Thibaut Courtois se la pudrió a Vinícius, Mbappé y Rodrygo

En ese sentido, el arquero belga que le tapó un polémico penal a Bukayo Saka a los 10' del encuentro de vuelta disputado en el Santiago Bernabéu (16/4), expresó:

No tuvimos acierto arriba. No creo que (David) Raya haya tenido que hacer ni un paradón No tuvimos acierto arriba. No creo que (David) Raya haya tenido que hacer ni un paradón

Luego, elogió a su rival y profundizó sobre la introspección que debe hacer el plantel de cara al futuro: “El Arsenal es un equipo que defiende bien, organizado, vuelven los extremos, el delantero… Hemos perdido contra un equipo superior y hay que aceptarlo. Si queremos seguir adelante, tenemos que mejorar eso para seguir siendo buenos en ataque y en defensa. Hay que mirarlo todo y hacer autocrítica". Más allá de la frustración lógica por haber quedado eliminados, recalcó que todavía quedan objetivos importantes por delante: “Nos queda una final bonita contra el Barça (Copa del Rey), la Liga y el Mundial de Clubes”.

image.png Thibaut Courtois tuvo rebeldía y fue el mejor jugador del Real Madrid en la serie ante el Arsenal.

Continuidad del Real Madrid

El conjunto de Carlo Ancelotti no tiene tiempo para lamentaciones ya que le quedan dos frentes abiertos: la Liga de España y la Copa del Rey. En ambos corre desde atrás.

En el campeonato local se ubica a cuatro puntos del líder FC Barcleona: los culés ostentan 70 puntos, y los Merengues, 66. La buena para los madridistas es que aún resta el enfrentamiento liguero ante el cuadro que dirige Hansi Flick, el próximo domingo 11 de mayo en el Estadio Olímpico de Montjuic, por la trigésimo quinta jornada.

image.png El Barcelona ajustició al Real Madrid en 2024 con un aplastante 4-0 como visitante y en enero de 2025 en la final de la Supercopa de España con un 5-2 memorable. Lo bueno para el 'Merengue' es que tiene pendiente el partido ante el Barça por La Liga, y lo malo es que adeuda el encuentro ante los blaugranas...

Catalanes y madrileños también se verán las caras en la definición de la Copa del Rey, a disputarse el próximo sábado 26 de abril en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

Según Sky Sports, ese será el último partido de Ancelotti en el RMA, algo que suena bastante extraño considerando la variable del resultado y que, después de aquella final, restarán duelos decisivos para el Madrid en la Liga, en la que todavía puede coronar...

Varios medios deportivos ubican a Jürgen Klopp como el reemplazante de Ancelotti y al italiano en la Selección Brasileña de Fútbol. ¿Será?

