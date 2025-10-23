Marcos Rojo hace todo mal: lesionó a Santiago Sosa y se perderá la vuelta ante Flamengo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1981346811106234859&partner=&hide_thread=false Santi Sosa sufrió una FRACTURA EN EL MAXILAR por el golpe con Marcos Rojo y SE PERDERÍA LA VUELTA VS FLAMENGO. pic.twitter.com/RVnnBlrQ3c — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 23, 2025

Santiago Sosa fue trasladado anoche a un Centro médico donde se le realizaron estudios. El jugador quedó en observación, fue dado de alta esta mañana, y presenta una fractura de seno maxilar superior derecho. El mismo será evaluado en Buenos Aires por un cirujano máxilo facial para determinar la conducta terapéutica Santiago Sosa fue trasladado anoche a un Centro médico donde se le realizaron estudios. El jugador quedó en observación, fue dado de alta esta mañana, y presenta una fractura de seno maxilar superior derecho. El mismo será evaluado en Buenos Aires por un cirujano máxilo facial para determinar la conducta terapéutica

Si bien fue accidental, la maniobra de Marcos Rojo no deja de perjudicar a La Academia en momentos de definición. La lesión que le causó el ex Boca al surgido en las inferiores de River es una pésima noticia para Gustavo Costas. Además, en otra acción involuntaria, claro está, Rojo convirtió, en propia puerta el único gol del partido entre Racing y Flamengo. Hay que anotarle todo esto a Costas, eh...

Además, el ex Manchester United, vio la roja en la vuelta de los 8vos. de final de la actual Copa Libertadores ante Peñarol estando en el banco por haber insultado al árbitro principal, Wilmar Roldán. En consecuencia, no pudo estar en la llave de cuartos de final ante Vélez Sarsfield...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AnaIyticsCABJ/status/1981185860805468302&partner=&hide_thread=false Mete un gol y se lo anulan por caballo

Se hace echar en el banco

Racing gana los que no juega

Mete el gol en contra sobre la hora cuando Racing sacaba un puntazo

Le rompe la cara a su mejor jugador y compañero



MARCOS ROJO MASTERCLASS. pic.twitter.com/rREtrZOWLw — Analytics Boca (@AnaIyticsCABJ) October 23, 2025

