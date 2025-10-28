urgente24
Venden histórico estadio que albergó 2 finales de Copa del Mundo

El estado de Río de Janeiro pasa por una situación crítica económicamente y planea vender el mítico Maracaná, recinto de dos finales de Copa del Mundo.

28 de octubre de 2025 - 17:42
El Estadio Maracaná en el partido Flamengo-Racing por Copa Libertadores.

El Cristo Redentor con el Maracana, donde se jugaron dos finales de Copa del Mundo, de fondo, dos emblemas de Río de Janeiro.

Maracaná: Vio dos finales de Mundial y no a Brasil campeón

El Estadio Maracaná cumplió este año 75 años, fue inaugurado antes del Mundial de 1950 y está lleno de historias. Albergó dos finales de Copa del Mundo, en 1950 donde Uruguay venció a Brasil por 2 a 1 y la de 2014 donde Alemania derrotó a Argentina 1 a 0, viendo a “Charrúas” y “Teutones” dar la vuelta olímpica.

Decenas de otras historias, de Copa América, de Copa Libertadores y de todo tipo de competiciones internacionales fueron las que se vivieron en este recinto, y todo eso corre el riesgo de no ser recordado con el estadio levantado. La razón es que se vendería el estadio.

El problema de esto son dos cosas. La primera es más sentimental, ya que si se vende no sabemos la empresa que lo compre que hará con él, no es seguro que quede intacto, quizás lo renuevan y o queda nada de lo que es hoy.

La segunda es judicial, ya que Flamengo y Fluminense tienen la cesión de estadio hasta el año 2044, y ambos presidentes ya declararon que no darán el brazo a torcer y obligarán al Estado de Rio de Janeiro a cumplir el contrato, más allá que el “Mengao” ya anunció la construcción de un mega estadio de tipo europeo.

