Suspenso en Boca por el contrato con Hard Rock y Rosica saldría a hablar

Y ese es el eje de la cuestión: el dinero que desembolsaría el Xeneize y cuán beneficiado se vería la institución azul y oro por parte de HR.

La minuta del contrato entre Boca y Hard Rock

A raíz de la repercusión que cobró la denuncia de Serpa, el día siguiente, también en el programa Decime qué se Siente (edición de martes 21de octubre), el panel periodístico debatió sobre el tema del Hard Rock con el Ruso Ribolzi como invitado y ante la expectativa de muchísimo público.

Tony Serpa tomó la posta y reveló un boceto del contrato con la marca londinense:

"Esto es lo que le bajaron a la comisión directiva... Es lo que les bajaron para votar. Nadie se opone a Román, que arregló el contrato con Hard Rock", indicó el escritor, que destacó que "lo que sobresale" es la "instalación y explotación de un restaurante Hard Rock Café, tiendas de indumentaria y merchandising. Local en la confitería actual, dos barras gastronómicas y hospitalities con catering VIP".

En ese sentido, el comunicador, fulminó a Juan Román Riquelme por los siguientes puntos:

Las ganancias que quedarán para el club , que serían en concepto de gastronomía pero no del merchandising.

Los famosos 100.000 dólares anuales que embolsaría el CABJ producto del acuerdo con la empresa extranjera.

Que el costo de las obras estarían a cargo de Boca y no de Hard Rock .

La concesión un palco corporativo de 15 localidades, valuado en 300.000 USD .

La duración del contrato, que es de 10 años, y que obliga a las dos próximas dirigencias a su cumplimiento.

A Golazo24 le llegó la información de que el supuesto 7% de las ganancias por las ventas gastronómicas está en veremos, y, además que la prórroga contractual por otros 10 años se podría evitar con una notificación previa de 6 meses. La única forma de terminarlo anticipadamente es por una falta grave o mutuo acuerdo.

El asambleísta xeneize, Fran Quintana, que fue parte del programa de streaming anoche (21/10), sentenció: "Es una cargada, es un mal negocio para Boca. Y seguro un gran negocio para otros".

image Sebastián Infanzón informó en el canal de streaming LivePelusa, entrevistado por Jeronimo Fiorani Barbini y Gustav Salvestrini, que Ricardo Rosica (Secretario General de Boca) saldría a aclarar la situación sobre el tema del Hard Rock.

