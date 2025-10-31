El SPHQ es un ETF (Exchange Traded Fund) que sigue el S&P 500 Quality Index, un subíndice del S&P 500 diseñado por Standard & Poor’s para seleccionar las compañías más sólidas del panel estadounidense. Su objetivo es elegir las empresas con mejor rentabilidad sobre el capital, bajos niveles de deuda y alta estabilidad en sus ganancias. Hoy su CEDEAR es una realidad.
TODO LO QUE HAY QUE SABER
CEDEAR del ETF SPHQ: Cómo invertir en las empresas más sólidas del S&P 500
El SPHQ es un ETF que sigue el S&P 500 Quality Index, un subíndice del S&P 500 diseñado para seleccionar las compañías más sólidas del panel estadounidense.
Entre sus principales componentes se encuentran Microsoft, Apple, Johnson & Johnson, Visa, Eli Lilly, Nvidia, Home Depot y Mastercard, firmas que combinan liderazgo internacional y finanzas robustas.
Ahora, gracias al nuevo CEDEAR de ETF lanzado por BYMA, los inversores argentinos pueden acceder a este mismo portafolio sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior ni comprar dólares.
Cómo funciona el CEDEAR de SPHQ
El Certificado de Depósito Argentino (CEDEAR) representa una acción o ETF extranjero que cotiza localmente. En este caso, el CEDEAR de SPHQ replica el precio del ETF que opera en la Bolsa de Nueva York, pero permite operar en pesos a través del mercado local.
El emisor del instrumento es Banco Comafi, y su negociación se realiza en BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos), lo que garantiza transparencia y liquidez.
Desde Max Capital destacaron que el nuevo lanzamiento “permite diversificación y acceso local a una cartera de empresas del S&P 500 con las mejores métricas de rentabilidad y solidez financiera”.
Qué beneficios ofrece
- Diversificación internacional: el CEDEAR del SPHQ replica un índice compuesto por más de 100 compañías líderes del S&P 500, reduciendo el riesgo asociado a una sola acción.
- Acceso en pesos: se puede invertir desde el mercado argentino sin necesidad de comprar divisas ni abrir cuentas en el exterior.
- Empresas de calidad: el ETF prioriza compañías con bajo endeudamiento y márgenes altos, evitando sectores o firmas con balances frágiles.
- Protección frente al dólar: como los CEDEARs ajustan su precio según la cotización del contado con liquidación, ofrecen cobertura indirecta frente a la devaluación del peso.
Qué riesgos hay que considerar
Aunque la estrategia de “calidad” busca estabilidad, el SPHQ no está exento de la volatilidad de Wall Street. Si el mercado accionario estadounidense corrige, el precio del ETF (y por ende del CEDEAR) puede caer en simultáneo.
Además, al tratarse de un instrumento dolarizado, su rendimiento en pesos dependerá del movimiento del tipo de cambio financiero.
Otro punto a tener en cuenta es el tracking error, dado que el CEDEAR puede mostrar ligeras diferencias de cotización respecto al ETF original por cuestiones de liquidez y arbitraje local.
Más opciones para el inversor argentino
El lanzamiento del CEDEAR del SPHQ se suma a una tendencia creciente en BYMA, que busca ofrecer más instrumentos para diversificar carteras y reducir la dependencia de activos domésticos.
En lo que va del año, el mercado local incorporó más de 10 nuevos CEDEARs de ETFs, entre ellos los de Invesco QQQ, SPY, ARKK, VOO y ahora SPHQ, lo que amplía el menú para quienes desean acceder a estrategias globales desde pesos.
En un contexto donde las tasas locales continúan a la baja y los inversores buscan refugio en instrumentos dolarizados, los CEDEARs de ETFs aparecen como una alternativa natural para canalizar el ahorro en activos de primer nivel internacional.
Qué diferencia al SPHQ de otros ETF del S&P 500
A diferencia de un ETF tradicional que replica al S&P 500 completo, el SPHQ selecciona las compañías con mejores fundamentos financieros, priorizando retornos sobre el capital y márgenes consistentes.
Esto genera una cartera más defensiva, con menor volatilidad y, en general, mejor performance en escenarios de incertidumbre o tasas elevadas.
Por ejemplo, en el último año el SPHQ rindió más del 20% en dólares, superando el desempeño del índice base en varios tramos del período gracias al buen comportamiento de las empresas de salud, tecnología y consumo defensivo.
Cómo invertir desde Argentina
Para operar el CEDEAR de SPHQ, basta con tener una cuenta comitente en una sociedad de bolsa (ALyC) local. Desde esa cuenta, se pueden comprar o vender los certificados en pesos, al igual que cualquier acción que cotiza en BYMA.
El monto mínimo depende del ratio de conversión (cantidad de CEDEARs que representan una unidad del ETF original), pero es posible comenzar con montos bajos, lo que democratiza el acceso a inversiones globales.
En palabras de BYMA, “con un solo instrumento se accede a una cartera de compañías de alta calidad de Estados Unidos”.
