Venden histórico estadio que albergó 2 finales de Copa del Mundo

El Estadio Jornalista Mário Filho, más conocido como Maracaná, podría estar viviendo sus últimos días como se lo conoce, ya que el Estado de Río de Janeiro anunció que está dentro de los bienes que quiere vender para palear la deuda de 1890 millones de euros que tiene con el estado nacional de Brasil. Recibió dos Copa del Mundo.
El estado de Río de Janeiro pasa por una situación crítica económicamente y planea vender el mítico Maracaná, recinto de dos finales de Copa del Mundo.
Maracaná: Vio dos finales de Mundial y no a Brasil campeón
El Estadio Maracaná cumplió este año 75 años, fue inaugurado antes del Mundial de 1950 y está lleno de historias. Albergó dos finales de Copa del Mundo, en 1950 donde Uruguay venció a Brasil por 2 a 1 y la de 2014 donde Alemania derrotó a Argentina 1 a 0, viendo a “Charrúas” y “Teutones” dar la vuelta olímpica.
De consuelo a Brasil le quedó dar la vuelta olímpica de los Juegos Olímpicos de 2016, donde de la mano de Neymar vencieron en la final a Alemania por penales, ganando así la medalla de oro. Estos fueron los 3 eventos futbolísticos más importantes que recibió.
Decenas de otras historias, de Copa América, de Copa Libertadores y de todo tipo de competiciones internacionales fueron las que se vivieron en este recinto, y todo eso corre el riesgo de no ser recordado con el estadio levantado. La razón es que se vendería el estadio.
El Estado de Río de Janeiro tiene una lista de bienes a vender para pagar la deuda estratosférica de 1890 millones de euros con el estado nacional, ahí se encuentra el Maracaná que se vendería por 380 millones de euros. Ni cerca de palear ni si quiera la mitad de la deuda.
El problema de esto son dos cosas. La primera es más sentimental, ya que si se vende no sabemos la empresa que lo compre que hará con él, no es seguro que quede intacto, quizás lo renuevan y o queda nada de lo que es hoy.
La segunda es judicial, ya que Flamengo y Fluminense tienen la cesión de estadio hasta el año 2044, y ambos presidentes ya declararon que no darán el brazo a torcer y obligarán al Estado de Rio de Janeiro a cumplir el contrato, más allá que el “Mengao” ya anunció la construcción de un mega estadio de tipo europeo.
