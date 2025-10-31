Nuevo proyecto en el Congreso: Quieren prohibir que los maltratadores vuelvan a tener mascotas

“Los animales no humanos son seres sintientes, capaces de experimentar dolor y sufrimiento, y por eso deben contar con protección jurídica efectiva”.

El texto cita avances jurisprudenciales que consolidan el reconocimiento de los animales como sujetos de derecho, como los casos de la orangutana Sandra y el chimpancé Cecilia, ambos beneficiados con fallos judiciales que reconocieron su derecho a no ser maltratados.

El proyecto también obliga a todas las personas o entidades que trabajen con animales —ya sea con fines comerciales o solidarios— a consultar el registro antes de concretar una adopción, venta o cesión. Para acreditar la consulta, se expedirá un certificado oficial que incluirá el resultado y la fecha.

En paralelo, el Ministerio de Justicia deberá elaborar informes estadísticos anuales sobre las causas y condenas relacionadas con el maltrato animal, con el fin de evaluar el impacto de la ley y orientar políticas públicas en la materia.

“Este proyecto busca prevenir que otros animales se conviertan en víctimas y garantizar que quienes fueron condenados por crueldad no vuelvan a tener contacto con ellos hasta demostrar una conducta responsable”, señaló Giudici al cerrar los fundamentos.

El proyecto que ingresó al Congreso:

Proyecto de Ley Creación del registro de personas que maltratan animales (V02)

