SANTA FE. A poco más de una semana para Navidad, los deseos abundan, pero hay uno que conmovió a todos. En las últimas horas se viralizó en redes una historia que tiene como protagonista a Nata, un adolescente de 14 años que vive en la Provincia, y pidió algo particular para estas Fiestas: tener "una mamá y un papá".
"TENER UNA FAMILIA"
Más allá de las Fiestas: Un mensaje para Navidad que conmocionó las redes
Nata tiene 14 años, vive en Santa Fe y traspasó las pantallas con un pedido especial para estas Fiestas. Su historia de vida movilizó a todos.
Más allá de las Fiestas: El deseo detrás de una fuerte historia de vida
El joven vive hace un año en un hogar del centro de Rosario para menores, luego de una infancia atravesada por la violencia y la ausencia de cuidados básicos. "Algo que no quisiera repetir", dejó asentado Nata. Cuando tenía 12 años tuvo que pasar por un momento bisagra en su historia, que no se olvidará jamás: su mamá lo llevó a tribunales para iniciar una adopción. "Yo no quería", recordó.
En ese sentido, su pedido de adopción está siendo motorizado por el Registro de Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la Provincia de Santa Fe (RUAGA).
Desde hace tiempo, Nata transita su vida de manera diferente en el sistema de cuidado alternativo, esperando que llegue aquella oportunidad tan deseada que aún no apareció. En paralelo, va a la escuela, quiere recuperarse y natación es su cable a tierra, mientras construye vínculos con quienes lo rodean. Pero lo cierto es que le falta el calor del hogar.
A través de un video compartió su historia en el marco de una convocatoria solidaria que busca visibilizar a chicos que esperan ser adoptados. Sencillo, tal se lo ve, en su mensaje no pide lujos ni promesas grandilocuentes, sino que pretende la posibilidad de crecer con el acompañamiento de adultos que estén presentes en los momentos importantes de su vida.
Al respecto, Paola Scicchiata, su abogada, precisó que Nata "pasó muchas situaciones y hoy fueron revertidas". "Es un ser de luz", describió entre lágrimas.
Está claro. La Navidad para Nata no pasa por el 'arbolito' ni los regalos que se esperan una vez que el reloj marca las 00 del 25 de diciembre. Para él, se trata de una esperanza que mantiene desde hace dos años y que, con mucha fortaleza, no se apaga.
Nata no exige una familia 'perfecta'. Sus requisitos son básicos. Personas que se hagan presentes, logren escuchar y no huyan. Que lo traten como lo que realmente es, un hijo.
Su historia emocionó por completo y sigue repercutiendo. Su anhelo, básico pero enorme a la vez, es un llamado de atención que invita a reflexionar y mirar en el más allá de las FIestas, pensando en que no todos exigen algo material.
Convocatoria de adopción
Al respecto, la Justicia santafesina mantiene abierta una convocatoria pública. El Juzgado de Familia N° 3 de Rosario y el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la Provincia de Santa Fe continúan recibiendo consultas de personas y familias interesadas en iniciar un proceso de adopción.
Las personas que deseen informarse o postularse pueden escribir a [email protected], consignando en el asunto el número de convocatoria 81/25 y dejando sus datos personales y de contacto. El equipo técnico será el encargado de acompañar cada paso.
Sobre ese marco, desde los organismos sostienen que adoptar no es "salvar" a nadie, sino asumir una responsabilidad. Implica disponibilidad emocional, compromiso y acompañamiento profesional. También destacan que cada adolescente es único, con su historia, sus tiempos y sus sueños.
Su abogada confirmó que a raíz de la publicación de la historia de Nata ya hay 300 inscriptos y que este martes 16 de diciembre se cerrará la convocatoria nacional.
Más contenidos en Urgente24
Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora
Messi levantó el pulgar y el Inter Miami se lleva a un titular de Racing
Demichelis se olvidó de River y suena para llegar a un grande de la Argentina
Santiago Sosa se plantó en Racing y confirmó dónde jugará tras la oferta de River
Daniel Vila ve un "show" en los allanamientos a la AFA y a Clarín en la orquesta