Independientemente de la victoria de Boca Juniors, el arbitraje de Nicolás Lamolina en el encuentro que el Xeneize disputó ante Barracas Central, generó cierta polémica. El juez expulsó al hijo de Chiqui Tapia y no fue designado para dirigir ningún encuentro la fecha siguiente.
Arbitraje: Expulsó al hijo de Chiqui Tapia y fue parado por Federico Beligoy
En Barracas Central vs Boca, Nicolás Lamolina expulsó al hijo de Chiqui Tapia. Suspendido para la fecha que viene...
Fue victoria para los de Claudio Úbeda que se acomodaron en la tabla anual y en la zona A del Torneo Clausura.
Las polémicas de Barracas Central vs Boca
En el encuentro entre Boca y Barracas Central, el árbitro Nicolás Lamolina expulsó a un jugador —calificada por algunos como injusta— y omitió echar a otros dos que, para muchos, merecían la roja.
La primera polémica la protagonizó Rafael Barrios. Apenas habían transcurrido 2 minutos en el Estadio Chiqui Tapia cuando la visita, liderada por Leandro Paredes y Claudio Úbeda, reclamó tarjeta roja para el lateral derecho. Con la pelota en otro sector, Barrios golpeó a Merentiel, desatando la furia de Boca. Lamolina, sin embargo, solo lo amonestó.
Todo Boca volvió a protestar con vehemencia en el segundo tiempo, cuando Ruiz cometió una durísima infracción sobre Delgado. El ex Independiente también recibió solo amarilla.
Para el criterio de Federico Beligoy, esto hizo que la actuación de Lamolina amerite que no sea designado para ningún partido para la fecha siguiente.
Nicolás Lamolina out de la fecha que viene
Sin Nicolás Lamolina, estos son los días, horarios y jueces para la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional:
Viernes 31 de octubre
- 19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B) -ESPN Premium-Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: José Carreras
- 21.15 Newell’s – Unión (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Fernando Espinoza. VAR: Germán Delfino
- 21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium- Árbitro: Nicolás Ramirez VAR: Hector Paletta
Sábado 1° de noviembre
- 14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Jorge Baliño. VAR: Álvaro Carranza
- 16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A) -ESPN Premium- Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Diego Ceballos
- 17.00 Vélez – Talleres (Zona B) -TNT Sports- Árbitro: Sebastian Zunino. VAR: Bryan Ferreyra
- 20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-Árbitro: Sebastian Martinez. VAR: Yamil Possi
Domingo 2 de noviembre
- 16.00 Estudiantes – Boca (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Ariel Penel
- 18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports- Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Pablo Dóvalo
- 20.30 River – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium- Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Silvio Trucco
Lunes 3 de noviembre
- 16.45 Platense – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports- Árbitro: Juan Pafundi. VAR: Maximiliano Macheroni
- 16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A) -ESPN Premium- Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Juan Pablo Loustau
- 19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Gastón Monsón Brizuela
- 21.15 Belgrano – Tigre (Zona A) -ESPN Premium- Árbitro: Fernando Echenique. VAR: Adrian Franklin
- 21.15 Banfield – Lanús (interzonal) -TNT Sports- Árbitro: Facundo Tello. VAR: Lucas Novelli
