Polémica en Real Madrid: Vinicius tuvo que pedirle perdón a la gente

Esta situación hizo que el oriundo de Brasil pida disculpas a los hinchas del Madrid este miércoles 29 de octubre.

El perdón a los hinchas de Real Madrid

En su cuenta de X, Vinicius subió lo siguiente:

"Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico."

Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente. A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo.

Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa.

Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día."

