"QUIERO PEDIR DISCULPAS"

Polémica en Real Madrid: Vinicius tuvo que pedirle perdón a la gente

Luego del triunfo de Real Madrid ante FC Barcelona, Vinicius le tuvo que pedir perdón a la gente. ¿Qué pasó con Xabi Alonso?

29 de octubre de 2025 - 10:32
Vinicius, Real Madrid y Xabi Alonso

El atacante brasileño no reaccionó de la mejor manera ante la modificación y esto hizo que le pida perdón a todos los simpatizantes del club madrileño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/porquetendencia/status/1982491984607744241&partner=&hide_thread=false

En El Clásico, Vinícius Júnior explotó emocionalmente tras ser sustituido por Rodrygo en el segundo tiempo, pese a haber sido clave en la victoria del Real Madrid (provocó un penalti anulado al min. 2 y asistió el gol de Bellingham al min. 43).

Al ver su número 7, preguntó cinco veces “¿Yo?” y gritó “¡Entrenador, entrenador!” a Xabi Alonso, quien respondió enfadado: “Anda, Vini, joder…”. Ya en el banco, Vini dijo “Siempre yo” (levantando los brazos a Sebas Parrilla, segundo entrenador) y amenazó “Me voy del equipo, mejor me voy, me voy”, yendo directo al vestuario.

Esta situación hizo que el oriundo de Brasil pida disculpas a los hinchas del Madrid este miércoles 29 de octubre.

El perdón a los hinchas de Real Madrid

En su cuenta de X, Vinicius subió lo siguiente:

"Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico."

Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente. A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo.

Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa.

Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día."

image

