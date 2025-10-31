Merval (+7,8%) y bonos retoman la tendencia alcista

Los papeles bancarios sostienen el apetito inversor externo, impulsados por la mejora en el volumen de crédito y la expectativa de continuidad del esquema de bandas cambiarias. El Banco Macro subió 6,2%, mientras BBVA escaló 8,1% en la plaza estadounidense.

En contraste, Mercado Libre (MELI) fue la única excepción, retrocediendo 0,6%, en línea con la toma de ganancias en el Nasdaq tras los resultados de las “siete magníficas”.

Bonos en dólares también festejaron

La renta fija argentina acompañó la tendencia positiva. Los Bonos Globales y Bonares en moneda dura subieron entre 0,5% y 3,2%, destacándose el AL35D (+3,2%) y el AE38D (+2,2%).

En el acumulado mensual, los avances son notables: AE38D +42,1%, AL41D +31,7%, GD46D +29,3% y AL29D +25,4%. En Wall Street, operadores destacaron el renovado interés por los soberanos argentinos tras la victoria legislativa del oficialismo y el giro ortodoxo del programa fiscal.

El riesgo país se mantuvo cerca de los 1.000 puntos, pero los analistas ven margen para una compresión adicional si el Gobierno logra consolidar el superávit y mantiene la intervención en el mercado cambiario.

El dólar, quieto

El frente cambiario mostró calma. El dólar blue retrocedió 0,7%, a $1.450, mientras el MEP y el CCL avanzaron apenas 0,4%, ubicándose en $1.476,97 y $1.497,17, respectivamente. El oficial mayorista subió 0,1% a $1.439.

La brecha entre el CCL y el oficial se mantiene en torno al 4%, un nivel bajo en comparación con los meses previos, lo que refuerza la idea de que el BCRA logró estabilizar el mercado tras las elecciones legislativas.

Un octubre histórico

Con un salto mensual del 69,8% en pesos y 74,8% en dólares, el Merval cerró octubre como uno de los mejores meses del año. Los analistas de la City coinciden en que la entrada de flujos externos y el reposicionamiento institucional fueron claves para el repunte.

“La combinación de disciplina fiscal, contención del tipo de cambio y expectativa de reformas sigue alimentando el apetito por activos argentinos”, explican desde Rava Bursátil.

Los fondos siguen mirando con atención las valuaciones relativas. “A pesar del rally, los múltiplos siguen siendo bajos en términos históricos. El mercado empieza a poner en precio un escenario de continuidad y menor riesgo político”, señaló un operador del microcentro.

De acá en adelante

Con el Merval US$ arriba 74,8% en el mes, la pregunta que domina en la City es si queda combustible para seguir. Los analistas consideran que podría venir una fase de consolidación, aunque advierten que el contexto internacional —particularmente la política de tasas de la Fed— será clave para definir el rumbo.

