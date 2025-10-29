Arbitraje: Expulsó al hijo de Chiqui Tapia y fue parado por Federico Beligoy

Para el criterio de Federico Beligoy, esto hizo que la actuación de Lamolina amerite que no sea designado para ningún partido para la fecha siguiente.

image

Nicolás Lamolina out de la fecha que viene

Sin Nicolás Lamolina, estos son los días, horarios y jueces para la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional:

Viernes 31 de octubre

19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B) -ESPN Premium-Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: José Carreras

21.15 Newell’s – Unión (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Fernando Espinoza. VAR: Germán Delfino

21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium- Árbitro: Nicolás Ramirez VAR: Hector Paletta

Sábado 1° de noviembre

14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Jorge Baliño. VAR: Álvaro Carranza

16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A) -ESPN Premium- Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Diego Ceballos

17.00 Vélez – Talleres (Zona B) -TNT Sports- Árbitro: Sebastian Zunino. VAR: Bryan Ferreyra

20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-Árbitro: Sebastian Martinez. VAR: Yamil Possi

Domingo 2 de noviembre

16.00 Estudiantes – Boca (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Ariel Penel

18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports- Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Pablo Dóvalo

20.30 River – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium- Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Silvio Trucco

Lunes 3 de noviembre

16.45 Platense – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports- Árbitro: Juan Pafundi. VAR: Maximiliano Macheroni

16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A) -ESPN Premium- Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Juan Pablo Loustau

19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Gastón Monsón Brizuela

21.15 Belgrano – Tigre (Zona A) -ESPN Premium- Árbitro: Fernando Echenique. VAR: Adrian Franklin

21.15 Banfield – Lanús (interzonal) -TNT Sports- Árbitro: Facundo Tello. VAR: Lucas Novelli

