"No baiteó": el comentario de Juan Pablo Varsky que enfureció a la gente

A los 83 minutos del complemento, Samuel Lino, ex Atlético de Madrid que llegó como uno de los tantos refuerzos estelares al Flamengo, cabeceó luego de una gran habilitación del chileno Erick Pulgar y clavó el 1 a 0 frente a Racing. Sin embargo, luego del chequeo del VAR, la jugada fue anulada por un off-side mínimo (de esos que le gustan cobrar al fútbol actual con complicidad de la tecnología).

Allí, Juan Pablo Varsky, que comentó el partido junto a Pablo Giralt, que estuvo en los relatos por la pantalla de Telefe, soltó una frase que llamó la atención de los televidentes.

No baiteó Valenzuela, fue directo al grano No baiteó Valenzuela, fue directo al grano

"Qué mal tenés que hacer las cosas en la vida para ver la libertadores con Giralt y Varsky en lugar de Closs y Latorre. Masoquismo se llama", escribió un usuario enardecido. "El pibe Varsky", ironizó otro cybernauta. "54 añitos la criatura", se alcanza a leer también.

El concepto 'baitear' es muy utilizado por las nuevas generaciones. Reafirma la idea de escandalizar a un otro, en este caso, para generar repercusión/interacciones y demás. También existe el famoso clickbait, que hace alusión a una técnica marketinera que utiliza titulares sensacionalistas, exagerados o engañosos para atraer la atención de la gente en línea y conseguir que hagan clic en un enlace.

Hay que decir, también, que el comentario de Varsky tiene que ver con lo que hizo Jesús Valenzuela (que arbitró anoche Flamengo 1-0 Racing) en el Monumental de Núñez, cuando ilusionó a los hinchas de River con la sanción de un penal en el encuentro de ida de 4tos. de final ante Palmeiras que no terminó cobrando por fuera de juego previo.

