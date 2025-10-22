Bombazo: en Uruguay dicen que Boca se contactó con Diego Aguirre

En el 2003 se convirtió en técnico de Peñarol, donde se mantuvo por dos años y llegó a tener varios ciclos allí (2003-2005, 2009-2010, 2010-2011 y 2023-presente).

Supo ser el técnico de la Selección Uruguay Sub 20 y tuvo un recorrido en diferentes destinos exóticos, como Al-Rayyan y Al-Gharafa. En Brasil estuvo al mando de Internacional (2015 y 2021), Atlético Mineiro (2016), San Pablo (2018) y Santos (2023).

Tuvo su chance en San Lorenzo de Almagro por más de un año: dirigió 57 partidos en total, con un saldo de 29 victorias, 12 empates y 16 derrotas. Renunció tras quedar eliminador en cuartos de final de la Copa Libertadores 2017 frente a Lanús.

