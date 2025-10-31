Negocios son negocios: Marcos Galperín y Claudio Chiqui Tapia, una fusión inesperada

image Nueva alianza entre AFA y Mercado Libre.

Claudio Chiqui Tapia, el peronista

El alineamiento de Claudio Tapia con el peronismo no es novedad. El presidente de AFA apoyó sin tapujos la candidatura presidencial de Sergio Massa en 2023 e identificó a la administración de Javier Milei como promotora del desembarco de las sociedades anónimas deportivas en el Fútbol Argentino.

En las últimas semanas, las conexiones de Tapia con el peronismo nacional se volvieron a exponer. En AFA se concretó un acuerdo directo con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para el uso y explotación del Estadio Único de La Plata, que de ahora en más será la sede oficial de la casa madre del Fútbol Argentino.

Ese acuerdo se celebróe ntre el propio presidente afista y el gobernador Axel Kicillof. Todo ello se produjo en la previa de la elección legislativa nacional en la que se terminó imponiendo La Libertad Avanza.

De cualquier manera, durante su estadía en AFA, Tapia mostró cintura para amoldarse a los gobiernos de turno. Su inicio de gestión se dio en 2017, cuando Mauricio Macri todavía era presidente y estaba en pleno apogeo la extinta Superliga.

Es un orgullo anunciar en el día de hoy a Mercado Libre como Naming Sponsor de la Liga Profesional. Continuar incorporando marcas de primer nivel ha sido un gran objetivo trazado desde el inicio de la gestión. Desarrollamos de esta manera, vínculos con compañías que confían en nuestro proyecto de alcance federal, dijo Tapia.

Marcos Galperín, el libertario

Para Galperín, dueño de Mercado Libre, el curso político va por la vereda de enfrente. El empresario es un reconocido seguidor del Gobierno nacional que incluso se ha metido en el debate nacional con medidas que han impactado en jurisdicciones con discrepancias. Por caso, su empresa estableció aranceles diferenciales en distintas provincias a modo de exponer la presión fiscal de los gobernadores, una cuestión permanentemente señalada desde la Casa Rosada.

La presencia de Mercado Libre en AFA estuvo representada por Juan Martin de la Serna, Presidente de Mercado Libre Argentina. El ejecutivo a cargo de las operaciones a nivel local destacó el "sentimiento argentino" que lleva consigo la empresa fundada a fines de los 90'.

Es un orgullo enorme ser sponsor oficial y naming partner de la Liga Profesional de Fútbol y que el torneo lleve nuestro nombre: Torneo Mercado Libre 2026. Este sponsoreo de dos años es parte de nuestra visión y apuesta por el desarrollo local. Mercado Libre nació en Argentina y esa identidad es parte de lo que somos. A partir de hoy, vamos a estar juntos dentro y fuera de la cancha, con la mismacercanía que siempre nos caracteriza, estimó. Es un orgullo enorme ser sponsor oficial y naming partner de la Liga Profesional de Fútbol y que el torneo lleve nuestro nombre: Torneo Mercado Libre 2026. Este sponsoreo de dos años es parte de nuestra visión y apuesta por el desarrollo local. Mercado Libre nació en Argentina y esa identidad es parte de lo que somos. A partir de hoy, vamos a estar juntos dentro y fuera de la cancha, con la mismacercanía que siempre nos caracteriza, estimó.

