Un relator de ESPN detonado por la victoria de Milei: Sus posteos en redes

Unos días después, fustigó a la ex Brigada Cola (Telefe), cuando ella dijo que los que no estaban de acuerdo con ella eran “enfermos mentales”. Fue entonces cuando ‘Leo’ Gentili recogió el guante al respecto y disparó: “Si votan ´esto´, después no se sorprendan. PD: nada peor que la persona grasa y tilinga que se cree distinguida”.

Por último, el experimentado relator volvió a cargar las tintas sobre Espert: “Che, hace rato no te escucho en la radio, ni te veo en la tele. Ni siquiera escapar en moto. Debo reconocer que no se te extraña nada”. De hecho, concluyó que “ya sos parte del baldío de la historia. No das ni para un mal recuerdo. Hasta siempre, pelado corrupto financiado por narcos”.

A pleno contra el excandidato de Milei en la Provincia de Buenos Aires, Gentili completó: “El financiado por narcos, Espert, ¿irá a votar? Fuíste Espert!! Y dijiste: ´Quise hacer mi aporte a la política´. Jajaja... Sos un chiste en vos mismo: el aporte te lo hizo (Fred) Machado”.

Si votan "esto", después no se sorprendan.

Pd: Nada peor que la persona grasa y tilinga que se cree distinguida. https://t.co/PRrmUkF06L — Leonardo Gentili (@leogentiliok) October 16, 2025

El Gobierno revalidó su gestión y se impuso como la fuerza más votada en el país

El Gobierno de Javier Milei revalidó en la noche de este último domingo 26/10 su gestión en las elecciones legislativas y se impuso como la fuerza más votada en el país, mientras el peronismo quedó sumido en un estado de incertidumbre después de no haber podido mantener los guarismos de la mayoría de sus victorias en las elecciones provincias que habían sido desdobladas del calendario nacional.

La alianza oficialista La Libertad Avanza se impuso en la categoría para diputados con el 40,84 por ciento de los votos, seguido por el 24,50 por ciento de Fuerza Patria y el 5,12 de Provincias Unidas, que quedó en un lejano tercer lugar.

UNRELATORDEESPNDETONADOPORLAVICTORIADEMILEISUSPOSTEOSENREDESFOTO3 Leonardo Gentili, relator de ESPN, explotó de la bronca tras la victoria de Javier Milei en las elecciones legislativas 2025.

En el Senado, el oficialismo engrosará su bancada desde el 10 de diciembre tras haberse impuesto en seis de las ocho provincias en las que se renovaban senadores, al superar ampliamente las expectativas del espacio: pasará de siete bancas a 20.

De esta manera, los libertarios quedaron a 17 del quórum propio, algo que podrían alcanzar con la ayuda de los denominados dialoguistas.

