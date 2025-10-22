Riestra forja su identidad con sesiones de boxeo, spinning y pilates: "Hay que prepararse"

"Sabemos que tenemos que correr el doble": Deportivo Riestra y su hoja de ruta

En diálogo con DSports Radio, el Director Deportivo de Riestra, Diego Figueroa, contó parte de ese trabajo. "Antes de contratar a un jugador nos fijamos que tenga buenos números en el GPS", reveló.

2025_09_250928824 Hace algunas fechas, el Malevo le ganó a River en el Monumental por primera vez en su historia FOTO NA:@prensariestra

Además, dijo que los jugadores del Malevo tienen entrenamiento de boxeo, spinning y pilates. La pelota no es lo único. "Además del fútbol, tenemos otros trabajos diferenciados que los venimos aplicando desde el inicio. Para preparar a un equipo hay que prepararlo en todos los sentidos", manifestó.

Para Figueroa, hoy el mundo del fútbol está reconociendo al conjunto de Villa Soldati por toda esa labor. Y lo que se limpia es la imagen de un club poco serio y más preocupado por el marketing que por el fútbol. "Lo veo y en los medios está muy expresado que Riestra está donde está por el trabajo, por el orden, por cómo viene creciendo y por sus propios jugadores. Estamos donde estamos porque merecemos estar en este lugar", afirmó.

Para Figueroa, "lo más meritorio de esto es el orden que tiene el proyecto y el sistema que se aplica a rajatabla. La convivencia también. Ves el predio y está en orden, no ves jugadores en ojotas, con el torso desnudo, hay reglas que el plantel y el personal del predio cumplen a rajatabla".

2025_09_250919713 Milton Céliz, capitán de Riestra FOTO: (X/REDES@LigaAFA)/NA.

De cara al futuro, el Director Deportivo aseguró que el objetivo es seguir construyendo un equipo competitivo. No es para menos, dado que el Malevo tiene serias chances de clasificar a la Copa Sudamericana del año que viene.

Pero, fundamentalmente, confía en la estructura que da identidad al Malevo. "Los números marcan que somos el mejor equipo. Te puede gustar o no, pero estamos donde estamos y compitiendo porque somos el equipo que más puntos hizo. Después te puede gustar Racing, Vélez. Nos encanta, nos gusta, pero dentro de nuestras limitaciones sabemos que cuando enfrentamos rivales de mucha jerarquía tenemos que correr el doble, entrenar mucho mejor, descansar mucho mejor".

