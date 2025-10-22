Si bien Claudio Úbeda tomó la posta en el banco de suplentes de Boca Juniors post mortem de Miguel Ángel Russo, Juan Román Riquelme sabe que el Sifón no tiene espalda ni los pérgaminos para dirigir al Xeneize de otra manera que no sea interina, ya que el costo político de mantener a Úbeda como entrenador fijo es altísimo.
CON VISTAS A 2026
Bombazo: en Uruguay dicen que Boca se contactó con Diego Aguirre
Medios uruguayos aseguran que el presidente del Club Atlético Boca Juniors, Juan Román Riquelme, se contactó con Diego Aguirre para asumir como DT xeneize.
Y es por eso que Diego Aguirre encabeza la danza de nombres. El director técnico de Peñarol había sonado en 2024 para asumir en el cuadro de La Ribera, algo que no se terminó dando, ya que a Diego Martínez lo sucedió Fernando Gago luego de haber sido removido de su cargo.
En esa línea, y según contaron los periodistas Federico Buysan y Fabián Bertolini en el reconocido medio uruguayo 'El Espectador Deportes', desde Boca ya se contactaron por Diego Aguirre de manera informal.
Las fuentes citadas dejaron en claro que es una opción que le interesa mucho al presidente Riquelme. Además, entre los candidatos, comenzó a sonar el regreso de Jorge Almirón. El estratega que estuvo al borde de conquistar la séptima Copa Libertadores para el CABJ, tiene ganas de volver a la línea de cal de La Bombonera, pero su relación con JRR no habría quedado en muy buenos términos tras su abrupta renuncia luego de caer en la final ante Fluminense.
La carrera de Diego Aguirre, el DT que querría Boca
Diego Aguirre comenzó su carrera como entrenador en el 2002, donde tomó las riendas del Plaza Colonia y luego estuvo un breve período de tiempo en Aucas.
En el 2003 se convirtió en técnico de Peñarol, donde se mantuvo por dos años y llegó a tener varios ciclos allí (2003-2005, 2009-2010, 2010-2011 y 2023-presente).
Supo ser el técnico de la Selección Uruguay Sub 20 y tuvo un recorrido en diferentes destinos exóticos, como Al-Rayyan y Al-Gharafa. En Brasil estuvo al mando de Internacional (2015 y 2021), Atlético Mineiro (2016), San Pablo (2018) y Santos (2023).
Tuvo su chance en San Lorenzo de Almagro por más de un año: dirigió 57 partidos en total, con un saldo de 29 victorias, 12 empates y 16 derrotas. Renunció tras quedar eliminador en cuartos de final de la Copa Libertadores 2017 frente a Lanús.
