años en el país. La documentación requerida incluye fotocopia del DNI, certificado de antecedentes penales y constancia de deudores morosos. Para quienes se postulen en pareja, se solicita acta de matrimonio o de unión convivencial, mientras que las personas solas no deben acreditar ningún vínculo.

"No existe ninguna preferencia entre matrimonios heterosexuales, homosexuales o familias monoparentales. La evaluación se centra en el proyecto adoptivo y en su adecuación a las necesidades de cada niño o niña", aclaró Bonelli.

image La directora del Ruaga, Adriana Bonelli, brindó detalles tanto dl caso Nata como de otros santafesinos. Foto: Gobierno de Santa Fe

Convocatorias vigentes

En la actualidad, el registro mantiene abiertas convocatorias para grupos de hermanos. Entre ellas se encuentran la Nº 7/24, correspondiente a dos hermanas de 11 y 14 años; la Nº 53/25, para Nicole, Thania y Jehovana, de 9, 8 y 5 años; la Nº 78/25, para Dainara y Steven, de 10 y 6 años; y la Nº 41/25, para Uma y Noah, de 10 y 3 años.

"Siempre se prioriza que los hermanos permanezcan juntos para preservar sus vínculos. Solo cuando no se logra una familia en un tiempo razonable se solicita autorización judicial para una adopción separada, garantizando el contacto entre ellos", detalló la funcionaria.

Las personas interesadas pueden escribir a [email protected] ó [email protected] indicando en el asunto el número de convocatoria y consignando sus datos personales y de contacto.

