La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció como aliado estratégico y sponsor para la Liga Profesional 2026/2027 a Mercado Libre. El trato se ejecutó en el marco de una renovación de los posicionamientos comerciales de la AFA, entidad que busca ampliar la cantidad de recursos generados en favor del Fútbol Argentino.
NAMING
Negocios son negocios: Marcos Galperín y Claudio Chiqui Tapia, una fusión inesperada
Un acuerdo que reune a Marcos Galperín y Chiqui Tapia, ambos en las antípodas políticas. Mercado Libre y AFA hasta 2027.
Curiosamente, la nueva sociedad congrega a Marcos Galperín y Claudio "Chiqui" Tapia. El empresario y el presidente de AFA se encuentran en las antípodas políticas ya que el primero es abiertamente seguidor del Gobierno nacional, mientras que el segundo compone el ecosistema de dirigentes asociados al peronismo de la Provincia de Buenos Aires.
A pesar de esa distancia ideológica, el negocio del naming habría pesado más, lo que concretó una nueva alianza comercial.
Si bien se desconocen los pormenores del negocio, desde AFA asguraron que Mercado Libre será socio exclusivo en la comercialización de productos y servicios de la entidad. Esto podría comprender venta de mercadería oficial, entradas, experiencias y eventos dirigidas a los clientes de la plataforma.
Claudio Chiqui Tapia, el peronista
El alineamiento de Claudio Tapia con el peronismo no es novedad. El presidente de AFA apoyó sin tapujos la candidatura presidencial de Sergio Massa en 2023 e identificó a la administración de Javier Milei como promotora del desembarco de las sociedades anónimas deportivas en el Fútbol Argentino.
En las últimas semanas, las conexiones de Tapia con el peronismo nacional se volvieron a exponer. En AFA se concretó un acuerdo directo con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para el uso y explotación del Estadio Único de La Plata, que de ahora en más será la sede oficial de la casa madre del Fútbol Argentino.
Ese acuerdo se celebróe ntre el propio presidente afista y el gobernador Axel Kicillof. Todo ello se produjo en la previa de la elección legislativa nacional en la que se terminó imponiendo La Libertad Avanza.
De cualquier manera, durante su estadía en AFA, Tapia mostró cintura para amoldarse a los gobiernos de turno. Su inicio de gestión se dio en 2017, cuando Mauricio Macri todavía era presidente y estaba en pleno apogeo la extinta Superliga.
Es un orgullo anunciar en el día de hoy a Mercado Libre como Naming Sponsor de la Liga Profesional. Continuar incorporando marcas de primer nivel ha sido un gran objetivo trazado desde el inicio de la gestión. Desarrollamos de esta manera, vínculos con compañías que confían en nuestro proyecto de alcance federal, dijo Tapia.
Marcos Galperín, el libertario
Para Galperín, dueño de Mercado Libre, el curso político va por la vereda de enfrente. El empresario es un reconocido seguidor del Gobierno nacional que incluso se ha metido en el debate nacional con medidas que han impactado en jurisdicciones con discrepancias. Por caso, su empresa estableció aranceles diferenciales en distintas provincias a modo de exponer la presión fiscal de los gobernadores, una cuestión permanentemente señalada desde la Casa Rosada.
La presencia de Mercado Libre en AFA estuvo representada por Juan Martin de la Serna, Presidente de Mercado Libre Argentina. El ejecutivo a cargo de las operaciones a nivel local destacó el "sentimiento argentino" que lleva consigo la empresa fundada a fines de los 90'.
Otras noticias en Urgente24:
AFA: La jugada de ajedrez del "Chiqui" Tapia para poner en jaque a Milei
Javier Milei inaugura su (necesitado) 2.0, pero provoca dudas
Cambian los pagos con tarjetas de crédito haciendo uso de esta ley
Lanús 1 - U. de Chile 0: en su cumpleaños, la ciudad natal de Maradona luchó y está en la final
Escrutinio definitivo: Ya se conocen los resultados en 5 provincias clave