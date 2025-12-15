NUEVAS BANDAS CAMBIARIAS
Santiago Bausili presentó el nuevo esquema cambiario coordinado con el FMI
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, habló en conferencia de prensa sobre el nuevo esquema de flotación del dólar para el 2026.
Por lo que en enero el ajuste de la banda sería en 2,5%, la inflación de noviembre recientemente publicada por el INDEC.
Mientras leía parte del anunció publicado hoy, 15/12, Bausili tuvo que cambiar de micrófono varias veces por mal funcionamiento, parece que tanto la falta de conferencias de prensa como el ajuste del gobierno no permiten mejorar los insumos de la autoridad monetaria.
El nuevo esquema cambiario fue consensuado con el FMI.
La relación con el FMI y la importancia de las reservas
Según Bausili, la compra de reservas no impactará en una mayor inflación, ya que estará determinada por el aumento en la demanda de dinero. Confirmó que sigue vigente el objetivo de inflación 0% para mitad de año previsto por el presidente Javier Milei.
Tambien habló de una “relación muy fluida” con el FMI, cuya vocera, Julie Kozack, escribió en su cuenta de X más temprano:
Según publicó Ámbito, el FMI estaría trabajando en un waiver "por inobservancia de la meta de reservas netas internacionales (RIN) en las próximas dos semanas".
Se aprobaría "en paralelo a la próxima revisión del programa de Facilidades Extendidas, lo que habilitará un desembolso de aproximadamente US$ 1.050 millones (763 Derechos Especiales de Giro), previsto para el 23 de enero de 2026".
El FMI, Milei y Bessent
El FMI habría pedido al gobierno que indexe el tipo de cambio a la inflación hace tiempo, como condición para negociar un waiver, cuestión que Milei habría rechazado en un inicio, por querer mantener la tasa de variación en la flotación mensual alrededor del 1%.
Por eso, hay quienes dicen que el gobierno esperaba convencer a Scott Bessent, durante su visita a Buenos Aires, de interceder ante el FMI. Pero Bessent, molesto con la situación y con la falta de cambios en la política monetaria post elecciones de octubre, canceló el viaje y dejó al gobierno a la buena de Dios, o de Kristalina.
Así, el gobierno tuvo que negociar y finalmente responder a su compromiso de acumular reservas.
Dentro de los puntos mencionados por Santiago Bausili, se destacan:
La acumulación de divisas comenzará en enero 2026 en base del aumento de la demanda de dinero, que estiman que sea de entre 4,2% a 4,6% a diciembre del próximo año.
El director del bCRA remarcó que se podrían comprar hasta US$17.000 millones, mención que ya había hecho el ministro de economía Luis Caputo semanas atrás, cuando reapareció en escena luego de un descanso público en noviembre.
Mientras la inflación local sea mayor a la inflación internacional, el banco central tendrá un accionar contractivo en la base monetaria.
Bausili dijo:
En cuanto a las compras del Tesoro y el pago de vencimiento de deuda de enero próximo, Bausili prefirió no hablar aunque dijo:
"Flexibilizar las bandas da certidumbre al mercado, la banda fija genera dudas e incertidumbre", dijo el ministro.
