Flamengo le ganó a Racing por 1-0 en el marco de la ida de las semifinales de la Copa Libertadores de América. El único gol del encuentro fue de Marcos Rojo en contra, que se la llevó puesta luego de un remate del colombiano Jorge Carrascal que se iba afuera. Enojo con Juan Pablo Varsky por su comentario en Telefe.
"No baiteó": el comentario de Juan Pablo Varsky que enfureció a la gente
Juan Pablo Varsky realizó un curioso comentario en el partido entre Flamengo y Racing por Copa Libertadores. Los tuiteros no se la dejaron pasar.
No fue un buen partido de La Academia en ningún aspecto. Ni con pelota, ni sin pelota. Al equipo de Gustavo Costas le costó implementar con eficacia su plan de juego, que se centró en defender cerca de su arco y apostar a los contragolpes. Hizo lucir a Agustín Rossi con una muy destacada atajada en el primer tiempo luego de un tiro de esquina, pero poco más. De no haber sido por el arquero Facundo Cambeses, el conjunto que viste de celeste y blanco ya se hubiera regresado a la Argentina con la eliminación.
Flamengo no mostró su mejor versión. Sin embargo, merodeó constantemente el arco defendido por Cambeses y generó varias ocasiones claras. Finalmente, la única manera de superar al arquero argentino fue por medio de una jugada fortuita: Carrascal (ex River) aprovechó un rebote tras un mano a mano que el portero le negó a Bruno Henrique, remató y la pelota rebotó en Marcos Rojo, que nada pudo hacer. El balón lo desvió involuntariamente y terminó dentro del arco.
La próxima semana, en el Cilindro de Avellaneda, Racing buscará dar el golpe ante uno de los cucos del certamen y revertir la serie.
En el lado opuesto del cuadro están Liga de Quito y Palmeiras, que se enfrentarán este jueves 23 de octubre por la noche (21:30hs) en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.
A los 83 minutos del complemento, Samuel Lino, ex Atlético de Madrid que llegó como uno de los tantos refuerzos estelares al Flamengo, cabeceó luego de una gran habilitación del chileno Erick Pulgar y clavó el 1 a 0 frente a Racing. Sin embargo, luego del chequeo del VAR, la jugada fue anulada por un off-side mínimo (de esos que le gustan cobrar al fútbol actual con complicidad de la tecnología).
Allí, Juan Pablo Varsky, que comentó el partido junto a Pablo Giralt, que estuvo en los relatos por la pantalla de Telefe, soltó una frase que llamó la atención de los televidentes.
"Qué mal tenés que hacer las cosas en la vida para ver la libertadores con Giralt y Varsky en lugar de Closs y Latorre. Masoquismo se llama", escribió un usuario enardecido. "El pibe Varsky", ironizó otro cybernauta. "54 añitos la criatura", se alcanza a leer también.
El concepto 'baitear' es muy utilizado por las nuevas generaciones. Reafirma la idea de escandalizar a un otro, en este caso, para generar repercusión/interacciones y demás. También existe el famoso clickbait, que hace alusión a una técnica marketinera que utiliza titulares sensacionalistas, exagerados o engañosos para atraer la atención de la gente en línea y conseguir que hagan clic en un enlace.
Hay que decir, también, que el comentario de Varsky tiene que ver con lo que hizo Jesús Valenzuela (que arbitró anoche Flamengo 1-0 Racing) en el Monumental de Núñez, cuando ilusionó a los hinchas de River con la sanción de un penal en el encuentro de ida de 4tos. de final ante Palmeiras que no terminó cobrando por fuera de juego previo.
