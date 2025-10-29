"Chau Marcos Rojo": afiches en la previa de Racing-Flamengo ¿Independiente está detrás?

Lo más llamativo, es que el mensaje vuelve a repetirse, ya que en aquella ocasión, expresó Pueblo de Racing: “Dejá de robar. Chau Cardona”.

CHAUMARCOSROJOAFICHESENLAPREVIARACINGFLAMENGOINDEPENDIENTEESTADETRASFOTO3 En la previa del partido Racing-Flamengo de la semifinal de la Copa Libertadores, Avellaneda amaneció con la aparición de afiches contra Marcos Rojo.

Marcos Rojo hace todo mal: lesionó a Santiago Sosa y se perderá la vuelta ante Flamengo

Sobre el final del encuentro entre el Mengão y La Academia en Río de Janeiro, Rojo le pegó un codazo accidental a su compañero, Santiago Sosa, en una jugada que generó preocupación de parte de propios y extraños. El mediocampista, que es uno de los más destacados del plantel y el capitán, terminó ensangrentado y con el pómulo hinchado.

El ex River fue trasladado a un centro médico donde se le realizaron estudios. El jugador quedó en observación, fue dado de alta, y presenta una fractura de seno maxilar superior derecho.

Confirmado: Santiago Sosa está lesionado y se perderá la revancha ante el Flamengo

En la mañana de este último jueves 23/10, trascendió, en la voz del periodista Tomás Dávila de ESPN, que Sosa está descartado para el partido de vuelta en el Cilindro de Avellaneda. Juan Pablo de Luca, por su parte, confirmó que el futbolista sería operado.

Si bien fue accidental, la maniobra de Marcos Rojo no deja de perjudicar a La Academia en momentos de definición. La lesión que le causó el ex Boca al surgido en las inferiores de River es una pésima noticia para Gustavo Costas. Además, en otra acción involuntaria, claro está, Rojo convirtió, en propia puerta el único gol del partido entre Racing y Flamengo.

Además, el ex Manchester United, vio la roja en la vuelta de los octavos de final de la actual Copa Libertadores ante Peñarol estando en el banco por haber insultado al árbitro principal, Wilmar Roldán. En consecuencia, no pudo estar en la llave de cuartos de final ante Vélez Sarsfield.

Racing recibe a Flamengo, con el objetivo de dar vuelta la serie y meterse en la final de la Copa Libertadores

Racing recibirá en la noche de este miércoles (29/10) al Flamengo de Brasil, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, con el objetivo de dar revertir la historia y meterse en el partido decisivo que se llevará a cabo en Lima, Perú.

El encuentro está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro de Avellaneda”, y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports, ESPN Premium y Disney +. El árbitro designado fue el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Lara.

Racing, que es dirigido por Gustavo Costas, llega a este partido con la ilusión intacta, luego de plantarse muy bien en el mítico Estadio de Maracaná en la ida, donde cayeron 1-0 por el gol en contra de Marcos Rojo a los 43’ del segundo tiempo.

Este encuentro podría marcar una página dorada en la historia del equipo de Avellaneda, que se ilusiona con disputar la final de la Copa Libertadores por primera vez desde 1967, año en el que ganó el torneo de clubes más importante de América por única vez.

Flamengo, por su parte, buscará hacer valer la mínima ventaja obtenida en la ida para meterse en la gran final y quedar a solo un partido de ser el primer equipo brasilero en ganar cuatro veces la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Filipe Luiz, que está plagado de estrellas como el mediocampista italiano Jorginho y el volante ofensivo Giorgian de Arrascaeta, viene de caer 1-0 como visitante ante Fortaleza en el Brasileirao, torneo donde marcha segundo en la tabla de posiciones.

Esta es la segunda serie entre ambos equipos en una fase eliminatoria de la Copa Libertadores. El único antecedente data del 2020, cuando Racing dio la gran sorpresa y eliminó al Flamengo por penales en los octavos de final.

Más notas de Golazo24

Polémica en Real Madrid: Vinicius tuvo que pedirle perdón a la gente

Un relator de ESPN detonado por la victoria de Milei: Sus posteos en redes

Jorge Sampaoli busca ser dueño de América (con Atlético Mineiro)

San Lorenzo tiene la Sudamericana cerca pero amenaza con no entrenar: ¿tiro en el pie?

Pipa Benedetto rescindió con Newell´s y suma otro paso en falso: su último gol fue en Boca

AFA: La jugada de ajedrez del "Chiqui" Tapia para poner en jaque a Milei