Deportivo Riestra es, en términos exclusivamente estadísticos, el mejor equipo del Torneo Clausura. Entre las dos zonas, el Malevo lleva 27 puntos y ningún otro club ha alcanzado esa cifra. Podrá achacársele algunos reparos, pero nadie puede negar su solidez.
PUNTEROS Y PICANTES
Riestra forja su identidad con sesiones de boxeo, spinning y pilates: "Hay que prepararse"
Diego Figueroa, Director Deportivo del Riestra puntero del Torneo Clausura, contó qué es lo que buscan de un futbolista y cómo trabajan internamente.
Consciente de sus limitaciones y conocedor de sus fortalezas, Riestra ha logrado matizar los puntos flacos y explotar sus mejores virtudes. Una de ellas, por ejemplo, la pelota parada, una vía a través de la cual ha conseguido la mayor cantidad de los goles convertidos en el torneo. Otra es su localía: no pierde en su cancha, el Estadio Guillermo Laza, desde hace más de un año.
"Sabemos que si nos pasamos de rosca quedamos con 9"
El Malevo es un equipo rudo. Uno al que le gusta llevar los partidos al terreno de la disputa física. Así como la pelota parada, los duelos individuales son instancias fundamentales a las que sacarle jugo. Lo llevan al límite; coquetean con la posible sanción del árbitro pero es un riesgo que están dispuestos a correr. "Sabemos que si nos pasamos de rosca quedamos con 9 en el primer tiempo", admitía el entrenador, Tata Benítez.
Ese estilo brusco de Deportivo Riestra no es azaroso. Tampoco descansa en un capricho o en buenos resultados. Se trata de un trabajo profundo desde las entrañas del club para construir esa identidad. Con áreas profesionales que trabajan con el equipo en general y los futbolistas en particular, el Malevo tiene una hoja de ruta clara.
Incluso en la captación de jugadores para incorporar también hay una línea que seguir. Siempre buscarán futbolistas (tienen una secretaría técnica) con mayor injerencia física que jerarquía.
"Sabemos que tenemos que correr el doble": Deportivo Riestra y su hoja de ruta
En diálogo con DSports Radio, el Director Deportivo de Riestra, Diego Figueroa, contó parte de ese trabajo. "Antes de contratar a un jugador nos fijamos que tenga buenos números en el GPS", reveló.
Además, dijo que los jugadores del Malevo tienen entrenamiento de boxeo, spinning y pilates. La pelota no es lo único. "Además del fútbol, tenemos otros trabajos diferenciados que los venimos aplicando desde el inicio. Para preparar a un equipo hay que prepararlo en todos los sentidos", manifestó.
Para Figueroa, hoy el mundo del fútbol está reconociendo al conjunto de Villa Soldati por toda esa labor. Y lo que se limpia es la imagen de un club poco serio y más preocupado por el marketing que por el fútbol. "Lo veo y en los medios está muy expresado que Riestra está donde está por el trabajo, por el orden, por cómo viene creciendo y por sus propios jugadores. Estamos donde estamos porque merecemos estar en este lugar", afirmó.
Para Figueroa, "lo más meritorio de esto es el orden que tiene el proyecto y el sistema que se aplica a rajatabla. La convivencia también. Ves el predio y está en orden, no ves jugadores en ojotas, con el torso desnudo, hay reglas que el plantel y el personal del predio cumplen a rajatabla".
De cara al futuro, el Director Deportivo aseguró que el objetivo es seguir construyendo un equipo competitivo. No es para menos, dado que el Malevo tiene serias chances de clasificar a la Copa Sudamericana del año que viene.
Pero, fundamentalmente, confía en la estructura que da identidad al Malevo. "Los números marcan que somos el mejor equipo. Te puede gustar o no, pero estamos donde estamos y compitiendo porque somos el equipo que más puntos hizo. Después te puede gustar Racing, Vélez. Nos encanta, nos gusta, pero dentro de nuestras limitaciones sabemos que cuando enfrentamos rivales de mucha jerarquía tenemos que correr el doble, entrenar mucho mejor, descansar mucho mejor".