Será complicado el inicio de la Sudamericana para Racing Club por la sanción de Conmebol de la semifinal 2025 contra Flamengo: 3 partidos sin público y en octavos aforo reducido. En ese contexto, una info de la señal deportiva ESPN puso en alerta a todos: Facundo Cambeses y Gabriel Rojas en el centro de la escena por su rendimiento en el equipo de Gustavo Costas, y su posible futuro en la Selección Argentina 2026.
A DÍAS DE LA SUDAMERICANA
Sacudida en Racing: ESPN sobre Facundo Cambeses y Gabriel Rojas, impacto en Costas
Cuando Racing Club se prepara para iniciar la Sudamericana jugando a puertas cerradas, ESPN golpeó con dato sobre Facundo Cambeses y Gabriel Rojas. Alerta.
La actualidad de Racing Club no da respiro. Tras consolidarse como uno de los equipos más competitivos del continente —campeón de la Copa Sudamericana 2024 y de la Recopa 2025—, sus figuras han quedado bajo la lupa de los seleccionadores. El periodista Diego Monroig reveló detalles con repercusión en la ciudad de Avellaneda (PBA).
El factor Selección: ¿Cambeses y Rojas a la Albiceleste?
Según lo informado en la pantalla de ESPN, Lionel Scaloni tiene en su radar a dos piezas clave del esquema de Costas. La noticia de que Facundo Cambeses y Gabriel Rojas están siendo evaluados para la lista final del Mundial 2026 cayó como una bomba, aunque con sensaciones encontradas para el hincha: orgullo por el nivel de sus jugadores, pero temor por una posible salida o distracción en el cierre de la temporada.
En el caso del arquero, Monroig señaló que Cambeses es un futbolista "muy bien conceptuado" por el cuerpo técnico de la Selección, específicamente por el entrenador de arqueros Martín Tocalli. Si bien hoy corre por detrás de nombres como Juan Musso, el ex-Banfield se ha ganado un lugar en la consideración gracias a su seguridad bajo los tres palos de la Academia.
Por el lado de Gabriel Rojas, su regularidad lo ha posicionado como una alternativa seria para el lateral izquierdo, un puesto donde Scaloni aún mantiene algunas dudas para el recambio.
Un Racing que vuela alto
El presente de la "Academia" justifica este interés. El equipo ha logrado una estabilidad deportiva que no se veía hace tiempo, alcanzando incluso las semifinales de la última Copa Libertadores. Este protagonismo internacional ha revalorizado el patrimonio del club, pero también lo expone a las exigencias del mercado y de las convocatorias nacionales.
Mientras Gustavo Costas intenta mantener el foco en la competencia local y los próximos desafíos internacionales, las declaraciones surgidas en ESPN dejan claro que Racing ya no solo juega para su gente, sino que se ha convertido en una vidriera ineludible para el predio de Ezeiza.
¿Podrá Racing retener a sus figuras si se confirma el llamado de Scaloni? Por ahora, es pura expectativa en el Cilindro, pero el "operativo Selección" ya está en marcha y promete sacudir el vestuario académico en los próximos meses.
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