Sacudida en Racing: ESPN sobre Facundo Cambeses y Gabriel Rojas, impacto en Costas

convocatoria scaloneta Convocatoria para el último partido amistoso de la Scaloneta hacia el Mundial 2026.

Un Racing que vuela alto

El presente de la "Academia" justifica este interés. El equipo ha logrado una estabilidad deportiva que no se veía hace tiempo, alcanzando incluso las semifinales de la última Copa Libertadores. Este protagonismo internacional ha revalorizado el patrimonio del club, pero también lo expone a las exigencias del mercado y de las convocatorias nacionales.

Mientras Gustavo Costas intenta mantener el foco en la competencia local y los próximos desafíos internacionales, las declaraciones surgidas en ESPN dejan claro que Racing ya no solo juega para su gente, sino que se ha convertido en una vidriera ineludible para el predio de Ezeiza.

¿Podrá Racing retener a sus figuras si se confirma el llamado de Scaloni? Por ahora, es pura expectativa en el Cilindro, pero el "operativo Selección" ya está en marcha y promete sacudir el vestuario académico en los próximos meses.

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