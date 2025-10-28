Venden histórico estadio que albergó 2 finales de Copa del Mundo

El problema de esto son dos cosas. La primera es más sentimental, ya que si se vende no sabemos la empresa que lo compre que hará con él, no es seguro que quede intacto, quizás lo renuevan y o queda nada de lo que es hoy.

La segunda es judicial, ya que Flamengo y Fluminense tienen la cesión de estadio hasta el año 2044, y ambos presidentes ya declararon que no darán el brazo a torcer y obligarán al Estado de Rio de Janeiro a cumplir el contrato, más allá que el “Mengao” ya anunció la construcción de un mega estadio de tipo europeo.

