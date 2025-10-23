urgente24
GOLAZO24 Marcos Rojo > Santiago Sosa > Flamengo

HACETE CARGO, COSTAS

Marcos Rojo hace todo mal: lesionó a Santiago Sosa y se perderá la vuelta ante Flamengo

Marcos Rojo tuvo una noche completita contra Flamengo: desequilibró el resultado con su gol en contra y lesionó a Santiago Sosa. Toda de Gustavo Costas...

23 de octubre de 2025 - 11:11
Foto: Rodrigo Valle/Getty Images.

Al director técnico de Racing, Gustavo Costas, se le suelen contar las buenas y nada más. Y tiene sentido, porque le imprimió una identidad a su equipo y ha conquistado la Sudamericana 2024 y la Recopa 2025. Sin embargo, Costas se compró un problema con la contratación de Marcos Rojo, que puso en jaque la serie con el Flamengo.

Sobre el final del encuentro entre el Mengão y La Academia, Rojo le pegó un codazo accidental a su compañero, Santiago Sosa, en una jugada que generó preocupación de parte de propios y extraños. El mediocampista, que es uno de los más destacados del plantel y el capitán, terminó ensangrentado y con el pómulo hinchado.

image

El ex River fue trasladado anoche a un centro médico donde se le realizaron estudios. El jugador quedó en observación, fue dado de alta esta mañana, y presenta una fractura de seno maxilar superior derecho.

Confirmado: Santiago Sosa está lesionado y se perderá la revancha ante el Flamengo

Esta mañana (23/10), trascendió, en la voz del periodista Tomás Dávila de ESPN, que Sosa está descartado para el partido de vuelta en el Cilindro de Avellaneda. Juan Pablo de Luca, por su parte, confirmó que el futbolista será operado.

El capitán de Racing sufrió una fractura en el seno maxilar superior derecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1981346811106234859&partner=&hide_thread=false

Santiago Sosa fue trasladado anoche a un Centro médico donde se le realizaron estudios. El jugador quedó en observación, fue dado de alta esta mañana, y presenta una fractura de seno maxilar superior derecho. El mismo será evaluado en Buenos Aires por un cirujano máxilo facial para determinar la conducta terapéutica

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1981350561778630704?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1981350561778630704%7Ctwgr%5E1e59277cc64c8426bfe3342c7b1677b92031888e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.espn.com.ar%2Ffutbol%2Fcopa-libertadores%2Fnota%2F_%2Fid%2F15854397%2Fque-tiene-santi-sosa-codazo-de-marcos-rojo-parte-medico-revancha-flamengo&partner=&hide_thread=false

Si bien fue accidental, la maniobra de Marcos Rojo no deja de perjudicar a La Academia en momentos de definición. La lesión que le causó el ex Boca al surgido en las inferiores de River es una pésima noticia para Gustavo Costas. Además, en otra acción involuntaria, claro está, Rojo convirtió, en propia puerta el único gol del partido entre Racing y Flamengo. Hay que anotarle todo esto a Costas, eh...

Además, el ex Manchester United, vio la roja en la vuelta de los 8vos. de final de la actual Copa Libertadores ante Peñarol estando en el banco por haber insultado al árbitro principal, Wilmar Roldán. En consecuencia, no pudo estar en la llave de cuartos de final ante Vélez Sarsfield...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AnaIyticsCABJ/status/1981185860805468302&partner=&hide_thread=false

