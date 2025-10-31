La diputada nacional Silvana Giudici presentó un proyecto de ley que busca crear el Registro Nacional de Personas que Cometen Actos de Maltrato y Crueldad contra los Animales, una herramienta que permitiría identificar a quienes fueron condenados por delitos previstos en la Ley 14.346 —que penaliza el maltrato animal— y evitar que puedan volver a tener contacto con animales.
CASTIGO
Nuevo proyecto en el Congreso: Quieren prohibir que los maltratadores vuelvan a tener mascotas
Presentaron un proyecto para que los maltratadores de animales no puedan acceder a mascotas y animales bajo ningún concepto.
El registro estaría bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, dentro del sistema del Registro Nacional de Reincidencia, y centralizaría la información proveniente de todos los juzgados del país. De acuerdo con el texto, se incluirán los datos de personas con sentencias firmes por delitos de maltrato o crueldad animal.
Qué dice el proyecto
Según el proyecto, quienes figuren en el registro no podrán tener, adoptar, criar ni cuidar animales, ni desempeñar tareas laborales, comerciales o profesionales que involucren su manejo o atención. Además, la base de datos sería pública y consultable por vía web, de manera similar a los antecedentes penales, con el fin de ofrecer transparencia y control ciudadano.
Giudici explicó en los fundamentos que el objetivo del proyecto es proteger a los animales y fortalecer las políticas públicas contra la violencia hacia ellos. “El registro permitirá que refugios, ONG y rescatistas puedan verificar antecedentes antes de autorizar una adopción o una guarda, evitando que los animales regresen a manos de agresores”, sostiene la iniciativa.
Mayor castigo para el maltrato animal
La diputada también destacó que la propuesta responde a un cambio de paradigma social y jurídico:
“Los animales no humanos son seres sintientes, capaces de experimentar dolor y sufrimiento, y por eso deben contar con protección jurídica efectiva”.
El texto cita avances jurisprudenciales que consolidan el reconocimiento de los animales como sujetos de derecho, como los casos de la orangutana Sandra y el chimpancé Cecilia, ambos beneficiados con fallos judiciales que reconocieron su derecho a no ser maltratados.
El proyecto también obliga a todas las personas o entidades que trabajen con animales —ya sea con fines comerciales o solidarios— a consultar el registro antes de concretar una adopción, venta o cesión. Para acreditar la consulta, se expedirá un certificado oficial que incluirá el resultado y la fecha.
En paralelo, el Ministerio de Justicia deberá elaborar informes estadísticos anuales sobre las causas y condenas relacionadas con el maltrato animal, con el fin de evaluar el impacto de la ley y orientar políticas públicas en la materia.
“Este proyecto busca prevenir que otros animales se conviertan en víctimas y garantizar que quienes fueron condenados por crueldad no vuelvan a tener contacto con ellos hasta demostrar una conducta responsable”, señaló Giudici al cerrar los fundamentos.
El proyecto que ingresó al Congreso:
