Más allá de las Fiestas: Un mensaje para Navidad que conmocionó las redes

"Mi deseo para esta Navidad es tener una familia, sentirme cuidado, contenido y en la que yo pueda sonreír de verdad y por primera vez sentir esa sensación de tener una mamá y un papá". "Mi deseo para esta Navidad es tener una familia, sentirme cuidado, contenido y en la que yo pueda sonreír de verdad y por primera vez sentir esa sensación de tener una mamá y un papá".

Al respecto, Paola Scicchiata, su abogada, precisó que Nata "pasó muchas situaciones y hoy fueron revertidas". "Es un ser de luz", describió entre lágrimas.

Está claro. La Navidad para Nata no pasa por el 'arbolito' ni los regalos que se esperan una vez que el reloj marca las 00 del 25 de diciembre. Para él, se trata de una esperanza que mantiene desde hace dos años y que, con mucha fortaleza, no se apaga.

Nata no exige una familia 'perfecta'. Sus requisitos son básicos. Personas que se hagan presentes, logren escuchar y no huyan. Que lo traten como lo que realmente es, un hijo.

Su historia emocionó por completo y sigue repercutiendo. Su anhelo, básico pero enorme a la vez, es un llamado de atención que invita a reflexionar y mirar en el más allá de las FIestas, pensando en que no todos exigen algo material.

Convocatoria de adopción

Al respecto, la Justicia santafesina mantiene abierta una convocatoria pública. El Juzgado de Familia N° 3 de Rosario y el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la Provincia de Santa Fe continúan recibiendo consultas de personas y familias interesadas en iniciar un proceso de adopción.

Las personas que deseen informarse o postularse pueden escribir a [email protected], consignando en el asunto el número de convocatoria 81/25 y dejando sus datos personales y de contacto. El equipo técnico será el encargado de acompañar cada paso.

Sobre ese marco, desde los organismos sostienen que adoptar no es "salvar" a nadie, sino asumir una responsabilidad. Implica disponibilidad emocional, compromiso y acompañamiento profesional. También destacan que cada adolescente es único, con su historia, sus tiempos y sus sueños.

Su abogada confirmó que a raíz de la publicación de la historia de Nata ya hay 300 inscriptos y que este martes 16 de diciembre se cerrará la convocatoria nacional.

image Un pedido que traspasó las pantallas.

