Compras internacionales: Mercado Libre copia a China y apuesta por "Precios ultra bajos"

Compras con “Precios ultra bajos”: Cómo funciona la propuesta de Mercado Libre

La nueva sección aparece dentro del apartado “Compra internacional” y se distingue fácilmente, sobre todo en la app móvil, por un ícono con la bandera de China. Ahí se agrupan productos importados directamente desde ese país, con un funcionamiento similar al del marketplace tradicional, pero con reglas propias.

El usuario selecciona los artículos, los suma al carrito y accede a un detalle claro del precio del producto y de los impuestos asociados a la importación. Para obtener envío gratis, el sistema exige un monto mínimo de compra de 33.000 pesos.

A diferencia de comprar en una web extranjera, todo el proceso se realiza dentro de Mercado Libre, con medios de pago locales, soporte en español y políticas de devolución conocidas por los usuarios argentinos.

La expansión de las compras internacionales no se explica solo por la tecnología. Hay un marco económico que la empuja. Según datos del INDEC, en octubre de 2025 las importaciones totalizaron 7.065 millones de dólares, y el rubro “resto”, donde se incluyen estas operaciones minoristas, creció un 236,6% interanual. Dentro de ese segmento, los bienes de consumo subieron cerca de un 50%.

El fenómeno de los “importaditos” se volvió masivo. Ropa, calzado, artículos para el hogar y gadgets de bajo costo empezaron a llegar en volumen a los hogares argentinos. Y eso obligó a Mercado Libre a redefinir su estrategia para no perder tráfico ni relevancia.

Compras baratas: Precios, impuestos y la comparación con Shein y Temu

Uno de los puntos más sensibles para el usuario es el precio final. En “Precios ultra bajos”, los valores suelen ser inferiores a los del mercado local, aunque no siempre le ganan a las plataformas chinas en promociones puntuales.

Un ejemplo concreto: unas zapatillas acuáticas, producto típico de este tipo de marketplaces, pueden encontrarse en Mercado Libre a 23.533,04 pesos con impuestos incluidos. En Temu, algunos modelos llegan a superar los 44.000 pesos, mientras que en Shein pueden aparecer ofertas temporales cercanas a los 16.700 pesos.

La diferencia está en la dinámica comercial. Shein y Temu trabajan con descuentos diarios, cupones personalizados y ofertas relámpago. Mercado Libre, en cambio, apuesta a la previsibilidad, la transparencia en impuestos y la confianza de su ecosistema.

mercado libre

Compras y Mercado Libre: qué productos se venden y quiénes son los vendedores

La mayoría de los vendedores son asiáticos, con altos volúmenes de ventas y calificaciones positivas dentro de la plataforma. Responden consultas en español, aunque muchas publicaciones mantienen descripciones en inglés, una práctica habitual en el comercio electrónico internacional.

Las imágenes suelen estar altamente editadas o provienen de bancos visuales genéricos, lo que obliga al consumidor a mirar con atención reseñas y fotos de otros compradores antes de decidir.

Compras online en Mercado Libre: Envíos, plazos y devoluciones

Uno de los diferenciales clave de Mercado Libre frente a sus competidores extranjeros está en la posventa. Aunque los plazos de entrega son más largos que en compras nacionales, la plataforma informa una fecha estimada clara y mantiene su política de devolución.

Todos los productos de “Precios ultra bajos” cuentan con devolución gratuita dentro de los 30 días posteriores a la entrega. Este punto es central para reducir la desconfianza que todavía existe en torno a las compras internacionales y equiparar la experiencia con la de un producto local.

Más noticias en Urgente24

Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora

Donald Trump apabulla a los inmigrantes y arrestan a la sobrina brasileña de la portavoz

Demichelis se olvidó de River y suena para llegar a un grande de la Argentina

La miniserie de 6 capítulos que recién se estrenó y ya todos maratonean

Santiago Sosa se plantó en Racing y confirmó dónde jugará tras la oferta de River