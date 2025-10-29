Mediante su cuenta de X, Vinicius Júnior le pidió disculpas a los hinchas de Real Madrid por su reacción ante la decisión de Xabi Alonso de sacarlo en el clásico en el que el Merengue venció a FC Barcelona 2 a 1.
"QUIERO PEDIR DISCULPAS"
Polémica en Real Madrid: Vinicius tuvo que pedirle perdón a la gente
Luego del triunfo de Real Madrid ante FC Barcelona, Vinicius le tuvo que pedir perdón a la gente. ¿Qué pasó con Xabi Alonso?
El atacante brasileño no reaccionó de la mejor manera ante la modificación y esto hizo que le pida perdón a todos los simpatizantes del club madrileño.
¿Qué pasó con Vinicius y Xabi Alonso?
El pasado domingo 26 de octubre, Real Madrid venció a FC Barcelona 2 a 1 pero en el Merengue se generó polémica por la reacción de Vinicius Júnior.
En El Clásico, Vinícius Júnior explotó emocionalmente tras ser sustituido por Rodrygo en el segundo tiempo, pese a haber sido clave en la victoria del Real Madrid (provocó un penalti anulado al min. 2 y asistió el gol de Bellingham al min. 43).
Al ver su número 7, preguntó cinco veces “¿Yo?” y gritó “¡Entrenador, entrenador!” a Xabi Alonso, quien respondió enfadado: “Anda, Vini, joder…”. Ya en el banco, Vini dijo “Siempre yo” (levantando los brazos a Sebas Parrilla, segundo entrenador) y amenazó “Me voy del equipo, mejor me voy, me voy”, yendo directo al vestuario.
Esta situación hizo que el oriundo de Brasil pida disculpas a los hinchas del Madrid este miércoles 29 de octubre.
El perdón a los hinchas de Real Madrid
En su cuenta de X, Vinicius subió lo siguiente:
"Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico."
Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente. A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo.
Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa.
Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día."
